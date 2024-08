Cómo hacer un torneo de ‘Mario Kart’ para ponerte hasta el culo

Artículo publicado por VICE México.

Recientemente se han abierto demasiados bares y restaurantes con juegos de video, pareciera que después de Stranger Things, la fiebre nostálgica nos seguirá golpeando con fuerza durante un rato. Originalmente, muchos de estos lugares estaban pensados para niños: el plan ideal era llegar, jugar y comer hamburguesas, hotdogs, papas fritas y helado, pero esta fórmula necesitaba revitalizarse para seguir siendo relevante entre los millennials, necesitaba algo nuevo que pudiera volverlos a poner en el mapa del entretenimiento, y la herramienta secreta para lograrlo fue el alcohol.

Hace menos de un mes se cumplieron 22 años desde que Mario Kart 64 se lanzó al mercado, y para celebrarlo, el departamento editorial de VICE en Español mutiló su jornada laboral un martes para ir a LevelUp, un restaurante bar en la CDMX con decenas de consolas y emuladores que van desde el Atari 2600, hasta el Xbox one, y con títulos como Super Smash Bros, Call of Duty, Halo y, obviamente Mario Kart. Fue así que decidimos diseñar un nuevo plan de juego colectivo para la versión rápida y furiosa de las aventuras de Mario Bros.

Cuando terminamos nuestro cometido, logramos corroborar con nuestra propia experiencia qué la mezcla de comida, mucho alcohol, gritos y videojuegos, era lo único que necesitaba nuestro martes para ser feliz, así que decidimos realizar un torneo de lo que más conocíamos y con lo que más nos gustaba: cerveza y Mario Kart.

Participantes

Éramos ocho personas y todas habíamos usado este videojuego en alguna etapa de nuestras vidas, en ese momento estábamos listos para engendrar la primera edición del Torneo Amateur de Mario Kart del Área Editorial de VICE en Español, TAMKAEVE, por sus siglas en español.

Nuestra intención era viajar en el tiempo y poder revivir esos momentos infantiles en los que todo nos valía verga. Donde la única responsabilidad era no ser el último en cruzar la meta del Mario Circuit 2 y lo logramos.

Reglas

– Jugar lo mejor que puedas

– Beber todo lo que puedas



Sorteo

El TAMKAEVE estaba conformado por 8 jugadores con habilidades distintas. En una bolsa de plástico había ocho papeles numerados del 1 al 8. Cada jugador tomó uno al azar, de tal suerte que aquél que sacara el “1”, competiría contra el “2”, formando el grupo A; el “3” con el “4”, formando el grupo B, y así sucesivamente.

Arranque

Así comenzó el TAMKAEVE: 4 duelos entre dos personas que terminaron por eliminar a la mitad de los 8 jugadores. La victoria de cada grupo se definió por un justo y clásico 2 de 3, dejando al final de esta serie de enfrentamientos, solamente a 4 de las 8 personas que vieron el banderazo de inicio de este torneo.

Señoras y señores, nos acercamos a la gran final; el ganador de cada grupo se enfrentará con los demás victoriosos, es decir: la persona ganadora del Grupo A competirá contra la del Grupo B, y la del Grupo C contra la del Grupo D, llegando así a la final del TAMKAEVE, la batalla que definirá al primer lugar.

La final

La final llegó. El alcohol ya había sido bastante, pero las jarras de cerveza seguían desfilando. Las vueltas eran menos calculadas. Nos tropezábamos y chocábamos más. Se nos olvidaban los premios. Estábamos comidos y bebidos. Lo único que quedaba de la barra editorial de VICE en Español era la euforia por conocer al campeón, y entre decibeles altísmos de porras y mentadas de madre, José Luis Martínez Limón, coeditor de VICE.com, salió victorioso de este primer campeonato.

“Para ser honesto, no fue fácil conseguir ser el campeón de este torneo de Mario Kart, todos fueron muy buenos oponentes”, comenta José Luis, el primer lugar. “Es un honor ser el primer campeón del TAMKAEVE, espero que esto motive a muchos jóvenes que tienen en su lista de sueños ganar un torneo como este”, concluyó.

Posterior al torneo, tuve la oportunidad de conversar con otras participantes:

“Fue una experiencia que me cambió la vida. Antes de ese día dudaba mucho de mis habilidades con los botones. No valoraba lo suficiente unos dedos llenos de agilidad. Me siento muy orgullosa de casi quedar en la final.” Me cuenta Daniela Silva del departamento de traducción, aunque no todo fue miel sobre hojuelas: “La situación no fue fácil, se me presentaron varios obstáculos como el sudor en las manos y la chela en el cerebro, pero procuré mantenerme concentrada”, concluyó.

Por su parte, Laura Castro, también del departamento de traducción, agregó: “Me alegro de que haya alguien todavía más mala que yo en el manejo de Mario Kart; pero es terrible ser el cliché de la chica que no sabe de videojuegos. Practicaré mucho para salvar el honor femenino en el siguiente torneo”, concluyó.

Así mismo, los comentarios del segundo y tercer lugar, se hicieron notar:

“Siempre he sido sumamente exitoso en cualquier competencia y me di cuenta que todos estaban en mi contra. Todos querían que yo perdiera. Querían que por una vez me saliera del lado de la gloria. Y bueno, yo soy un Cristiano Ronaldo, pero sudamericano. Y José Luis, muy bueno, es como Messi. Y en esta ocasión, ganó Messi”, nos explica Diego Urdaneta, redactor de VICE en Español. “José Luis reconoció mi talento, tú sabes, entre genios nos reconocemos, pero la gente está acostumbrada a verme ganar y ahora quieren que todo el tiempo sufra”, terminó.

“Me siento contento, creo que mi desempeño fue de calidad alta, aunque también noté que había espacio para mejorar. Quedé oficialmente en tercer lugar, pero creo que debió de haber existido algún tipo de repechaje, porque la verdad sí me quedé un poco ardido. Habrá que esperar las siguientes ediciones”, comenta Sergio Pérez —quien curiosamente comparte nombre con el piloto de la F1—.

Los ánimos siguieron en el lugar después del primer Torneo Amateur de Mario Kart del Área Editorial de VICE en Español, exitosamente habíamos logrado completar nuestro experimento.

Oficialmente quedé en los últimos lugares del torneo, pero recuerden: lo importante es competir.

Sigue a Luis en Instagram.