Cómo lidiar con una infidelidad

Que te engañen es una de las cosas más desgarradoras por las que alguien pueda pasar. No sólo te pisotea el corazón, sino también te destruye la confianza en tu pareja y el sentido de seguridad. Es común que los sentimientos de dolor e insuficiencia permanezcan durante años.

También es confuso, muchos no saben qué hacer después. Puede ser muy difícil saber cómo dirigirte a la pareja que te traicionó. Le pedimos a algunos expertos –una educadora sexual, a una dating coach (asesora de citas), a un psicólogo– y a algunas personas a las que han engañado o han sido infieles que nos dieran su mejor consejo sobre cómo seguir adelante. Nos cuentan lo que se debe hacer y lo que no cuando se descubre una infidelidad, con el fin de mantener la cordura y sanar más rápido.

Las respuestas se editaron por longitud y claridad.

Timaree Schmit, educadora sexual

Si descubres que te engañaron, no debes destruir sus cosas, ni herir a alguien o amenazar con hacer cualquiera de esas cosas. No vale la pena, y no te va a traer paz.

¿Es posible salvar la relación después de que te engañaron? Absolutamente. La gente se sale de los límites de las relaciones y eso daña la intimidad, pero es diferente para todos, y no hay solo una solución al conflicto. Se trata de averiguar por qué se produjo esta violación de confianza, cómo arreglar esa violación y lo que las personas involucradas necesitan para sentirse seguras y amadas.

Creo que las mejores personas para lidiar con la infidelidad son poliamorosas porque no creen que haya una respuesta correcta universal sobre lo que todo el mundo debe esperar o hacer en una relación. Lo que cuenta como infidelidad para las personas poliamorosas se basa en él o la que está en la relación, no en el resto del mundo. Son más propensos a manejar la relación como individuos, no por tratar de encajar en los roles. Así que si te engañan, te recomiendo leer estos títulos, More Than Two, Ethical Slut y Poly Role Models.

Laura Yates, dating coach

Puede ser fácil reaccionar en el momento. Pero trata de no hacer lo primero que te diga tu cabeza y/o corazón. Tómate unos minutos para sentarte, respirar lentamente y tranquilizarte. Partiendo de ahí, serás capaz de pensar más claro acerca de tus próximas decisiones.

Las personas no se deben culpar a sí mismas, ni tratar de justificar por qué su pareja las podría haber engañado, o pedirle respuestas a su ex (las respuestas están en el acto de engañar), o peor, decirles que regresarán con ellos por miedo a perderlos. Independientemente de la situación, ser infiel está mal. Está bien querer estar con alguien más, pero hay que hacerlo de una manera honesta y respetuosa.

Por supuesto, es difícil no tomar la infidelidad personalmente, pero la mejor manera de enfrentarla es dándote cuenta de que tal vez no era para ti. Hazte preguntas honestas como: ¿hubo señales de alarma que ignoraste? ¿Aclaraste las cosas? Si es así, entonces es algo en lo que podrías trabajar la próxima vez que elijas a alguien.

Lydia K., descubrió que su ex marido le era infiel

Hubo muchas partes difíciles, pero sentirme traicionada fue probablemente la peor. Mató mi autoestima por completo. Casi me sentía como si no fuera lo suficientemente buena. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero que la persona con la que te comprometiste haya preferido volver con alguien más, duele más de lo que puedo expresar.

Al recordar todo, creo que primero me hubiera asegurado de tener alguna prueba definitiva. Había pasado meses escuchándolo decirme que estaba loca, que no pasaba nada, que sólo eran amigos, etc. A veces incluso empecé a pensar que tenía razón. No fue hasta que le mandó flores, y lo caché en su casa que supe que no estaba loca. Aunque, me crean o no, aún así insistió que estaba loca incluso después de que lo encontré en su casa.

Cuando pasé por todo eso, no me podía imaginar como iba a lograr superarlo. Me dolía mucho, y estaba muy triste. Un familiar, que había pasado por algo muy similar, me dijo que para ella el proceso la hizo más fuerte, y en ese momento ni siquiera podía empezar a entender lo que me quería decir. Resultó que tenía razón. Probablemente fue lo más difícil por lo que he pasado, pero el proceso también me enseñó lo fuerte que soy. Con el apoyo de la familia y algunos amigos increíbles (y un poco de ayuda de un terapeuta), estoy más feliz que nunca.

