Cómo hacerle buen sexo oral a una persona con vulva

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Los jóvenes aprenden mucho durante su tiempo libre en la escuela: crean bombillas o rimas divertidas sobre monarcas decapitando a sus esposas, pero no aprenden lecciones que son realmente útiles en la vida adulta, como por ejemplo: la manera de declarar tus impuestos, hacer un curry de berenjena o darle sexo oral a alguien, si así lo desean.

Videos by VICE

Particularmente, los hombres cisgénero aprenden de la cultura pop dominante que el simple acto de darle sexo oral a una mujer es suficiente: unos cuantos movimientos de la lengua y… bam, un orgasmo alucinante (e incluso si no ocurre, por lo menos deberíamos agradecer que lo estén intentando).

Pero como sabe cualquier persona con vulva, hay una diferencia entre alguien que sabe hacerlo y alguien que no (lo mismo ocurre con los penes, estoy segura, pero es un artículo completamente diferente). El «truco del alfabeto», por ejemplo, donde debes deletrear el alfabeto con la lengua, probablemente fue inventado por alguien que no había provocado demasiados orgasmos.

Si deseas saber cómo hacerle sexo oral a alguien con vulva de manera adecuada, es mejor no buscar información indirecta y acudir directo con la fuente. Con ese fin, consultamos a las personas con vulvas para descubrir qué constituye dar sexo oral de manera satisfactoria.

‘No asumas que lo que funcionó para una vulva funcionará para otra’

«Lo principal es preguntar a las personas qué les gusta, porque cada vulva/vagina es diferente. Siempre abogaría por la mayor comunicación posible y preguntar a las personas cómo quieren ser tocadas. El problema es que las personas con vaginas comúnmente son disuadidas de explorar sus propios cuerpos, y casi se les inculca la idea de que el sexo no es «para ellas», así que muchas personas ni siquiera saben lo que quieren, porque no conocen sus cuerpos lo suficientemente bien.

«Personalmente, aún tengo tanta vergüenza interiorizada que no siempre puedo decirle a alguien que deje de hacer un movimiento o una cosa en particular. Por lo tanto, creo que es importante que la persona que va a dar sexo oral diga: «Dime si hago algo que te gusta».

«Además, no asumas que lo que funcionó para una vulva funcionará para otra. Comunícate periódicamente con tu pareja y no seas un bebé si alguien te dice que cambies tu método. Además, los hombres heterocis deben pasar mucho menos tiempo en el hoyo, porque no es donde está la fiesta».

– Alex, 26 años

‘Comienza suave y usa mucha saliva’

«Diría que necesitas suavidad e intuición. Además, ten la confianza suficiente para preguntar *exactamente* lo que quieren porque te prende saberlo. La mejor manera de aprovechar esa intuición —y sé que esto suena trillado— es leer lo que está haciendo el cuerpo. Pero diría que siempre hay que comenzar con suavidad. Oh, y mucha saliva».

– Eleanor, 35 años

‘Si no estás relajada, no te vas a venir’

«Personalmente creo que gran parte de alcanzar el orgasmo se relaciona con el estado mental, si tienes vagina. No tengo idea de cómo es tener un pene. Si no estás relajada, no te vas a venir. Es una cuestión tanto mental-emocional como física. Si quieres ser bueno en el sexo oral, asegúrate de que tu pareja y tú estén relajados y conectados. Creen un ambiente propicio. Intenten aliviar cualquier presión que puedan sentir. Nadie tiene que venirse. Me he dado cuenta de que una vez que no existe la presión por venirse, es más probable que te vengas de todos modos.

«Cuando se trata de la técnica real, es complicado, porque a las personas les gustan cosas diferentes. Se trata de aprender lo que le gusta a un individuo. Por ejemplo, conozco a alguien a quien realmente le gusta que la penetren al mismo tiempo. Pero eso no me gustaría a mí, porque no respondo bien a la penetración. Además… ¡sé original! Prueba diferentes tipos de lubricante. Se supone que el sexo es divertido».

– Rhiannon, 29 años

‘Encuentra un movimiento repetitivo que dé placer’

«Explora todos los elementos; existen más cosas bajo la superficie. No te quedes allí por años sin saber lo que se siente bien para la persona. Pregunta, habla, explora. Si encontraste un punto y te dicen que está bien, ¡no lo abandones hasta que te lo digan! Quédate allí. Lo repito, QUÉDATE ALLÍ. Encuentra un movimiento repetitivo que le dé placer. No pienses que solo acariciarla con la lengua se siente súper emocionante, ya que a veces se requiere un trabajo más arduo. Obviamente, no le des sexo oral a alguien si no tienes ganas o te sientes obligado. Y nunca te burles de la forma o el tamaño «.

– Angela, 28 años

‘No hay un enfoque único para dar sexo oral’

«El cuerpo de todos está construido de manera diferente. A algunos les gusta suave, a otros les gusta duro, a otros les gusta en ciertas áreas y otros lo prefieren en otras. Así que yo diría que no hay un enfoque único para dar sexo oral. En cambio, te tomará un poco aprender y explorar el cuerpo de esa persona. Pregúntale si le gusta lo que estás haciendo y prueba diferentes cosas hasta que encuentres algo que le guste. Además, presta atención al lenguaje corporal y su respuesta. Realmente préstale atención. Si la persona está excitada con lo que estás haciendo, entonces continúa. Y si no estás seguro, pregúntale, comunícate.

«Personalmente, creo que es bueno comenzar despacio e ir aumentando las sensaciones. Para la mayoría de las personas, el placer vaginal no ocurre de inmediato sin algún tipo de estimulación. Si ese fuera el caso, todas nos excitaríamos con el Papanicolaou y los tampones. Si tienes vagina, es útil imaginar cómo te gustaría que alguien te tocara y partir desde ahí».

– Rach, 26 años

‘Tómate tu tiempo’

«Es bastante simple, pero vale la pena repetirlo. Lo que hay que hacer: Pregúntame qué quiero y tómate tu tiempo sin ninguna expectativa. Lo que no hay que hacer: No solo metas tu lengua ahí y asumas que sabes dónde está mi clítoris y que voy a venirme en dos minutos porque es lo que has visto en el porno. Soy fan de cierto tipo de porno, pero el porno mainstream no ha aportado ningún beneficio a nuestras vidas sexuales cuando se trata de expectativas».

– Jo, 24 años

@daisythejones