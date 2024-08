Cómo la isla Canguro está rehabilitando a sus canguros quemados

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

El 3 de enero, un cambio en la dirección del viento convirtió un fuego relativamente controlable en la Isla Canguro en un monstruo imparable que mató a dos personas y destruyó casi 70 casas. Para la comunidad isleña, de menos de 5.000 habitantes, fue una tragedia. Y para la fauna nativa de la isla, una catástrofe.

Videos by VICE

La isla Canguro se encuentra a unos 10 kilómetros del continente del sur de Australia, a unos 200 kilómetros al sur de Adelaida. Su nombre proviene de la gran cantidad de canguros grises occidentales que vio (y probablemente se comió) el navegante inglés Matthew Flinders cuando llegó en 1802. Y en los 200 años posteriores a la llegada de Flinders, la isla ha logrado preservar sus especies nativas de una manera que el continente no ha logrado. Si hubieras visitado la isla en diciembre, habrías visto miles de canguros y koalas, pero con más de 200.000 hectáreas de matorrales ahora reducidas a tierra carbonizada, la isla se ha convertido en un vivero para la vida silvestre dañada.

En muchos sentidos, lo que sucedió en la isla Canguro es una micro versión de lo que sucedió en muchas partes de Australia. El número estimado de animales muertos es más de mil millones, mientras que muchas especies han sido llevadas al borde de la extinción. Sin embargo, trabajando para minimizar este daño, hay una colección de voluntarios locales, personal de reserva del ejército, veterinarios, granjeros e incluso niños que se han unido para localizar y tratar a los heridos.

Visitamos la isla Canguro para conocer a algunas de estas personas y ver un ejemplo de cómo las comunidades australianas ahora se están uniendo para curar y sanar.

Vista desde el interior de la isla.

A las 6 de la mañana, solo unos días después del incendio, mi compañero de fotografía Sam y yo subimos al ferry desde el sur de Australia hasta la isla Canguro. Desde el ferry, pudimos ver un fino velo de humo flotando en el aire. Yo ya había visitado la isla varias veces, pero cuando desembarcamos, todo parecía nuevo y extraño. Los cafés en Penneshaw estaban llenos de gente de servicio militar y de emergencia, y las calles estaban vacías.

Desde el puerto viajamos tierra adentro, donde comenzaron a aparecer los primeros signos de daño causado por el fuego. Al salir del camino, encontramos la tierra cubierta de al menos 15 centímetros de ceniza, mientras algunos troncos caídos continuaban ardiendo.

Yo hablando con Bill Dunlop.

Llegamos al Parque Natural de la isla Canguro, que se convirtió en el centro de urgencias y tratamiento de animales heridos de la isla. Lo primero que vimos fue una tienda médica emergente junto a cientos de cajas de donaciones de toda Australia, clasificadas por personal de la Reserva del Ejército. Allí, esperándonos con las manos en las caderas, estaba el gerente de tiempo completo del parque y, a ratos, el bombero, Bill Dunlop.

“Básicamente hemos convertido todos los servicios que tenemos en un área de tratamiento”, explicó Bill, señalando el caos organizado. “Estamos preparados para atender cualquier tipo de vida silvestre de toda la isla”.

Bill nos dio un recorrido rápido por el parque mientras explicaba que fue la agencia de Manejo de Emergencias Veterinarias del Sur de Australia (SAVEM, por sus siglas en inglés) quien había montado la carpa. En el interior, encontramos veterinarios que no habían dejado de trabajar durante 15 horas. Los koalas gravemente heridos fueron traídos, colocados en mesas y luego tratados por quemaduras en sus patas, ojos y narices.

“Algunos de los animales que ingresan tienen heridas que son demasiado severas para sanar”, nos dijo Bill, caminando sombríamente por la tienda. “Y con la afluencia de animales que tenemos, hay que clasificarlos para tener alguna posibilidad de salvar la mayor cantidad”.

Un koala recibiendo un abrazo

En la tienda había más koalas que cualquier otro animal. Bill explicó que el 80 por ciento del hábitat del koala de la isla se había perdido en los incendios, lo que llevó a unos 100 koalas chamuscados al centro de vida silvestre.

Entramos a la casa principal para encontrar a los koalas huérfanos dormidos en cunas, o abrazábamos a quienes los cuidaban. Los suministros para tratar las quemaduras estaban esparcidos por la mesa del comedor.

Canguro bebé siendo alimentado.