Geoffrey Steinberg, psicólogo

La infidelidad suele ser un síntoma de problemas más profundos, y descubrirla puede ser una oportunidad para que una pareja se sienta más curiosa acerca de lo que no está funcionando en la relación y de lo que lo llevó a actuar de esa forma y de traicionar al otro.

Si ambos miembros de la pareja están motivados para salvar su relación, les haría bien buscar ayuda profesional. Yo creo en el enfoque de todos; es decir, involucrar a tres profesionales de la salud mental con licencia. Si no es que ya estás en tratamiento, cada pareja se beneficiaría de encontrar a su propio terapeuta individual, además de un terapeuta de parejas para la relación.

Lo que veo hoy en día es que la infidelidad por lo general se descubre como resultado de huellas dactilares digitales de una forma u otra. Puede ser tentador a partir de ese momento vigilar cada huella de la pareja, pero no suele ser productivo. Tiende a reforzar la desconfianza, cuando la tarea que enfrenta la pareja es reconstruir la confianza. Esto viene de la comunicación real, honesta, en persona y que no es mediada por la tecnología. Cuando una pareja tiene problemas para comunicarse de manera productiva, ahí es donde la terapia se vuelve esencial. El desafío es aprender a ponerle sentimientos a las palabras en lugar de acciones, especialmente acciones destructivas como ser infiel.

Anna R., ha sido infiel y también la han engañado

Engañé a mi primer novio con mi segundo novio. Mi primera novia engañó a su pareja conmigo durante cuatro meses. Una vez que rompieron y fuimos exclusivas, ella me engañó porque llevábamos mucho tiempo juntas.

Asegúrate de tener a alguien con quien puedas hablar. Vas a sentir muchas cosas, y necesitas sacarlas. Simplemente elije a esa persona con cuidado –preferiblemente a alguien que conozca a tu pareja, pero que sea tu amigo y que te garantice confianza. No digo que las cosas no se puedan arreglar con alguien que te engaña, pero eso es una decisión muy personal y no se debe tomar a la ligera.

Además, que te quede claro que no es tu culpa. A veces las personas son infieles porque no reciben algo emocional o físico de la relación. A veces engañan porque no entienden fundamentalmente el concepto de monogamia. A veces engañan porque son idiotas. Independientemente de cuál sea la razón, no es tu culpa. Y no dejes que te hagan pensar lo contrario. Eres una buena persona (supongo). Mereces más.

Lauren Levin, también ha estado en los dos lados de la infidelidad

Tómate un tiempo para alejarte de quien te engaña, libera cualquier sentimiento inmediato de tristeza o enojo con alguien cercano a ti. Si esos amigos o familiares no están cerca, llámalos, FaceTime, o busca alguna terapia para obtener ayuda. Muchas personas tienden a tomar malas decisiones cuando descubren noticias devastadoras como esta y creo que es muy importante recordar que las cabezas más frías siempre prevalecen. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo.

Probablemente la mejor idea es ponerle fin a tu contrato de renta, y nunca volver a hablar con ese imbécil. Las decisiones que incluyen gritos, daños a la propiedad o abuso de alcohol no son buenos movimientos. Todo lo que necesitas hacer es sentarte y trabajar en cómo vas a enfocar tu vida nueva llena de libertad y hacia una dirección positiva. El universo funciona de maneras misteriosas. Las cosas que me han ayudado más a través de situaciones como esta son el apoyo de mis amigos y familiares y hacer nuevas conexiones que me inspiren esperanza para el futuro. Métete a clases de algo. Empieza un nuevo hobby. Probar algo nuevo definitivamente me ha ayudado a recuperarme de la tristeza y seguir adelante sintiéndome un poco más confiada a pesar de mi herida emocional.

Mantén la cabeza en alto, tus estándares altos y sé fuerte. Las personas que quieren valorarte y apreciarte y ser abiertos y honestos contigo te están esperando. No pierdas la esperanza. Y consíguete un vibrador.