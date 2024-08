Cómo iniciar una relación verdadera en línea

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Es un momento frustrante para intentar fomentar conexiones de cualquier tipo, pero las citas son especialmente complicadas. Particularmente en lugares donde empieza a hacer frío al aire libre, los mejores espacios para conocer a alguien nuevo son los digitales.

Muchas personas en relaciones a larga distancia (incluida yo misma) están un poco más acostumbradas a las relaciones en línea, porque, en muchos casos, internet es donde comenzaron.

Las relaciones a larga distancia son una situación compleja, especialmente con el estado actual del mundo, pero pueden ser absolutamente satisfactorias y gratificantes. No soy monógama, y mis dos relaciones románticas más largas son con personas que viven lejos de mí, a quienes conocí por separado en las redes sociales. No he podido estar en persona con ninguno de mis intereses románticos en aproximadamente nueve meses, pero aún nos las arreglamos para mantener nuestro vínculo y amor mutuo, como también lo están haciendo muchas parejas con relaciones a larga distancia en este momento. ¿Acaso no suena idílico?

Si estás considerando abrir tu mente a la posibilidad de salir con alguien que conozcas en internet (o si solo estás tratando de mantener la relación que tienes), a continuación hay algunos consejos sobre cómo hacer que funcione el acto de conocer y estar con alguien a distancia.

Lo que debes saber antes de empezar cualquier cosa

¿Qué quieres obtener de esta conexión? Hacer un inventario de nuestros deseos y expectativas nos ayuda a formar una comprensión más clara de cómo pueden interactuar con los de las personas que nos interesan. Esto permite navegar con mayor fluidez y sencillez el romance y todos los posibles conflictos que puedan surgir. Si bien no siempre podemos ser completamente honestos con nosotros mismos o ver cómo nuestros deseos pueden cambiar cuando hay claridad total, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para analizar qué es lo que queremos.

¿Qué es lo que buscas al querer conocer a alguien en línea? ¿Qué esperas de esta relación? ¿Esperas monogamia? ¿Estás conforme con que la otra persona esté a distancia o esperas una pareja que eventualmente se acerque más a ti de manera física? Es importante no solo ser consciente de lo que ambos quieren, sino también de lo que es posible de manera realista (especialmente durante la pandemia, cuando es probable que la mayoría de los viajes te pongan a ti y a otras personas en riesgo).

La versión que obtienes en línea de una persona no es su versión total, y eso está bien. La impresión que obtienes de las redes sociales o de un perfil de citas no es necesariamente representativa de una persona exactamente como es. No significa que esté ocultando intencionalmente sus imperfecciones, sino que quizá está expresando como se siente más cómoda. Solo ten en cuenta que idealizarla basándote en esta perspectiva no es justo y no es lo mejor para ti ni para la otra persona. “Puedes ver algo de ella en la imagen que presentan, pero no todo”, dijo Carolyn Yates, consultora y escritora sexual que ha tenido relaciones a larga distancia en línea que han resultado en todo, desde amistades románticas hasta un divorcio. “Es como si pudieras ver a alguien en una cámara web, pero no puedes ver cuán desordenada (figurativamente) está su habitación más allá de la cámara”. No pierdas de vista a la persona con la que estás como alguien real, especialmente si estás entusiasmado.

Necesitas comunicar claramente tus sentimientos, expectativas e incluso la comunicación misma. Esto no significa que debas estar hablando todo el tiempo. Significa que debes discutir la frecuencia con la que quieres comunicarte y muchas otras cosas también. Si ambos han cuestionado sus propios sentimientos sobre lo que quieren de este romance y pueden ser honestos sobre sus expectativas, necesidades y deseos, tener esta conversación hará que todo funcione mucho mejor.

Meredith Russo, una novelista con sede en Brooklyn, conoció a su actual pareja, que vive en Wisconsin, a través de su servidor de Discord. Al entablar una relación a larga distancia con alguien que ha conocido en línea (lo que ha hecho varias veces), Russo, de 33 años, establece sus límites y expectativas lo antes posible. “No me mudaré fuera de la ciudad de Nueva York y no aceptaré monogamia a menos que nuestra distancia cambie y estemos lo suficientemente cerca como para estar juntos físicamente de forma regular”, dijo Russo. Cualesquiera que sean tus propios términos, es esencial defender lo que funciona para ti desde el principio para que ambos puedan estar en el mismo canal.

Cómo conocer a alguien en línea

Ya sea cambiando tus preferencias de ubicación en una de las apps de citas, entablando una conversación en los chats de servidores como Discord, o simplemente un clásico mensaje directo: hay tantos métodos para conocer a alguien en internet como exnovias mías en un concierto de Mitski.

