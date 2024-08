Cómo lavarse el pene y otras cosas que debes saber sobre los genitales

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Tradicionalmente, se supone que el sexo es diversión pura. Por lo tanto, puede que el placer desaparezca cuando estás plagado de afecciones crónicas como candidiasis, infecciones urinarias, dermatitis o realmente cualquier padecimiento cuyos resultados de Google estén acompañados de frases como “secreción tipo queso cottage”.

Como era de esperar, estas condiciones pueden hacer que el sexo sea incómodo o incluso doloroso, al momento o en los días posteriores. En el peor de los casos, tener órganos sexuales sensibles puede provocarte un rechazo a las actividades sexuales.

Sin entrar en demasiados detalles, permítanme decirles que tengo un “interés especial” en este tema, lo que significa que prefiero clavarme alfileres en los ojos que usar cualquier producto con la etiqueta “pintura corporal de chocolate”. Hablé con una uróloga, una dermatóloga y un ginecólogo para pedirles consejos sobre cómo tener la mejor vida sexual posible cuando tienes genitales sensibles.

Nota rápida: siempre debes hablar con tu médico y/o tu servicio de salud sexual local acerca de tus síntomas y hacerte una prueba completa de ETS, en caso de que tu “comezón extraña” deba tratarse con antibióticos. Pero si solo tienes mucha sensibilidad, sigue leyendo.

QUÉ SIGNIFICA TENER ‘GENITALES SENSIBLES’

Doctor Mahantesh Karoshi, ginecólogo consultor del Royal Free Hospital de Londres: Para un ginecólogo, tener “vulva sensible” significa vulvodinia (dolor vulvar crónico), que puede provocar depresión y un deseo sexual disminuido. Una vulva sensible también puede significar brotes regulares de infecciones comunes como vaginosis bacteriana, candidiasis o herpes. Por lo tanto, antes de que se emita el diagnóstico de una vulva sensible, es importante buscar la opinión de un profesional de la salud y hacerte un chequeo.

Los cambios en el estilo de vida también pueden ayudar, como usar pantalones o faldas holgados y ropa interior de algodón, y renunciar a los productos de “higiene femenina”. Además, si te es posible, no dejes de tocar tu vulva o de tener sexo por completo, ya que podría aumentar la sensibilidad.

Doctora Emma Wedgeworth, dermatóloga consultora y portavoz de la Fundación Británica de la Piel: La irritación de la vulva es un problema muy común y la gente no lo habla lo suficiente. En general, la dermatitis vulvar causa comezón e irritación, mientras que la candidiasis va acompañada de secreción, además de los otros síntomas. A veces puede ser difícil notar la diferencia, así que consulta a tu médico si tienes algún tipo de problema. El médico puede frotar el área para ver si presentas señales de Cándida, el hongo que causa la candidiasis.

Doctora Maria Peraza Godoy, andróloga consultora y cofundadora del Healthy Pleasure Group: También existe sensibilidad en el pene y el glande. Es una condición benigna la mayor parte del tiempo y puede estar asociada con una condición básica de hipersensibilidad (como dermatitis de contacto en la piel) o con un trauma posterior debido al roce con telas, juguetes sexuales, quemaduras u otras irritaciones por sustancias o infecciones. Debes consultar cualquier lesión y no tratarte tú mismo. Hay penes y glandes muy sensibles a los lubricantes, jabones, lápices labiales y condones de látex, por ejemplo. Si existe la posibilidad de que seas alérgico al látex, usa condones hechos con poliisopreno o poliuretano de grado médico, por ejemplo.

QUÉ LUBRICANTES USAR SI TIENES UNA VAGINA O UN PENE SENSIBLES

Doctor Karoshi: En general, recomendamos lubricantes a base de agua, ya que son seguros para los condones. También podrías considerar usar un lubricante a base de silicona, que dura más tiempo, así que no es necesario volver a aplicarlo con tanta frecuencia. Pero ten en cuenta que usar un lubricante de silicona con juguetes sexuales de silicona puede hacer que el material se desmorone, así que deberás dejar a un lado tu vibrador antes de aplicarlo.

Cuando se trata de ingredientes específicos, a menudo se culpa a la glicerina de causar brotes de candidiasis. Sin embargo, las pruebas realizadas en investigaciones demostraron que la glicerina reduce las infecciones por hongos. Dicho esto, los lubricantes sin glicerina tienen menos probabilidades de causar irritación.

Doctora Wedgeworth: Al elegir un lubricante, usa uno sin fragancia y evita los que tienen sabor o los que dicen causar hormigueo o sensaciones acentuadas. Estos ingredientes adicionales pueden irritarte.

Doctora Godoy: Recomendaría usar lubricantes a base de agua si tienes un pene sensible. Sin embargo, ten en cuenta que los lubricantes a base de agua contienen conservadores (típicamente parabenos, ácido sórbico y sorbatos, fenoxietanol y ácido benzoico) para prevenir el crecimiento de microbios, y estos conservadores pueden causar irritación y sensibilidad en algunas personas. Los lubricantes con sabores o niveles elevados de propilenglicol pueden provocar molestias en algunos penes. Ten en cuenta que algunas investigaciones sugieren que los aditivos espermicidas (más comúnmente nonoxinol-9) producen efectos irritantes significativos y en general no se recomienda su uso.

También debes evitar los aceites para bebé, los ungüentos contra quemaduras, mantequilla de leche, aceite de palma o de coco, aceite de cocina, aceite de pescado, aceite mineral, bronceador, crema para las hemorroides, vaselina, miel u otros alimentos dulces y lociones para las manos y el cuerpo. No solo porque pueden hacer que los condones se rompan, sino también porque pueden causar alergias y aumentar la temperatura y la fricción, provocando quemaduras leves.

