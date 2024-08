Cómo manejan el confinamiento las personas en relaciones poliamorosas

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Estar bajo estricto confinamiento debido a una pandemia no ha sido fácil para las relaciones humanas. En lugar de tener una buena tercera cita en el cine, la gente se ha visto obligada a mudarse de forma apresurada con sus parejas para evitar verse en la necesidad de llevar a cabo sesiones de sexo programadas en Zoom o maratones de series a través de Netflix Party. ¿Y si ya viven juntos? Prepárense para un mundo en el que “tener espacio” significa sentarse a un metro de distancia de su pareja, cada uno mirando pantallas separadas.

Sin embargo, para aquellos en relaciones poliamorosas, hay nuevas dificultades con las que lidiar. Por ejemplo, ¿con quién vas a compartir el confinamiento si tu relación poliamorosa no es jerárquica? ¿Cómo hacer tiempo para múltiples parejas cuando solo una de ellas puede estar físicamente presente? ¿Y qué haces si tu pareja se aísla con su otra pareja, mientras tienes que sobrevivir con viejas fotos de desnudos y el mensaje ocasional de “te encuentras bien”?

Con eso en mente, hablamos con un grupo de personas en relaciones poliamorosas sobre cómo están lidiando con esta situación de confinamiento y qué piensan de ella.

“ES UN POCO JODIDO, EN VERDAD”

Tengo una pareja en Estados Unidos y ayer debía tomar un vuelo para verla, pero creo que probablemente nos separemos por la tensión. Me he distanciado de esta persona recientemente y he sido incapaz de procesar lo que está pasando en el mundo. Y cuando comencé una nueva relación con alguien que vive a cinco minutos de mí, se ha vuelto celosa y simplemente se molesta conmigo porque doy paseos de distanciamiento social con ella.

Mi pareja estadounidense y yo nos conocimos en persona y pasamos dos semanas juntas. Llevamos saliendo unos seis meses, pero ha sido bastante intenso. Ambas acabábamos de salir de relaciones abusivas que habían durado mucho tiempo. Habíamos hablado de la posibilidad de que yo me mudara allá y otros asuntos. Creo que las cosas habían sido difíciles de todos modos, ya que mi trabajo requiere mucha energía y nuestra comunicación se estaba volviendo menos frecuente, pero me consolaba el hecho de que nos seguiríamos viendo. Pero quién sabe cuándo sucederá.

Es un poco jodido, en verdad. Mi pareja piensa que pongo más esfuerzo en mi nueva relación ya que no nos hemos comunicado tanto, pero es abrumador tener que hablar tanto en Internet. Mi nueva relación también ha sido dura. Habíamos sido amigos durante dos años y recién comenzamos a salir dos semanas antes del confinamiento. – Ame, 27 años

“AL IGUAL QUE ANTES DEL CONFINAMIENTO, SE TRATA DE GARANTIZAR QUE CADA PERSONA SE SIENTA VALORADA”

Vivo con mi pareja principal, mientras que mi otra pareja también vive con su pareja principal. Mi pareja también comenzó a salir con alguien más un mes antes del confinamiento, así que también están en contacto. Mantenemos nuestras otras relaciones asegurándonos de tener conversaciones telefónicas regulares y manteniendo la comunicación y la intimidad, que son vitales. Al igual que antes del confinamiento, se trata de garantizar que cada persona se sienta valorada.

Extraño tener contacto físico con mi otro novio, pero es más importante que cada uno de nosotros nos mantengamos a salvo, así que tendrá que esperar. Siempre nos estamos recordando el uno al otro que esto no va a durar para siempre y por ahora solo estamos valorando el tiempo adicional que pasamos con las parejas con las que vivimos. En nuestro caso, no ha habido ninguna tensión en nuestra relación, ya que estamos bastante relajados y acostumbrados a comunicarnos si surge algún problema. – Rory, 26 años

“EXTRAÑO A MIS AMIGOS CON DERECHOS Y MIS LIGUES”

Yo, mi pareja y su otra pareja vivimos juntos y lo hemos hecho durante los últimos dos años. Somos bastante afortunados y hemos llegado a un buen convenio: tengo mi propia habitación, la pareja de mi pareja tiene la suya, y nuestra pareja común puede pasar tiempo con los dos por separado. También me agrada cuando convivimos los tres juntos durante la cena o viendo películas. Nos da “tiempo en familia”, lo cual es saludable en un momento como este.

