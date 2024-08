Como miembro de la industria musical, sé que hay más cosas que podemos hacer por las mujeres

Carla Marie Williams es compositora de canciones y fundadora de la organización civil Girls I Rate, la cual conecta a las mujeres en la industria de la música para que puedan apoyarse mutuamente. Ha compuesto para Beyonce, Kylie Minogue, Sean Paul, Britney Spears y muchos otros. Aquí, la invitada escribe un artículo para Noisey sobre el trabajo que la industria puede hacer para inspirar a las mujeres a seguir carreras no solo como artistas intérpretes o ejecutantes, sino como parte de los equipos creativos y ejecutivos detrás de escena.

Cuando comencé en la industria de la música, hace unos 15 años, las artistas y compositoras negras eran pocas y distantes. Ahora, apenas puedes susurrar las palabras «amigo ¿has visto el New Music Friday de esta semana?» sin ver figurar a personas como Ray BLK, Little Simz, Esther Dean, Jin Jin, Nao y por supuesto a Beyoncé —con quien co-escribí «Freedom» de su álbum Lemonade—. Todas ellas son una mina de talento increíble.

Desde el exterior, puede lucir imposible entrar en ese mundo. Soy una chica de a la vuelta de la esquina en Brent, de verdad. Empecé a escribir poemas sobre mis novios y mis sentimientos. Escribir fue mi liberación y una forma de decir lo indecible. Luego empecé a trabajar con Xenomania, una compañía productora de pop que nutrió mi sensibilidad pop cuando tenía poco más de veinte años. En dos años, escribí una serie de los Top 10 hits con ellos y con Girls Aloud.

Pero no fue hasta llegar a trabajar con Beyoncé que mi lema «todo es posible» entró finalmente en vigencia. El día que entró al estudio y comenzamos a cantar y escribir juntas, hice un voto para alentar a tantas mujeres como me fuera posible a perseguir sus sueños y celebrar sus éxitos hasta el último detalle.

Al crecer, solo conocí a dos mujeres compositoras: Diane Warren y Cathy Dennis. Cuando me pregunté a qué podría deberse esto, todo parecía reducirse a una programación; como mujeres nos habían empujado a ser artistas. Pero parece que ahora ha comenzado un cambio, del cual estoy orgullosa de ser parte como fundadora de «Girls I Rate». Ahora, la aspiración de hacer algo diferente en la música más allá de trabajar como intérprete ha comenzado a surgir en mayor escala. La representación juega un papel importante en el deseo, después de todo: si no hay buena representación y trabajo tras escena, ¿cómo sería posible que pasaran las cosas?

En el auge del grime y los afrobeats, las mujeres siguen estando pobremente representadas. Veo plataformas importantes que impulsan la cultura pero solo para el mandem, así que incluso en el underground es una lucha para que las mujeres, en particular las jóvenes, se hagan oír. Tienes que ganar una gran cantidad de respeto entre los hombres para ser empujados por ellos. En los géneros de grime, hip-hop, dancehall, afrobeats (todos los géneros dominados por hombres), los hombres tienen un gran papel que desempeñar en el adelanto de la mujer. Por lo tanto, pido que haya más hombres en la industria para dar un paso adelante y abrir más puertas y apoyar a más mujeres con talento. Como defensor de la igualdad de género, la ironía es que los hombres a menudo han utilizado su privilegio masculino para apoyar mi viaje y abrirme las puertas en mi carrera. Por eso, siempre apreciaré el poder del aliado masculino. Realmente creo que los hombres tienen un gran papel que jugar en el movimiento de igualdad de las mujeres por esta razón.

Por otro lado, en los últimos dos años he estado observando a los hombres y mujeres que me rodean y definitivamente siento que las mujeres a menudo temen tomar riesgos y a veces pueden carecer de esa confianza que la sociedad valora y alienta en los hombres. Esto es porque no reciben el apoyo suficiente para triunfar. Están socialmente condicionadas para complacer a los demás, para doblegarse a lo que otras personas quieren, para que no se les etiquete como «difíciles» o, en el argot clásico, como perras. Las mujeres peleamos por conseguir un asiento en la mesa y cuando lo conseguimos, no siempre nos apoyamos porque estamos acostumbradas a que nos organicen como competencia unas de otras, como si solo hubiera espacio para una de nosotras.

Así que comencé con Girls I Rate en 2016 porque quería encontrar una solución para toda esta falta de representación, hermandad, modelos, oportunidad y plataformas. Es grandioso ver a mujeres dentro de mi organización alentándose y celebrándose mutuamente. En ocasiones, tenemos miedo de trabajar juntas, de unirnos. Con una hermandad más prominente, en la que nos complace ofrecer nuestro tiempo voluntariamente y construir a largo plazo en lugar de hacerlo únicamente basándonos en nuestras propias metas y aspiraciones a corto plazo, así, estoy segura de que podemos lograr más. Quiero que Girls I Rate haga la diferencia. Los resultados hablan por sí solos: dos años después, 2,000 miembros más tarde y después de haber organizado eventos y programas que involucraron a cientos de mujeres y niñas, ya se siente como si el cambio estuviera sucediendo.

Organizamos eventos sólo para mujeres y ejecutamos programas de fin de semana en la Girls I Rate Arts Academy con el objetivo de educar a las mujeres jóvenes en todos los aspectos del negocio de la música. Estamos buscando activamente fondos para nuestros programas para que éstos puedan funcionar semanalmente y logremos albergar a tantas mujeres jóvenes como sea posible. ¡Las llamamos el futuro ejército-GI de GIR! Y no se trata solo del trabajo que superviso: decidí escribir y producir All My Girls, un EP empoderador que presentará a un grupo de artistas que se identifican como mujeres. Con un poco de suerte, podrá servir como una plantilla que establezca un camino para involucrar a más mujeres, ubicando productoras, ingenieras y escritoras en un mismo lanzamiento.



Recientemente, se reveló la lista London Power 100 List y de estas 100 personas, 36 eran de origen étnico negro o minoritario, seis eran mujeres, tres de las cuales eran negras. Ver esto fue muy desalentador, pero también me animó a impulsar una mejor representación en la lista del próximo año ¡Estoy aquí para ello!



All My Girls saldrá a la venta en abril, con el sencillo principal estrenándose el 30 de marzo. Puedes encontrar más información sobre Girls I Rate en su sitio y sus redes sociales, y sobre Carla en particular en su su sitio. Ella es la anfitriona de una cena de gala por el Día Internacional de la Mujer esta noche en Londres.



