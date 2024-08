$300 millones, una meta realista para tu jubilación

Este artículo fue co-creado con Bancolombia

Tal vez pensar en ahorrar para cuando nos jubilemos sea un pensamiento que no aparece muy a menudo en la mente de un millennial, una generación que por lo general las metas financieras que se proponen son a corto y mediano plazo.

Videos by VICE

La meta en las generaciones actuales, dejando a un lado lo financiero, es ser feliz y manejar el tiempo. Por eso ahorrar para el retiro no parece ser tan ‘cool’, pero decidirse a dar el primer paso puede resultar fácil, divertido, y sí que hará tener una jubilación más placentera, en donde el imaginario de estar en una playa, de viajar por el mundo y de darse los lujos que se quedaron solo en deseos de juventud, sí puede ser posible.

Lograr tener $300 millones ahorrados cuando rondemos los 60 años parece lejano, imposible y una tarea heroica, sobre todo cuando entra la preocupación de no tener ingresos fijos.

De acuerdo con Carlos Vaca, experto en finanzas e inversión, tener un ahorro fijo ajustable a los ingresos y recurrente, sí es posible. “Los millennials no son una generación que se preocupe mucho por el futuro, no van a dejar las cosas que les da placer, estatus y comodidad por pensar en lo que viene, aunque hay que destacar que no son todos pues hay un porcentaje de jóvenes que son muy rigurosos y disciplinados con este tema, Lo importante siempre es tener un plan, ahí ya habremos dado el primer paso”.

Y sí, dar el primer paso puede ser el comienzo de tener un retiro con la vida que soñamos. ¿Cómo lograrlo?

El camino a la meta

Primer año: ¿podré hacerlo?

Según Vaca, el primer año puede ser difícil y volverse escéptico es normal. “La meta es que ahorraremos esos $300 millones a 25 años, es buen tiempo por lo que realmente no es tan complicado si se es riguroso”.

El primer paso, después de definir el presupuesto que puedes ahorrar por mes, es abrir una cuenta de ahorros separada a la que ya tienes y donde se reciben los pagos por el trabajo. Como hay que comer y pagar el alquiler, además de otros gastos, hay que empezar de a poco mientras se va ajustando el presupuesto.

“El objetivo es poder lograr ahorrar $1 millón al mes. Ese es el monto adecuado para una meta a largo plazo y de una suma importante. Puede verse como una cifra alta, pero no lo es si contamos lo que gastamos diariamente en esas compras que vacían el bolsillo (gastos hormiga) y no nos damos cuenta. Esta meta, claramente, tiene que ajustarse a los ingresos y presupuesto de cada persona. Otra cosa es que ese millón de pesos no lo sacaremos netos de los ingresos, acá entra la parte importante: la inversión”, dice el experto.

Dicen que cuando vale, cuesta, y en este paso hacia un retiro soñado, ahorrar un monto mensual puede costar. Montarse en el tren de la frugalidad, la abstención y el recorte. Por eso si ese café de $7.000, si ese servicio de transporte especial diario de $10.000 y si esas salidas de $100.000 los fines de semana se atraviesan en la meta, tal vez tengan que irse, no del todo, pero sí consumir en menor cantidad.

La tarea es encontrar cada día otras formas de reducir los gastos. “Cancelar las suscripciones que no use como las de las plataformas de música, el gimnasio, bajar el costo de los paquetes de tv y apps de domicilio, reducir los planes de celular y evitar las compras innecesarias es clave para lograr la meta de ahorro. Las suscripciones pueden sumar en los extractos hasta más de $200.000 al mes, una fuga importante en el presupuesto”, señala Vaca.

Pero hagamos cuentas: si reducimos los gastos con el café, el transporte especial y las salidas, suponiendo que consumamos 15 cafés al mes de $7.000, utilicemos 15 veces transporte especial al mes y gastemos en promedio $400.000 mensualmente en salidas a comer, de fiesta u ocio, estaremos ahorrando alrededor de $700.000. Si moderamos las suscripciones y moderamos los gastos hormiga, lograremos llegar a la meta del millón de pesos mensual. Estos son solo ejemplos de esos gastos que restan mes a mes al presupuesto, todo depende de los hábitos y gustos de cada quien.

