Cómo no arruinar el arte del asado de parrilla en verano

El epítome de la diversión del verano es, por supuesto, el legendario asado. Un evento al aire libre que hace más que simplemente unir a la gente para comer grandes cantidades de carne. También reúne a la gente para emborracharse perdidamente antes de las 4 pm. Un evento verdaderamente hermoso. Seguramente has ido a una buena cantidad de asados, pero ¿has asistido a estas fiestas de día apropiadamente? Hay reglas a seguir en las fiestas de asado de carne que, si se siguen cabalmente, lograrán no sólo que tu estancia sea más agradable, sino que sea más agradable para las personas que te rodean. Ya sea tu asado, el de tu vecino, el del patio trasero al que te estés colando de un completo desconocido, estas sencillas instrucciones te ayudarán a asegurarte de que lo estás haciendo bien.

No existe tal cosa como el «Grill Master»

Mira, lo entiendo. Te encanta estar a cargo de esa parrilla, pero no hay nada peor en un asado que ser la persona que habla de lo «bueno» que es para cocinar carne cuando está en el fuego. Sobretodo si no eres quien cocina en ese evento en particular. Todos hemos visto a esa persona, el controlador celoso de la parrilla que quiere marcar su territorio sobre quien sea que esté asando. Este averguenza-parrilleros deprime a la persona que le está haciendo un favor a toda la fiesta. «Lo dejaste por mucho tiempo», «Está es una parrilla de carbón ¿verdad?», «¿Si sabes dejar la carne de la hamburguesa en término medio? Porque yo sí sé hacerlo.» Ya cállate, Larry. Por cierto, si eres esta persona, tu nombre es automáticamente Larry. No importa ni tu sexo ni tu edad, te llamas Larry. Larry, el bobo engreído de la carne. Nota al margen: necesitas una parrilla de carbón. Las parrillas de gas pueden ser convenientes, pero si quieres un sabor más ahumado y auténtico, debes asar en la parrilla de carbón vegetal.

Manténlo simple, estúpido.

La comida asada es icónica. No te metas con lo mejor. Las tres cosas que no pueden faltar son las hamburguesas, los hotdogs y los elotes. Cualquier otra cosa es una perdida de tiempo. ¿Costillas?, ¿en serio?. ¿Filete? ¿estás bromeando con esa chingadera? si quieres una comida tan lujosa, pues bríncate el asado y dirígete a T.G.I. Friday’s, ¡snob de la comida! Si tu asado tiene arroz, pimientos de colores que no sean verdes, o piñas en un palo, eres una vergüenza y deberían revocarte tu licencia del uso de pinzas.

Sé un papá

Obviamente, no todo el mundo puede ser un papá, y por lo general no lo recomendaría. De hecho, en la mayoría de los casos, no lo recomendaría. Pero, hay algo con los asados que hace que los papás sean las personas más divertidas para convivir. Al igual que las mujeres embarazadas en su tercer trimestre, los papás bebiendo su tercera cerveza mientras están de pie, sin camisa y con bermudas, son simplemente brillantes. Por otra parte, podrían ser los rayos solares que se reflejan de sus prominentes barrigas de cerveza lo que les da ese efecto brillante raro. En cualquier caso, los papás no deben faltar en un asado. Si no puedes llevar a un papá al tuyo, canaliza a tu papá interior y ponte a charlar inmediatamente con alguien sobre el mercado de valores y las películas de Mel Brooks.

No sólo tomes cerveza

Gente, ésta es súper importante. A pesar de lo refrescante y veraniega que es la cerveza, no es la única bebida alcohólica que puede estar en la fiesta. Puede haber whiskey. Vodka, enfriadores de vino, margaritas, incluso champán. Todo el alcohol es bienvenido y todo debe estar dentro de ti.

Guárdate tu veganismo

Aunque es muy admirable que hayas abandonado cerca del 100 por ciento de la comida más deliciosa del planeta, la mayoría de nosotros no queremos escuchar nada de eso mientras tragamos deliciosa carne roja. Generalmente no tengo problema con que me digas cuántas vacas están encerradas en una cámara antes de ser llevadas al matadero. Bueno, retiro lo dicho. Siempre tengo problemas al escuchar eso, y siempre me dan ganas de llorar. Púdranse, veganos, sólo déjenme disfrutar mi rica hamburguesa. No es poco común que llore mientras como, pero no es algo que quiera hacer en público. ¡Guarden su disgusto por nuestra alimentación carnívora para los tablones de anuncios!

TTPCSTRETD (Trae Tu Propia Comida Si Tienes Restricciones En Tu Dieta)

Si tienes alegrías, no comes carne, guardas el kosher, etc. trae tu propia comida a la fiesta. No esperes que la persona que organiza el asado ya tenga lo que necesitas. Incluso si en el evento de Facebook dice algo así como «tendremos hotdogs vegetarianos,» no esperes encontrarlos o encontrar los que te gustan. Trae los tuyos y pregúntale amablemente al que esté en ese momento en la parrilla que te los ase. También, sin importar la comida que traigas, no seas envidioso a la hora de compartir. Puede que Cheryl recuerde que tiene una alergia al gluten al ver que trajiste pan sin gluten, y tendrás que compartir porque eso es lo que haría un buen samaritano.

Come tres de todo

Por lo menos. Los asados proporcionan el momento glorioso para ser extremadamente glotones. Puede que te odies a ti mismo el día siguiente, pero eso vale madres. Eso no importa en este momento. Ahorita seguro tienes espacio para otra hamburguesa, para otro hotdog, para más papas, y para una cubeta de salsa. Después un poco de helado de postre, que también funge como entrada cuando repitas este procedimiento.

Escucha a Santana

porque you’re so smooth.

Este artículo apareció originalmente en MUNCHIES en julio de 2014.