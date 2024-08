Los juegos en línea nos brindan amistades en el mundo

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

“Simplemente se encierra en su habitación y juega videojuegos todo el día. No tiene absolutamente ningún tipo de vida social”.

Todos conocemos el estereotipo: el jugador solitario, sentado frente a una PC o una consola durante horas, que emerge de su habitación solo para comer. No sale de casa, no habla con nadie, no tiene amigos, no tiene vida. El tipo de persona que preocupa a los padres, le resulta extraño a sus colegas y los demás simplemente ignoran.

“La mayoría de la gente piensa que soy un ermitaño. No saben que siempre estoy con mis amigos más cercanos”, sonríe Dev B, un joven de 19 años que vive en Bangalore, India. Dev, jugador asiduo del popular shooter en línea Destiny 2, juega diariamente con el mismo grupo de personas, a quienes considera sus amigos más queridos. “Soy muy cercano a Adria y Mac, ambos de Estados Unidos. Nos conocimos en internet cuando jugábamos Dark Souls 2 hace unos tres años. Mac era un jugador realmente hábil y yo disfrutaba enfrentarme a él. Solíamos jugar una partida tras otra sin parar y nos agregamos como amigos en PlayStation Network. Adria va a la misma escuela que él, así que pronto empezó a jugar con nosotros y nos convertimos en una pandilla”, cuenta.

Los tres son bastante cercanos entre sí. Se divierten en el chat de voz, llevan a cabo intensas sesiones de juegos competitivos, se brindan apoyo emocional en los días difíciles y se envían regalos al otro lado del mundo. El hecho de que nunca se hayan conocido en persona no afecta para nada su amistad.

Con una cifra cada vez mayor de personas jugando títulos multijugador en línea año tras año, las principales plataformas como Xbox, PlayStation Network y Steam agregan constantemente funciones para mejorar la experiencia social de los jugadores. Con funciones como el chat de voz y la opción de compartir juegos, los amigos pueden jugar el mismo juego o dividirse y jugar algo completamente diferente, verse jugar o incluso convivir sin hacer nada, todo mientras permanecen conectados al chat de voz. Es como pasar el rato en una habitación con varios televisores y consolas, pero con personas de todo el mundo.

El auge de Discord —la increíblemente popular app de comunicaciones—, con sus salas de chat de voz donde es fácil conectarse y desconectarse a placer, y su función para el streaming de juegos, ha ayudado a las personas a mantenerse en contacto con sus amigos jugadores incluso cuando no están frente a sus consolas. Discord experimentó un aumento del 50 por ciento en el uso de su función de voz a través de sus 100 millones de usuarios activos mensuales desde que comenzó la pandemia de coronavirus en 2020. También está agregando funciones de manera constante para garantizar que las personas permanezcan conectadas en su vida cotidiana. Estas integraciones de su plataforma la convierten en la app de comunicaciones preferida de los jugadores.

Si bien los avances tecnológicos han vuelto las cosas más fáciles, la pasión con la que los jugadores se conectan entre sí en todo el mundo existe desde hace algunas décadas. “He hecho la mayoría de mis amistades más cercanas y significativas en internet”, dice Reetesh Yelamanchili, quien trabaja en el equipo de fabricación de Xbox en Seattle. A finales de los años 90 y durante la década de 2000, Yelamanchili era un participante activo en las comunidades de juegos en línea. También creó una comunidad de jugadores de países subrepresentados (distintos de Estados Unidos, Europa y Japón) para que pudieran jugar en línea con un ping bajo y en servidores con poco requerimiento de ancho de banda. Organizó torneos para Worms 2, TrackMania Nations y Quake III, y terminó haciendo amistades duraderas con personas de varios países, muchos de los cuales se convirtieron en desarrolladores de juegos (uno de ellos fundó Ogre Head Studios en Hyderabad, los creadores de Asura). “Aún seguimos en contacto. Asistí a su boda y él a la mía, y seguimos visitándonos ocasionalmente para tener sesiones de juego. Nuestro vínculo se cimentó sobre los juegos”, reflexiona.