Inversión, ¿Cómo lo hago?

Lo anterior son cuentas básicas y del día a día, ahora, según el experto, para los millennials la opción más recomendable por ser accesible y fácil para aumentar la rentabilidad de los ahorros son los fondos de inversión. Las entidades financieras tienen varias opciones que se ajustan según el perfil de la persona. Donde se tiene flexibilidad en los aportes, el control de en qué se invierte su dinero y saber mes a mes cómo se comporta su rendimiento. Por ejemplo, Bancolombia ofrece un producto de inversión 100% virtual, donde el monto mínimo a invertir son $500.000 y te ofrecen una tasa del 5% al cabo de un año.

*Por ejemplo, si se ahorran $500.000 mensuales en un fondo de inversión a una tasa de 3,2%, después de 25 años tendrá un capital acumulado de $228 millones..

*Otra opción es invertir en bolsa. “En este caso es importante recibir asesoría según los ingresos, egresos, objetivos financieros y sobre todo el perfil de riesgo”, señala Vaca.

Y agrega: “Es clave que no es ahorrar por ahorrar, es sacarle provecho a esos ahorros, porque nada nos ganamos con tener los ahorros quietos debajo del colchón y que no generen ninguna rentabilidad. Acá entra la asesoría de un experto, averiguar con las entidades financieras, etc. Logrando ahorrar $1 millón al mes, y sacándole rendimientos, llegar a los $300 millones puede ser más rápido de lo que pensamos”.

*También, para quienes están interesados en tener un ahorro a largo plazo, los CDT´s son una de las opciones que más se ajustan. Por ejemplo, una persona que decide ahorrar $500.000 mensuales de los 25 a los 35 años, para después dejar que el capital trabaje generando intereses a una tasa promedio del 4,5%, cuando se jubile, a los 60 años, tendrá $69.000.000 más. Esto solo con haber aportado $60.000.000 en total en su cuenta. Aquí puedes simular tu inversión en un CDT.

“Así vamos buscando opciones de ahorro con rendimientos importantes, acercándonos poco a poco a la meta de $300 millones”, señala el experto.

*Otro método para llegar al ahorro del millón de pesos al mes, es un reto diario. Lo primero es realizar en un excel una tabla de dos columnas y 30 filas. La primera columna se debe marcar del día 1 al día 30, en la segunda columna es donde debes poner diariamente el valor del ahorro, del primer día en adelante vas aumentar el ahorro de a $1.000, empezando con $20.000, segundo día $21.000 y así sucesivamente, esta suma la puedes sacar del recorte en gastos hormiga.

Aumentar los ingresos

Aumentarles los ingresos mensuales es otra opción para llegar a la meta. Aunque en estos tiempos no es fácil conseguir otro empleo, nada se pierde con buscar otras oportunidades en donde el salario sea mejor o también puedes generar ingresos extras sacándole provecho a tus habilidades o haciendo trabajos extras como freelance.

Por último, y para evitar caer en el escepticismo durante los primeros meses, hay que mantenerse motivado y pensar en positivo respecto al retiro y en todo lo que se podría hacer con ese monto ahorrado. Viajes, nivel de vida sano y sin sobresaltos económicos.

Playa, brisa, mar. Recorrer el mundo, comer en los mejores sitios y no pensar en las deudas que tengo antes de comprar algo, sí, ese es el sueño financiero que ronda la cabeza, pero lo vemos tan lejano e imposible que lo perdemos de visita. Pues es el momento de dejar de ver esos objetivos como un oasis y emprender el camino hacia ellos, esa es la tarea que nos hemos propuesto VICE y Bancolombia para que aprendas que el manejo de las finanzas no son un mundo tan desconocido, sino más bien el camino para alcanzar cualquier meta que te propongas.