Luego, a través de la casa y afuera, encontramos unos canguros bebés recién llegados saltando por el patio trasero. Uno parecía haber perdido la vista y estaba siendo alimentado a mano. Otros interactuaban tímidamente con los cuidadores, mientras yo veía a algunos saltar en sus bolsas de almohada, que colgaban de la cerca.

“En mi opinión, no hay un animal más resistente en este mundo que el canguro”, reflexionó Bill, mirando a un bebé que se alimentaba de un biberón. “Algunos llegaron aquí con los pies quemados hasta el hueso”.

Este amiguito se veía muy incómodo pero también muy bonito.

El lugar era una mezcla de melancolía, esperanza y desamor: todos esos canguros quemados cojeando, y los koalas vendados sentados en el suelo de los recintos, incapaces de trepar, mirando las ramas por encima de ellos.

Sombríamente, Bill nos dijo que temía por algunas de las especies de la isla que podrían haber sido aniquiladas. “Algunas de las especies que de por sí ya estaban luchando antes de que pasara todo esto podrían estar extintas ahora”, dijo. “Por ejemplo, la cacatúa lustrosa y el ratón marsupial de la isla Canguro”.

El centro de urgencias y tratamiento de la isla era básicamente un hogar suburbano.

Bill fue una de las muchas personas en la isla que mantuvo su propia casa combatiendo el fuego que se acercaba. Nos dijo que cuando todos los demás fueron evacuados, corrió a su casa para defenderla.

“Ha sido horrible, siento que la isla se está muriendo”, dijo. “Y claro, todavía tengo mi casa, pero a veces parece que es cuestión de tiempo”. Se detuvo para acariciar a un koala agitado mordisqueando sus patas quemadas.

“Es muy importante que la gente regrese a esta isla una vez que todo haya terminado. Si no lo hacen, no sobreviviremos, y si no estamos aquí, ¿qué pasará con las 600 especies de animales nativos australianos? Se quedó callado, mirando hacia la casa.

Tristeza.

Regresamos al auto y nos dirigimos al extremo oeste de la isla, que fue el más afectado. Al detenernos nuevamente, hubo un silencio misterioso en el matorral que una vez albergó a cientos de especies. Sam se puso en cuclillas en la ceniza para fotografiar un canguro petrificado que quedó atrapado en las llamas.

Torres de humo sobre el arbusto a medida que cambia el viento.

Cuando regresamos al ferry, el viento se levantó desde el sur y convirtió algunas brasas remanentes en incendios activos. Mientras conducíamos por la isla, vimos a personas que volvían a la acción: rellenaban sus tanques de agua móviles, trasladaban el ganado de un prado quemado a algo con un poco más de forraje. Desde la ventanilla del coche parecía un baile bien ensayado, realizado con reticencia.

Nos detuvimos para encontrar a una familia, los Dunstans, luchando contra una llamarada que se había movido de la hierba a las ramas más bajas de los árboles en el camino. Jack y su hija Evie, y su pareja Charlie, estaban corriendo, tratando desesperadamente de apagar las llamas mientras se dirigían hacia la casa.

Debe haber sido extraño para los Dunstans ver un auto detenerse con personas que querían tomar fotos y hacer preguntas, pero parecían felices por la ayuda. “Ustedes pueden ser útiles”, gritó Jack e hizo un gesto hacia su camioneta. “Entren”.

We got into the ute with Jack.

Nos amontonamos en la camioneta de Jack para rebotar sobre el arbusto que rodeaba la casa, saltando para pisotear y apagar las llamas.

Entre toda la acción, Jack de alguna manera logró explicar que él y su esposa Wendy habían pasado años plantando nativos para los ualabíes, canguros y pájaros que frecuentaban el arroyo en su propiedad.

Ahora, mirando alrededor de la tierra perdida Jack nos dijo que estaba triste pero seguía siendo optimista. “¿Ves eso?”, dijo señalando un matorral en medio de su prado. “Hace tres años, un incendio destruyó todo eso… Todo volverá con el tiempo”.

Jack hace lo posible para defender su casa

Después de una hora, el viento se calmó y nos despedimos. Regresamos al puerto, luego tomamos el ferry de regreso al continente con la isla ahumada retirándose por el retrovisor.

Han pasado un par de semanas desde que visitamos la isla Canguro, y los incendios han sido contenidos. Las noticias ya pasaron a ser sobre otros problemas, pero aún pienso en lo que dijo Bill cuando salimos del parque ese día: “Estos próximos ocho a 12 meses serán cuando descubramos si la isla sobrevive o muere”.

Para ayudar a la isla y sus animales, considera donar a este gofundme para el Kangaroo Island Wildlife Park

Palabras de Joe Patterson, fotos de Sam Dougherty.