Reetesh Yelamanchili

Hoy en día, Yelamanchili trabaja para crear la próxima generación de consolas de juegos. “Espero poder brindar espacios para que las generaciones futuras no solo se entretengan, sino que también puedan crear conexiones significativas que sienten las bases para una vida respaldada por personas amables que creen en las cosas que te gustan y en ti”, relata a VICE.

Para muchos jóvenes, no es fácil hacer amigos en la escuela, la universidad o el trabajo debido a su personalidad intrínsecamente tímida.

“Dicen que es mejor y más fácil hacer amigos fuera de internet. Pero eso funciona para los extrovertidos. Soy introvertido y un poco torpe socialmente. Solo hago amigos en línea”, dice Robbie G, un londinense de 22 años. Robbie conoció a sus mejores amigos Mark y Rio en el PlayStation Network cuando estaba eligiendo un clan (algo que los jugadores hacen en los juegos multijugador para encontrar un buen grupo al que unirse) en Destiny 2. Robbie, Mark y Rio viven en Inglaterra y ocasionalmente se reúnen en persona, pero aseguran que prefieren las interacciones en línea. En algún momento del año pasado, Mark dejó de jugar Destiny 2 durante un año para lidiar con la muerte de su padre. Sus amigos Robbie y Rio estuvieron ahí para él, brindándole su apoyo y amor tanto dentro como fuera de internet.

“No soy el tipo de persona que hace amigos fácilmente o se siente cómodo conversando”, cuenta Robbie. “Cuando estás jugando, no hay silencios incómodos ni la necesidad de tener conversaciones triviales. La conversación fluye con lo que sea que estés haciendo”.

Dev está de acuerdo y agrega que, según su experiencia, las personas que conoce en línea cuando está jugando son más sinceras consigo mismas. “Cuando conozco gente nueva en persona, están fingiendo y yo estoy fingiendo, por la necesidad de causar una buena impresión”, explica. “En internet, puedes interactuar con las personas que te interesan e ignorar el resto. Esto hace que las personas dejen de fingir y sean ellas mismas”.

Nihar Pachpande, un estratega de marketing que vive en Bombay, conoció a un grupo de estudiantes de último año de la universidad en IIM Bangalore en los servidores para juegos de la universidad. En aquella época jugaba juegos como DOTA y Counter-Strike y si bien desarrolló una buena reputación gracias a sus excelentes habilidades, nunca reveló su identidad (su apodo en línea, RuSTy, se convirtió en una leyenda en la universidad) en el campus, por temor a despertar la ira de los estudiantes a los que solía vencer con regularidad.

Nihar Pachpande

Pero ocho años después sucedió algo genial en un popular evento de deportes electrónicos en Bombay. “Era el torneo ESL One 2019 y yo estaba en las gradas viendo a mi locutor favorito SirActionSlacks en el podio comentando los juegos. De repente, un antiguo compañero de grupo de la universidad me contactó en Instagram diciendo que estaba allí y que había visto mi registro en el evento. Después de casi ocho años, finalmente conocí a algunos de mis compañeros de juego de la universidad que estaban asistiendo al mismo evento de deportes electrónicos en Bombay”, sonríe Pachpande.

La dinámica de conocer gente en los juegos en línea es de alguna manera similar a las redes sociales e incluso a los sitios de citas, pero con la constante principal de siempre estar jugando un juego que proporciona un contexto para todas las interacciones, y un espacio seguro y atractivo para aquellos que no quieren interactuar. “A diferencia de las redes sociales, estás jugando un juego, así que no es necesario que mantengas conversaciones triviales”, cuenta Robbie. “A nadie le importa si no participas en absoluto, es normal. Las cosas interesantes que suceden mientras juegas son excelentes para iniciar una conversación”.