Mi preferencia personal siempre se ha inclinado hacia el más clásico de los hábitats de citas lésbicas, las redes sociales, no solo por la simplicidad de su uso, sino por todo el amor que ha traído a mi vida. “Así como las apps de citas son una forma común de encontrar parejas de todas las descripciones, las redes sociales permiten un nivel indirecto de familiaridad a medida que se forma la conexión”, dijo Yates. Creo que esto es cierto, ¡al menos para mí! Cada vez que he tenido un romance a larga distancia surgido en internet, la conexión siempre se ha dado a través de Twitter, Instagram o (en el pasado, antes de que purgaran a la gente caliente) Tumblr.

Hace dos años conocí a mi pareja Jessica a través de Instagram después de que ella encontrara un meme que hice sobre ser pasiva. Nuestra química fue instantánea. Pasamos esa noche admirando las selfies de la otra, formando un vínculo gracias a nuestros tatuajes FEMME4FEMME compartidos y coqueteando durante tres horas seguidas. A pesar de vivir en extremos opuestos de la costa oeste, hemos estado juntas desde entonces y solo nos visitamos cada pocos meses (hasta la pandemia, claro).

Al conocer a Jes en Instagram, pude ver qué conocidos mutuos teníamos y cómo interactuaba con la comunidad que la rodeaba. Sus publicaciones también me ayudaron a entender lo que encuentra divertido (memes sobre ser pasiva) y cómo se ve a sí misma (a través de, por supuesto, publicaciones de astrología). Después de cuatro meses interactuando tanto directa e individualmente como en una app basada en la promoción del arte y las thirst traps, nuestras interacciones dentro y fuera de las redes sociales me dieron una comprensión más clara de sus actividades e intereses.

Otras personas con las que VICE habló sobre relaciones en línea a larga distancia tuvieron experiencias similares al conocer a sus parejas a través de las redes sociales. Erin había sido amiga de Gwen en Twitter por un tiempo antes de que las dos realmente comenzaran a hablar y las cosas pasaran de la amistad al coqueteo. (Ambos apellidos han sido omitidos por motivos de privacidad). Dado que Erin vivía en Michigan y Gwen estaba en Oregon, dudaban de llevar la relación un paso más allá, pero luego de pasar más tiempo hablando y jugando juntas videojuegos en línea, sus sentimientos solo cobraron intensidad.

“Sentí que ya estábamos haciendo cosas de novias juntas”, dijo Erin, quien tiene 25 años. “Solo quería el título y la capacidad de confesar mi interés en ella”. Un día en el verano de 2019, después de que Erin ayudó a Gwen a pasar por primera vez el notoriamente difícil Dark Souls, revelaron sus sentimientos: “Realmente me gustas”, dijo Erin. “Sé que hablamos de no querer intentarlo a larga distancia, pero realmente me gusta lo que tenemos ahora, y no tiene por qué ser nada más. Solo quiero llamarlo algo especial”. Gwen dijo que ella estaba igualmente interesada, y han sido pareja desde entonces.

Cómo pueden funcionar —y funcionan— las relaciones en línea

A veces, las circunstancias únicas de las citas en línea a larga distancia se ajustan a las necesidades románticas y sexuales específicas de una persona. Kate Sloan es una escritora sexual de 28 años radicada en Toronto que conoció a su pareja, Matt, hace tres años después de que él le enviara un mensaje directo coqueteando, relacionado con una de sus publicaciones en un blog. Matt, cuyo apellido se ha omitido por motivos de privacidad, mencionó que si alguna vez ella estaba en Nueva York y quisiera tomar un café, le encantaría invitarla a salir. Cuando Sloan viajó a Nueva York tiempo después, los dos se reunieron y encendieron la chispa de inmediato.

Si bien ninguno tenía la intención de iniciar un romance a larga distancia, ambos estuvieron de acuerdo en que la química era palpable y que querían seguir viéndose de alguna manera. Durante los primeros años de su relación, desarrollaron una rutina de llamadas telefónicas nocturnas y una visita mensual los fines de semana. Si bien la pandemia ha provocado ajustes en esa rutina con respecto a las visitas regulares, la mayor parte del tiempo su acuerdo se ha adaptado a las necesidades personales de Sloan.

“Soy muy introvertida, así que, de alguna manera, me gusta pasar la mayor parte del tiempo separada de mi pareja”, dijo Sloan. “Me permite tomarme el tiempo a solas que tanto necesito durante el día, así que estoy llena de energía y lista para conversar cuando hablamos por teléfono alrededor de las 9 PM”.

Russo, al explicar sus experiencias con su pareja en Wisconsin y las personas con las que ha tenido citas en línea, dijo que los romances a distancia pueden ayudarla a aclimatarse a una nueva pareja. “El trauma es un factor importante en mi capacidad para sentirme receptiva”, dijo. “Cuando tengo tiempo para acostumbrarme a alguien antes de que entre en mi presencia física, es menos probable que me sobresalte, lo que facilita la intimidad”.

Cómo acortar la distancia en sentido figurado

Miren programas de televisión y películas juntos. Conózcanse mejor compartiendo cada una de sus películas y programas favoritos. Establecer fechas para ver una serie a medida que se transmite puede ser una excelente manera de pasar tiempo de calidad semanal. Zoom, Netflix Party y Hulu Watch Party son excelentes para esto.

