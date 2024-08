Cómo influyó Napalm Death en toda una generación de metaleros indonesios

Este artículo apareció originalmente en VICE Indonesia.

Hay sólo unos pocos momentos en la historia que puedes señalar como el origen de una escena musical. Está el show de los Sex Pistols de 1976 en Manchester, Inglaterra, que presuntamente provocó el nacimiento de los Buzzcocks, Joy Division, los Smiths y Factory Records. Hay un show de Black Flag de 1981 en Nueva York que reunió las escenas de DC, NY y California. Tenemos también el momento en que el primer EP de The Strokes llegó a la prensa del Reino Unido. Y, en Indonesia, está el momento en que el álbum Harmony Corruption de Napalm Death llegó a los estantes de las tiendas de discos.

Indonesia ya estaba bastante obsesionada con el heavy metal a principios de los años 90, pero todo el país tenía en ese entonces la teatralidad del hair metal de Mötley Crüe y Guns N’ Roses, o los clásicos sonidos británicos de Iron Maiden. Metallica era casi tan pesado como las circunstancias de ese entonces.

Esto sucedió mucho antes del internet, cuando la música nueva solía llegar en las maletas y los Walkmans de los indonesios que regresaban del extranjero. En ese entonces, los álbumes eran duplicados e intercambiados entre los miembros de la pequeña pero dedicada escena. Pero la escena local del metal estaba deseosa de algo más pesado que …And Justice For All de Metallica.

Así llega Napalm Death. Harmony Corruption fue el álbum que introdujo a la mayoría de los indonesios al death metal. Fue la primera vez que los metaleros locales escucharon una banda tan furiosa y tan pesada que hizo que todos los demás parecieran simples impostores. El disco llegó primero a Indonesia como un cassette pirata. Pero en poco tiempo, fue lanzado localmente por Indosemar Sakti con el número de catálogo KG-1060891. Ahora es un número icónico que muchos metaleros indonesios aún pueden recitar de memoria.

La prensa musical de Indonesia estaba extasiada. El crítico musical Heru Emka describió Harmony Corruption como «El sonido de un tren de acero estrellándose contra un muro de concreto”. Bimo Samyayogi, dueño del sello discográfico indonesio Undying Music, recuerda que la revista musical Hai escribió algo así como: «Napalm Death y Morbid Angel hicieron que Slayer sonara como Poison o Faster Pussycat». Después de leer las críticas, de inmediato salió corriendo a comprar el álbum.

El vocalista del grupo metalero Seringai de Indonesia, Arian 13 (cuyo verdadero nombre es Arian Ariffin), le dijo a Noisey que escuchó por primera vez el álbum Harmony Corruption en una cinta pirata que le dio un amigo de la preparatoria. “Era una copia hecha de un cassette a otro, por lo que la calidad no era muy buena», dice Arian 13. «Fue más o menos en 1990, cuando recién lo lanzaron. El death metal y el grindcore estaban cobrando popularidad. Ese fue mi primer encuentro con Napalm Death. Uno o dos años después, lanzaron el cassette oficial en Indonesia».

Los cassettes piratas fueron el medio a través del cual la mayoría de los indonesios escucharon por primera vez géneros occidentales como el metal, el hardcore y el hip-hop. Estos cassettes circulaban en las comunidades del comercio de la música antes de que fueran oficialmente lanzados por una discográfica local. Estas conexiones formaron las bases de la escena DIY del país que se mantienen sólidas hasta el día de hoy.

Pronto, Harmony Corruption estaba en todas partes. « Harmony Corruption fue uno de los primeros álbumes de death metal/grind disponibles a nivel nacional», dice Arian 13. “Por lo que su impacto obviamente fue enorme».

Sin embargo el morboso álbum de Napalm Death también le causó algunos problemas a los fanáticos más jóvenes de la banda. Un maestro le confiscó la cinta a Revan Bramadika, el baterista de Rajasinga, y la escuchó. Escuchó una canción antes de enviar a Bramadika con el consejero académico y el director para que le dieran el “asesoramiento” que evidentemente necesitaba.

«Recuerdo que dijeron que era ‘música satánica’, que era inapropiada y que un chico de preparatoria no debería escuchar eso”, le dijo Bramadika a Noisey. «Me dijeron que en lugar de eso escuchara a Ricky Martin, cuyo éxito era la canción oficial del Mundial de Futbol de 1998. Pero cuando se descuidaron, recuperé el cassette».

