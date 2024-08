Probé los trucos de Forocoches para ligar en Meetic

Dice la leyenda que en lo más recóndito del Edén surgió una criatura debajo del árbol del Bien y del Mal cuya virilidad y seducción cambiaría para siempre el ligoteo en Tinder y Meetic. Allí, entre espinosos rosales, nació tan portentoso ser junto a un batido de proteínas Amix. Ese espécimen primigenio que habita en Forocoches, que ejercita sus vigorosos bíceps continuamente y que hilvana casposos trucos para ligar con mujeres ha vuelto a resurgir de sus cenizas. Bienvenido de nuevo, ALFA fénix.

Lejos quedan ya los días en Tinder donde las chicas solo valoran a los tristes betas. Me he cansado de secar lágrimas y por eso voy a ligar, única y exclusivamente, con frases del hilo de Forocoches, esta vez, en una app donde el sector femenino, a priori, es un pelín más serio. Sí, has leído bien, es la hora de Meetic.

Bien, comencemos una vez más por el perfil. Me bajo la app y en seguida noto que es bastante más compleja que Tinder, además de tener un coste de 36,99 € al mes en su versión Premium. Respondo y respondo para completar rasgos físicos y de personalidad en mi perfil. Que si fumo, estado civil, aficiones, etnia, religión… Hasta que llega el cine. Me emana un recuerdo nostálgico de las tardes de domingo viendo Steven Seagal en las tan memorables Alerta máxima y Alerta máxima 2: Territorio oscuro. Piel de gallina alfa.

Acción, sí, pero tampoco digo que no a una peli de Jennifer Aniston

Tras un rato completando los más de veinte apartados, es hora de las fotos y la descripción. Primero me centro en las imágenes leyendo al líder atentamente. ¡Ilumina mi camino adalid forocochero!

Nada de poses de homo, sino algo natural. Yo tenía una foto jugando a las palas con el sol de fondo en el que se me veían perfectamente los rocosos cuádriceps y el torso definido, sonriendo y jugando con un colega.

Es difícil para un cuerpoescombro como yo —término contrario al cuerpo rocoso—. Pero bueno, voy a tirar de camisas molonas y de lugares inhóspitos a ver si alguna chica queda prendada por los colores chillones bien combinados. ¿Siguiente paso? La descripción.

La descripción es muy importante. Yo me curraría una descripción divertida y original, nada de copy-paste. Yo suelo describirme con mis aficiones y cosas que me gustan hacer, pero de forma divertida.

Además de mis referentes de films de Van Damme o Seagal, se asoman Star Wars y Futurama para culminar mi perfil con un enternecedor final. Este alfa sabe a lo que juega. Me muestro seguro de mí mismo y con un corazoncito bombeando litros de hombría. Bajo a comprar unas camisetas de tirantes para marcar pectoral.

Ya está todo preparado para hablar con el sexo opuesto. Leo entre la infinita lista de abridores, esas frases ingeniosas para romper el hielo, no sin obviar otra lección de cortejo del gran líder.

Existen muchos tipos de abridores de diferentes estilos, y utilizar uno u otro dependerá de tu astucia y sobre todo experiencia para la chica en cuestión, ya que tendrás que «adivinar» de qué palo va la tía.

Qué astucia, qué sagacidad, qué elocuencia. También lo sientes, ¿verdad? Una lágrima —alfa, una lágrima muy alfa— se asoma y recorre mi mejilla, tímida pero sin temor alguno, abrumada ante tal profundo discurso. Que comience el festival morfosintáctico.

Un momento. ¡Qué diantres está ocurriendo! Han pasado solo unos minutos y una joven toma la iniciativa. ¿Pero cómo actúo ante tal acontecimiento? El líder describe a las mujeres como entes receptivos sin acceso al poder ni a la toma de decisiones. ¿Se equivocará? Hiperventilo.

Buf, qué susto. Necesito un buen rato frente al televisor viendo los entrenamientos de Moto GP para volver a la normalidad alfa. Vuelvo al móvil y doy algunos rayos en Meetic —lo que es el like en Tinder— para entablar conversación, aunque como tengo la versión Premium, puedo hablar con quien quiera, así que reviso la lista de abridores y escojo la primera presa con el mandamiento del líder por bandera: «Olvídate de un ‘hola’, ‘hola guapa/preciosa/princesa’ y similares. PROHIBIDO SALUDAR».

Ya sea Jersey, Acapulco o Gandía, un buen alfa quiere ser un Shore

Hago un ejercicio de introspección y abro mi corazoncito a Peque. La soledad se cierne sobre mí porque no encuentro respuesta alguna ante tal confesión. Joder, un alfa tiene sentimientos y seguramente se ha sentido bastante femenina en su infancia aunque lo niegue. Solo hay que ver la necesidad reiterativa que tiene un buen macho para demostrar la masculinidad tratando a las mujeres como meros objetos.

Pero bueno, solo ha sido el primer contacto. Escribo unos cuantos abridores a otras chicas a la espera de que los consejos infalibles del líder surtan efecto. Mis dedos echan humo.

¿Por qué no contestan las chicas en Meetic?

Maldición. Tras esperar un buen rato, incluso días, pasan olímpicamente de mí. Tengo una crisis de fe, algo parecido a lo que siente Anakin en La venganza de los Sith. No comprendo cómo es posible que la sabiduría del caudillo del ligoteo en Forocoches no produzca el efecto esperado. La historia se repite… Un momento, una chica me contesta.

Si Los Serrano no funcionan, yo ya no sé

Tras otra desventura desaliñada cibernética, vuelvo al hilo para confiar en el gran paladín de las artimañas amorosas quizás por última vez. Pruebo otra estrategia, tal vez más acorde con mi psique, alentada por uno de los versículos de las sagradas escrituras de Forocoches.

Sigue la dinámica de la descripción, y háblale de tu último espectacular viaje a Ámsterdam, de tu último combate en kickboxing, de tu última experiencia en una cita. Puede ser verdad o mentira, lo importante es la forma de contarlo, de manera que ella se vea comprometida a contarte algo relacionado.

Adiós mundo cruel

Lo mejor está al final, como siempre. Por fin una chica me da bola utilizando las frases del líder, aunque, después de divagar con pícaros comentarios para crear confort y esperar a que se postre ante mí, pasa de este saco de buenas y masculinas intenciones llamado Jordi. Me encuentro como al principio, tocado y hundido.

Me autoexcomulgo. Necesito olvidar al líder, a Forocoches, a Meetic y a toda muestra de virilidad exacerbada que me deja en evidencia. Ser un alfa en 2017 no sirve para ligar con chicas. Me arranco mi colgante acuñado con la cara de Vin Diesel y vuelvo a mi estado «normal», que por lo menos en él no me llevo tantos palos.

Adiós líder, me despido de ti públicamente con la mítica frase que pronuncia el verdadero maestro (jedi) Qui-Gon Jinn a Jar Jar Binks en La Amenaza Fantasma: «La capacidad de hablar no te hace inteligente». Bon voyage.