Jueguen videojuegos juntos. La interactividad de los videojuegos puede evitar que su tiempo de calidad se vuelva demasiado sosegado. Para aquellos que no están seguros de dónde empezar, hay muchos juegos que son aptos para principiantes, como Animal Crossing, Fall Guys y Among Us.

Haz tareas domésticas mientras conversas. Sí, está bien simplemente chatear por video desde la cama, pero también puede ser agradable integrar el tiempo que pasas con tu pareja en tus tareas diarias. Intenta tener a tu pareja al teléfono o en video mientras ambos preparan la cena, luego disfruten de la comida juntos.

Invita a tus amigos a pasar el rato contigo en un chat de video. Por extraño que parezca, ahora mismo es el momento perfecto para integrar a alguien en tu vida desde la distancia porque, si estás siendo precavido, es probable que no veas a muchos de tus amigos en persona, o al menos no con regularidad en grupos. Incluye a tu pareja en tu sesión semanal de Zoom con tus amigos. Invítala a jugar Dead by Daylight o Smash Bros. con tu círculo de amistades. Dale la bienvenida al servidor de Discord de tu comunidad. Será bueno que se sientan incluidos en el resto de tu vida.

Excítense juntos. ¡Envíense fotos desnudos y textos obscenos! ¡Mastúrbense mutuamente a través del chat de video! ¡Prueben un vibrador, un tapón anal o una máquina sexual que se pueda controlar a distancia a través del Wi-Fi! O simplemente disfruten de una conversación sucia por teléfono: Sloan dijo que ha llegado a disfrutar bastante el sexo por teléfono, especialmente porque vive con una condición de dolor crónico. “Es una forma de acceder a la intimidad sin necesidad de sentirme agotada por todos los preparativos y factores estresantes que pueden acompañar al sexo en persona”, explicó.

Cómo acortar literalmente la distancia

¿Qué sucede si tus deseos y necesidades cambian y sientes la necesidad de ver a tu pareja en persona? Puedo decírtelo: Pasar la mayor parte de un año sin ver a las dos mujeres que amo ha sido duro para mí. Mi estado inmunodeprimido limita mi capacidad para trasladarme a la mayoría de los lugares, y me impide viajar en avión, tren o autobús. Además, como pasiva, no puedo conducir, ni espiritual ni legalmente.

La larga distancia puede llevarte a tomar decisiones realmente drásticas. “Si no has visto a la persona que te interesa y ahora finalmente lo harás, o si acaban de terminar una visita juntos y comienzas a extrañarla —¡lo cual es horrible, lo entiendo!—, puede ser difícil tomar decisiones que realmente consideren quiénes son como individuos y como pareja, y si están tomando la decisión correcta”, dijo Yates.

Trata de no dejarte llevar y mantén las precauciones por la pandemia en tu mente sin importar nada. Aunque tengo planes de ver a mis dos parejas en los próximos meses, no solo implica planificar cuándo funciona mejor para cada una de nosotras, sino que ambas nos aislemos durante quince días y ellas conduzcan hacia mí con paradas mínimas, para evitar contagiarme a mí, a ellas mismas y a los demás.

Si bien cuando tenía veintitantos años me mudé a Portland por alguien que conocí o me comprometí con una canadiense que conocí en FetLife después de visitarla en algunas ocasiones, ahora puedo tener una cita de una semana con alguien en Seattle, saber que es espectacular y que tenemos una química impecable, y tener la tranquilidad de que no desajustará mi vida por completo ni tomará decisiones drásticas sobre mi futuro.

Sloan enfatizó que, si bien el caos actual del mundo dificulta la planificación, sigue siendo valioso pensar en cuál es tu “objetivo final”. ¿Estás conforme con estar indefinidamente a distancia, o crees que eventualmente querrás vivir más cerca de la otra persona, o incluso el uno con el otro? Para Sloan y su pareja, la respuesta quedó clara después de que ambos pasaron un par de meses juntos al comienzo de la pandemia debido a las restricciones de viaje relacionadas con el COVID-19, y decidieron elegir ambas. “Sabía que esta era la persona con la que quería casarme, y lo deseaba con tanta fuerza que las circunstancias inusuales ni siquiera me molestaban”. dijo Sloan. Aunque todavía viven en diferentes países por ahora, los dos se casaron en una pequeña ceremonia en Madison Square Park en noviembre.

En general, no necesitas una razón para querer comenzar una relación con alguien que está lejos. Independientemente de tu situación, a veces encuentras a una persona, ambos sienten una conexión genuina y te das cuenta de que su compañía enriquece tu vida. Todo eso puede suceder en línea con alguien que no vive cerca de ti, con el mismo tipo de química que una relación más cercana. Cuando funciona, simplemente funciona, y vale mucho la pena.

Chingy Nea es escritora, comediante y exnovia aclamada por la crítica radicada en Oakland y Los Ángeles. Síguela en Twitter.