Harmony Corruption fue masivamente influyente. Fue el álbum que le enseñó a las bandas de metal indonesias a afinar sus guitarras en drop D. Las voces eran un gruñido profundo. Los riffs tenían una especie de sentimiento. Pronto las bandas de metal locales como G.A.S, de Surabaya, y Warhammer, de Yogyakarta, incluyeron una versión de «Suffer the Children», en sus listas de canciones. Death Vomit, de hecho, hizo un cover tanto de «Suffer the Children» como de «Circle of Hypocrisy” en el escenario, mientras un poeta crítico del régimen del Nuevo Orden del general Suharto leía su poesía en voz alta.

Napalm Death fue la razón por la que la mayoría de los fanáticos de la música «extrema» que crecieron durante los 90 decidieron formar sus propias bandas de Death Metal. La legendaria banda metalera de Bandung JASAD tenía una gran influencia del sonido de Napalm Death. El vocalista de Tengkorak dice que aprendió a gritar escuchando los patrones vocales de Barney Greenway de Napalm Death.

Arif «Gobel» Budiman, de Rottenomicon, dice que su banda probablemente no habría existido de no ser por Harmony Corruption. «Sus riffs de guitarra son demenciales, los patrones vocales también son interesantes», dice Budiman. «Y lo más importante, se presentaron en el momento adecuado como una influencia».

El concierto que Metallica dio en Jakarta en 1993, que terminó en disturbios, podría ser el espectáculo de metal más sobresaliente que haya habido en el país. Pero el concierto de 2005 de Napalm Death en Ancol, al norte de Yakarta, es probablemente el más legendario de Indonesia. Miles de aficionados abarrotaron los terrenos del festival junto al mar para ver a su banda favorita actuar por primera vez. Ese concierto es el que consolidó a Indonesia como una parada obligada en el circuito de las giras mundiales de música «extrema».

Arian 13 fue parte del equipo de producción detrás del show de Napalm Death. Nos dijo que Napalm Death ha sido tan importante para la escena metalera de Indonesia que incluso sus miembros más antiguos se volvieron parte de los fans adolescentes de la banda.

«Cuando recogí a la banda en el aeropuerto, Ombat [el vocalista del grupo grindcore Tengkorak] estaba tan nervioso que no pudo decirle nada a Barney», recordó. «¡Estaba deslumbrado!”.

La base de fans de Napalm Death incluso se extiende hasta los niveles más altos del gobierno indonesio. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, un gran fanático del metal, le ha dicho a la prensa local que algunas de sus bandas favoritas son Metallica, Megadeth, Lamb of God y, por supuesto, Napalm Death. El presidente Jokowi ha sido visto con camisetas de Morbid Angel y Napalm Death en eventos de prensa.

En 2015, Napalm Death intentó utilizar el gusto de Jokowi por su música para instarlo a cancelar sus planes de ejecutar a los narcotraficantes extranjeros Andrew Chan, Myuran Sukumaran y Lindsay Sandiford.

Greenway, el vocalista de la banda, escribió:

Como seguidor de nuestra banda Napalm Death, seguramente apreciará que nuestras letras y ethos desafíen el ciclo ininterrumpido de violencia que hay en el mundo, ya sea que provenga de un Estado o de un individuo. Si no desafiamos estas cosas y finalmente las cambiamos, creo que realmente nunca avanzaremos como humanidad.

Entiendo que usted es un líder decidido a cambiar las cosas en busca de un mayor bienestar, por lo que creo que otorgar clemencia a estas personas sería un importante avance en esa búsqueda. Entiendo que la heroína puede ser dañina en muchos niveles, pero creo que este es un problema mucho más profundo y no se puede cambiar o alterar simplemente con quitarle la vida a unas personas

La banda no pudo influir en la decisión del presidente de ejecutar a Chan y Sukumaran. Pero Napalm Death y Harmony Corruption siguen influyendo a la próxima generación de metaleros indonesios. Budi Santos, el dueño de Deep Rock Music en el distrito Blok M, dice que todavía vende muchos cassettes de Harmony Corruption.

«El precio de los cassettes empieza a partir de las 35,000 Rupias indonesias (2.26 dólares) en adelante, dependiendo de la condición de la cinta“, le dijo a Noisey. «El vinilo reeditado cuesta alrededor de 400,000 Rp (29 dólares). A menos que sea la primera edición, la cual fácilmente puede llegar a costar más de 500,000 Rp (37 dólares)”.

Quizás el vinilo tenga un precio elevado. Pero la influencia que Harmony Corruption tiene en la escena del metal indonesio 27 años después no tiene precio.

