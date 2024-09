Cómo hacer la taza de té perfecta según chefs Michelin

¿Cómo tomas tu té?

Una pregunta tan inofensiva. Pero debido al sistema de clases, los ingleses tienen una necesidad imperiosa de clasificar al prójimo basándose en qué tipo de té beben y cómo. Por ejemplo, si tu taza de té tiene más de cero cucharadas de azúcar inmediatamente pierdes 20 puntos de tu IQ. Lo mismo si eres de los que exprime la bolsa de té contra un lado de la taza para que «salga más».

Según los británicos, cualquiera que pida Earl Grey es un conservador; PG Tips —una marca de té nacional, equivalente a La Pastora en México— es una mierda; y jamás es aceptable tomar el té en tazas grandes.

Y eso es solo antes de entrar en el tema de la leche, que si se sirve antes o después de la infusión.

No podemos seguir viviendo así, estresados imaginando la mirada inquisidora de la condesa viuda de Grantham cada vez que tomamos una inocente taza de té. Así que MUNCHIES le preguntó a tres chefs británicos y expertos en hotelería con estrellas Michelin que nos enseñaran paso a paso, cómo preparar una correcta taza de té.

Con su sabiduría colectiva esperamos terminar con el debate de una vez por todas. Aquí está su consejo. Aprende de ello, bebe lentamente y, por favor, por amor a dios, no dejes la cucharita del té en el fregadero —porque «los olores se impregnan y si dejas la cuchara en la inmunda agua de trastes sucios guardará el olor y la próxima vez que la uses tu té olerá a fregadero», dicen los puristas—.

Dimitri Bellos

(Gerente del restaurante en Heston Blumenthal con tres estrellas Michelin The Fat Duck.)

Personalmente, le pondría la leche después. Me gusta conseguir la fuerza y el sabor [del té] primero, antes de añadirle la leche. De esta manera, sé cuánta leche necesitaré agregar. Recuerdo haber leído que la Royal Society of Chemistry, luego de meses de investigación, llegó a la conclusión de que la leche debe ir en la taza primero. Tengo la sensación que esta parte de la ceremonia es muy individual y probablemente encontrarás una división de 50-50 a lo largo del Reino Unido. Tengo un primo que tiene el mismo nombre y apellido que yo y le pone la leche primero.

En The Fat Duck servimos té suelto, que probablemente es mi favorito. No obstante, no siempre es práctico especialmente cuando estás viajando o estás muy ocupado. Mi té favorito en este momento es el oolong Bai Rui Xiang. Es de la montaña Wuyi en China. Tiene una gran complejidad en términos de sabor y acabado prolongado. Mi favorito definitivo es

el té Pu’erh

, de sabores profundos y ricos, aromas terrosos con gran complejidad y una historia fascinante.

Anna Tobias

(Chef ejecutiva de Rochelle Canteen.)

No soy fanática del té y tampoco lo veo como un tema particurmente serio; no tengo una tetera que caliente a 80 grados y no uso un temporizador para preparar la infusión; pero el té guarda una especie de importancia espiritual. Posee la habilidad de relajar y calmar, y producir ese efecto de ¡Oh, qué rico!

Hablamos de los constructores de sabor para mí y me temo que mi preferencia es puramente superficial. Voy por la caja o la lata que se vea mejor, como Yorkshire Tea, por ejemplo. (Te dije que era superficial). Mi método es:

Hierve el agua en la tetera. Pon una bolsa de té en la taza. Vierte agua caliente. Mueve la bolsa un poco. Saca la bolsa de té y apriétala mientras lo haces. Vierte la leche (el color debería parecerse un poco al de Werther’s Original). Sin azúcar. Bebe y exhala con alivio.

Mark Hix

(Antiguo chef en jefe de The Ivy London y fundador del grupo HIX Restaurants.)

La taza de té perfecta es English Breakfast de Rare Tea, té de hojas sueltas preparadas en una olla china, que debe precalentarse durante 3 minutos y medio exactamente, y servir en una taza. El té va primero, luego un chorrito de leche. Sin azúcar.

En caso contrario: un té helado de Long Island.

¿Te imaginas otra taza? Envíanos tus sugerencias, estés donde estés y está atento a la semana de la comida británica en MUNCHIES.

