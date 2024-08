¿Cómo liberar serotonina usando drogas auditivas?

Artículo publicado por VICE México.

La primera vez que tuve contacto con estimulantes sonoros o drogas auditivas, fue hace más de cinco años con una aplicación en la que elegías una sustancia —marihuana, LSD, mezcalina, cocaína, etcétera— de un amplísimo catálogo. El proceso era sencillo: te recostabas, cerrabas los ojos y le dabas play a la grabación. Lo intenté y eventualmente empecé a sentir algo parecido a un trance, similar a las alucinaciones con bolas de ping pong; eso si, muy lejos de emular el efecto de los estimulantes prometidos.

Los años pasaron, la aplicación perdió fama y credibilidad, además tenías que pagar por los audios para reproducirlos—o encontrarlos piratas—, era como un dealer digital de drogas chafas. Me despegué del asunto, conocí las drogas desde otra perspectiva y me olvidé de estos sonidos presuntamente estimulantes. Pero hace algunas semanas, me topé con una cantidad de videos bastante abrumadora que prometían estimular al usuario para liberar serotonina, dopamina y diversas endorfinas.

Son dos factores los más importantes de estos sonidos: la frecuencia y los latidos binaurales; en el caso de la liberacion de serotonina, por ejemplo, se ha encontrado que la frecuencia que mejor estimula estas ondas cerebrales es de 10.5 Hz, mezclada con el proceso binaural que consiste en disparar un sonido diferente en cada oído con la intención de crear uno nuevo en medio del cerebro.

He probado las dos partes de intentar colocarme con sonido: los emuladores de drogas y estas frecuencias, y personalmente creo que esta segunda tiene un potencial mayor de funcionamiento; además no hay necesidad de estar recostado o con los ojos cerrados para sentir sus efectos, sólo hace falta dejar que las ondas sonoras viajen por nuestra cabeza como un masaje cerebral.

La cantidad de comentarios positivos y pulgares arriba en estos videos,me hacen pensar que un nicho de gente, cada vez más grande, logró encontrar la tranquilidad en estas frecuencias de medicina sonora, y eso, queridas amistades, es magia.