CÓMO LAVAR TU VAGINA

Doctora Wedgeworth: Las mujeres a menudo están tan concentradas en mantener el área “limpia” que usan productos de higiene femenina que son muy fuertes, que de hecho causan más daño que beneficio. El cuidado de la piel de la vulva debe ser extremadamente delicado. Evita los limpiadores o jabones espumosos fuertes y los desodorantes de higiene femenina. En realidad, el agua es suficiente y no cambiará el equilibrio de las bacterias y el pH de la piel. Definitivamente menos es más. Si todavía tienes irritación a pesar de deshacerte de tus productos de higiene agresivos, puedes usar un ungüento emoliente suave, como un ungüento emulsionante, pero evita las cremas acuosas o cualquier producto con fragancias o aceites esenciales.

Doctor Karoshi: La vagina es un órgano que se limpia solo y debe tratarse con mucha delicadeza. Los lavados vaginales se venden únicamente por razones comerciales. Están permitidos por los impuestos que pagan al gobierno y porque en general no causan daño, pero los profesionales de la salud desaconsejan su uso. El agua simple es suficiente. Un ungüento emoliente es bueno para los síntomas leves de irritación.

CÓMO LAVARSE EL PENE

Doctora Godoy: Existen algunas formulaciones para el pene similares a las duchas vaginales, pero es recomendable utilizar jabones neutros en el pene que no modifiquen el pH ni la microbiota. Lavarse diariamente con jabón es suficiente si no es demasiada la sensibilidad en el pene. En caso de que no haya circuncisión, debes retraer el prepucio durante la higiene diaria además de mantener seca la zona. La acumulación de esmegma y orina es irritante para los penes no circuncidados.

¿PUEDES HIDRATAR TUS GENITALES?

Doctor Karoshi: La piel de tu vulva puede humectarse con un humectante suave sin fragancia si está seca. Si te han diagnosticado eccema vulvar, tu médico puede recetarte una crema suave a base de esteroides como Clobetasol.

Doctora Godoy: Es imprescindible que hidrates el glande y el pene como parte de tu cuidado diario o regular. Personalmente recomiendo usar lipogeles a base de vitamina E, enriquecidos con ácidos grasos o fitoesteroles.

¿DEBERÍAS LAVARTE DESPUÉS DEL SEXO?

Doctor Karoshi: No es necesario, solo orina antes de que transcurra una hora después de tener sexo. Si deseas lavarte, simplemente usa agua corriente.

¿PUEDES SER ‘ALÉRGICO’ A TU PAREJA?

Doctor Karoshi: Existe una explicación científica para el fenómeno de experimentar un brote de sensibilidad después de acostarte con alguien nuevo.

Normalmente, esto sería vaginosis bacteriana (VB). La VB no se considera una ITS, pero debido a que el microbioma vaginal cambia con cada pareja, puede hacerte propensa a la VB.

Doctora Godoy: Puedes ser alérgico a casi cualquier cosa, incluido el lubricante vaginal. Usar condones puede ayudar mucho con la dermatitis y la sensibilidad del pene.

¿PUEDES SER ALÉRGICO AL SEMEN?

Doctor Karoshi: ¡Sí! La alergia al semen es real y afecta principalmente a las mujeres. Pero sigue siendo bastante rara. La afección desencadena síntomas comunes de alergia, que incluyen comezón, hinchazón e inflamación, generalmente entre diez y 30 minutos después del contacto con el semen. La alergia puede ocurrir con algunas parejas, pero no con otras. Puedes saber si tienes alergia al semen mediante el uso de condones; los síntomas solo aparecen después de tener sexo sin protección.

Doctora Godoy: También ten en cuenta que a veces el pH del semen cambia mucho y puede causar irritación después de la eyaculación.

HAY UN HORRIBLE RUMOR DE QUE RECIBIR SEXO ORAL EN LA VULVA PUEDE DARTE CANDIDIASIS. ¿ES VERDAD?

Doctor Karoshi: Por desgracia es cierto. La saliva es alcalina y las secreciones vaginales son ácidas. Cuando hay sexo oral, hay una reacción química entre el álcali y el ácido, lo que provoca un efecto neutralizante que promueve la VB y la candidiasis.

¿DEBES EVITAR LAS SESIONES DE SEXO MARATÓNICAS SI SUFRES DE GENITALES SENSIBLES?

Doctor Karoshi: Definitivamente si sufres de infecciones urinarias. Estas infecciones a menudo son causadas por tener sexo, porque el movimiento puede hacer que las bacterias fecales sean empujadas hacia la vagina. Cuanto más tiempo dure el acto, mayor será la probabilidad.

Doctora Godoy: No es malo tener una sesión maratónica, pero si tienes sensibilidad en el pene, toma las precauciones adecuadas y ten en cuenta que puede haber una inflamación que deberás tratar durante unos días.

¿QUÉ ANTICONCEPTIVOS SON MEJORES SI TIENES UNA VULVA SENSIBLE?

Doctor Karoshi: Las medidas anticonceptivas hormonales (pastillas, implantes y el sistema intrauterino de liberación) causan resequedad en la vagina. Entonces, un DIU de cobre podría ser mejor opción si tienes demasiada sensibilidad en la zona.

Y FINALMENTE, ¿ESTÁ BIEN TENER SEXO SI TIENES CANDIDIASIS?

Doctor Karoshi: La candidiasis generalmente se limita a la piel de la vagina, así que depende de la gravedad de la infección. Puede empeorar después del sexo, a medida que disminuye la acidez vaginal, lo que provoca un brote de candidiasis.

Las entrevistas fueron editadas por su extensión y para lograr una mayor claridad.