Lo hemos estado manejando bastante bien durante las últimas tres semanas, pero creo que esta semana será un poco más difícil. La depresión está empezando a golpearnos de alguna manera. Extraño a algunos de mis amigos con derechos y mis ligues y sé que no podré verlos pronto.

Mi pareja y yo trabajamos como un dúo de artes escénicas, así que tenemos una habitación en nuestra casa que usamos como estudio. Entonces, si necesitamos espacio solo para nosotros, siempre podemos ir allí y trabajar solos. La única parte difícil es que ahora no tenemos tiempo libre entre nosotros. Cualquier pelea pequeña se incrementa al estar en el mismo espacio todo el tiempo. – Riccardo, 28 años

“MI NOVIA ESTÁ EN CONFINAMIENTO CON SU NOVIA, QUE TAMBIÉN ES MI MEJOR AMIGA”

No estoy viviendo en pareja, ni estoy en confinamiento con ninguna de ellas. Mi novia está en confinamiento con su novia, que también es mi mejor amiga. Mi novio está en confinamiento en su casa sin pareja. De hecho, voy a romper con él pronto, así que será extraño.

Ha sido un poco difícil estar sin contacto físico. Mi novia ha estado más distraída, así que ha sido difícil tener su atención cuando la requiero. También me he dado cuenta de que FaceTime es realmente molesto porque a veces solo quiero que estemos abrazados sin decir nada. He visto a mi novio un par de veces, manteniendo la distancia. Hemos hablado bastante por Skype.

Ha sido divertido hacer “sexting” y enviarnos fotos sin ropa porque ha sido revitalizante después de acostumbrarse a vernos con tanta frecuencia. Honestamente, me ha hecho sentir agradecido por lo que tengo. En el caso de mi novio, me ha dado tiempo para reflexionar y comprender realmente que no soy feliz y necesito seguir adelante. Uno lo nota más sin la intimidad física que hace que las cosas sean más dulces. – Cai, 28 años

“ME SIENTO UN POCO EN LAS NUBES”

Estoy viviendo con mi pareja por ahora, mientras que su otra pareja vive en otra parte de Londres. Hace unas semanas, ella se quedaba con su otra pareja una vez cada dos semanas, más o menos, pero ahora es imposible. Por lo que dijo, se las arreglan para chatear con regularidad a través de WhatsApp y correo electrónico, pero no tienen contacto físico. No han estado hablando por video, que yo sepa.

No tengo otra relación en este momento, así que me he enfocado principalmente en mi novia. No voy a mentir, ha sido realmente agradable pasar mucho más tiempo con ella. Anteriormente he sentido incomodidad con su otra pareja (aunque estoy trabajando en ello), así que ha sido relajante no sentir esa molestia por el momento. Obviamente las cosas cambiarán en el futuro, pero por ahora me siento un poco en las nubes. – Alex, 28 años

“DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS NO ME SENTÍ TAN AGOBIADA”

Estoy pasando el confinamiento en mi casa en Kent. Dejé mi apartamento en Brighton, donde estudio, porque todos mis compañeros de piso se marcharon. Mi novia está confinada en su apartamento, con su otra pareja, de todos modos viven juntas a tiempo completo. Pero no he podido verla en las últimas semanas porque estoy inmunocomprometida y teme que pueda enfermarme.

Durante las primeras semanas no me sentí tan agobiada porque nos hemos mensajeado con la misma frecuencia de siempre, pero he estado sintiendo la soledad un poco más estos últimos días porque nos hemos enviado menos mensajes. Sin embargo, seguimos teniendo conversaciones, más por teléfono últimamente porque es realmente reconfortante escuchar su voz.

Mañana tendremos una cita virtual mediante la app de Netflix Party y voy a depositarle dinero por Paypal para que compre vino porque mi presupuesto de bebidas es alto en estos momentos porque no puedo salir. Al hacerlo, básicamente trato de replicar cómo pasamos tiempo juntas de manera casual porque es algo que realmente disfruto.

Me llevo muy bien con su otra pareja. Él es como un hermano para mí, así que no me importa que pasen tanto tiempo juntos, y también es realmente cooperativo al respecto. A menudo pasa un rato con su compañero de piso en la otra habitación para que nosotras podamos pasar tiempo juntas, lo cual es dulce. Entonces, no es tan diferente hacer esto por Internet. Si necesito tiempo con ella, sé que puedo pedírselo. – Catey, 19 años

