Cómo mezclar electrónica y ritmos latinos: productores nos cuentan su intimidad

De un buen tiempo a esta parte, camadas de productores encontraron a su paso un nicho creativo con ritmos latinos urbanos y folklóricos, a los tiempos y códigos estéticos de la música electrónica. Esa tendencia, cuyo crecimiento se refleja en lanzamientos, apertura de sellos y festivales organizados de ambos lados en América, Europa y Asia, conforma ya un espíritu del tiempo para una generación de artistas que hizo del rescate y aggiornamiento del sonido original su punta de lanza creativa. No obstante, cada explorador lleva su brújula y las técnicas o los hábitos creativos varían según el músico. Aquí algunas ideas para conocer la intimidad del proceso de algunos DJs destacados en su escena e incluso para tener una idea si andas con ganas de bajarte un programa y empezar a tirar tus beats.

Villa Diamante

Para hablar del productor argentino Diego Bulacio hay que tener bien en cuenta todos los sentidos de la palabra productor. Como una de las mentes principales de la escena de electrónica latinoamericana de Buenos Aires, Villa Diamante empieza con su propio trabajo como solista, una batería de mash-ups que estallan cualquier baile que se le cruce en el camino; se despliega como articulador del Ensamble Folklórico Digital, una especie de supergrupo de productores de lo autóctono que el año pasado fue becado por el Fondo Nacional de las Artes argentino; y se expande como showrunner de ciclos y festivales como Puente, que el 17 de febrero debutará en Vicente López, llevando por primera vez un evento de su tipo al norte urbano de Buenos Aires.



Si por sus lanzamientos y ciclos pareciera que VD está en constante movimiento, es porque realmente lo está. Aquí un día normal en la mente productora de Diego Bulacio

“Entre mi producción hay siempre muchas aristas, por un lado por mis mashups: hago un trabajo de cazador de tesoros en la web buscando acapellas hasta el hartazgo, entre las pocas editadas oficialmente y entre algunas páginas de concursos de remixes que dejan

disponible para descarga los stems, viendo qué cosas se filtran por alguna extraña razón o viendo las hechas por otros usuarios DIY. También veo qué sucede con artistas argentinos o latinoamericanos; cuando escucho temas que me gustan empiezo a rastrear por qué medio comunicarme y hablar para que me liberen acapellas. Puede ser escribiendo por redes, buscando el mail, viendo quien es el manager, etc. Así aparecieron acapellas de Babasónicos, IKV, Damas Gratis o El Mato Un Policía Motorizado.”

“En cambio mi trabajo con el sampler en el Ensamble Folklórico Digital, busco generar capas de ambientes que trabajen en el plano de lo orgánico y de lo digital; mucho delay. Trabajo con una Roland 555 que me da muchas posibilidades. Sonidos de pájaros o voces de cantantes mapuches o peruanas. Genero capas de sonido ambiente que se transforman en colchones que sostienen la belleza generada por los demás integrantes con sus instrumentos. Sumado a sonidos digitales, ruido ecualizado y demás que entran para embarrar un poco la cancha y generar tensión en ciertos momentos”.

Spaniol

“En una ciudad descomunal como San Pablo tiene que existir un sello y festival descomunal como Sonido Trópico y el director artístico de ese sello y festival es Felipe Torquato a.k.a Spaniol. Puede que su gama de influencias -que de por sí comienzan con su mezcla familiar del Líbano con Brasil- sea profundamente variada y te tenga hablando horas sobre música y descubrimientos en materia de instrumentos y ritmos autóctonos, pero la tormenta creativa de Spaniol tiene una regla que se impone sobre todo su color y es… trabajar todos los días.

“Pienso que estoy muy influenciado por la estética. No estética como belleza, sino como forma. Por ejemplo, me inspiro mucho en otras formas de arte que no necesariamente tienen que ver con la música. Me encantan las películas italianas del estilo “comedia de los sueños”, como puede ser Amarcord de Fellini. Para mi ver una película de ese tipo es como presenciar un mundo de sueños dentro de nuestra dura realidad.

Cuando puedo obtener alguna punta estética de esos estímulos, colores, sensaciones o timbres que me inspiraron, voy al teclado a jugar. Y de ahí, con suerte, sale algo. Lo que hago es trabajar todos los días. Siempre hacer research de nuevas técnicas y expresiones que me ayuden a crear. Todos los días. Para mi se trata de crear todos los días. No importa si sale algo bueno o no: tienes que crear.”

Relo

Directo desde el asfalto caliente de las urbes latinas, los mixtapes y tracks de Relo honran el santo hábito de los parlantes en la calle o de los autos abiertos con los subwoofer bajo las estrellas. Fuerte y caliente, el DJ encargado de las TeReCumbió busca dinámica y variedad para, como en el box, golpear y salir, golpear y salir. Interesados en subir al ring pueden aprovechar su paso por México en CDMX y Querétaro durante marzo. Hay más fechas a confirmar y las buenas nuevas pueden ser seguidas aquí.

“Mi red social favorita en Youtube, ahí me nutro de un montón de música vía reproducción automática de la que quizás no tendría conocimiento de otra manera. Esto en cuanto a buscar referencias para encarar una producción, aunque obviamente también me fijo en Bandcamp y Soundcloud. A la hora de producir particularmente me manejo con un equipo Maschine que te da muchísimas posibilidades sonoras con sus extensiones y sus muchos samples. A mí, generalmente producir un track de principio a fin, me lleva algunas semanas. Cuando siento que voy a tener un buen rato tranquilo me pongo a producir, pero hacer un tema en un tirón no es lo más usual en mi caso. En cuanto a calidad de sonido, ahora que el loudness war (guerra por qué canción suena más fuerte) está en baja, está bueno aflojar un poco la compresión final de los temas y lograr más dinámica.

El Buho

Cuando nos enteramos de que Robin Perkins vivió en México, Buenos Aires, Bolivia y Perú se puede entender mejor esa naturalidad para manejarse entre el follaje de las músicas originarias latinas. El Búho tiene una de las miradas más profundas de la naturaleza y, claramente, no por nada eligió ese alias.

“Yo trato de ser un esponja. Soy, antes de todo, amante de la música, etnomusicólogo amateur: amante de la cultura y de las historias detrás de esta música. Me emociona mucho las escenas nuevas, las evoluciones del sonido. Viví muchos años en Glasgow y ahí ví el nacimiento, crecimiento y explosión del dubstep o el UK Funky. En particular, me hipnotiza el uso de sonidos raros para crear ritmos, como usar elementos de la naturaleza y cortar y jugar con voces, por ejemplo. Y como me encantan las melodías, creo que mi música une estos aspectos. También, más allá de la producción digital, toco el saxofón, así que las melodías de flautas que uso están influenciadas por ese toque.”



