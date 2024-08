Cómo organizar noches de club realmente inclusivas

Artículo publicado originalmente por Noisey UK.



El “espacio seguro” es una idea complicada y que rara vez se logra. Para aquellos que lo queremos, y lo hemos sentido, es increíblemente frágil y algo temporal. Y cuando finalmente se logra un espacio seguro real, se crea un tipo de euforia tanto personal como colectiva que es difícil de describir para cualquiera que siempre se haya sentido seguro, donde sea que haya estado en público.

¿Por qué, como comunidades marginadas, necesitamos estos espacios? Porque caminar en un mundo hetero patriarcal blanco predominantemente cisgénero, muchas veces nos hace sentir inseguros: nos sentimos en constante riesgo de violencia gracias a una noción preconcebida de quiénes somos y cómo vivimos. Esta violencia es una amenaza muy real y omnipresente para nuestra seguridad y, por lo tanto, también para nuestra salud mental y física. Una encuesta reciente de YouGov encontró que una de cada cinco personas LGBTQ en Gran Bretaña ha sufrido un delito de odio debido a su orientación sexual y/o identidad de género en los últimos 12 meses. Para las personas trans, esa cifra es el doble.

Así que construimos clubes, cafés, bares y casas lejos de casa. Construimos espacios para reponer esa carencia. Construimos espacios para sentir que somos celebrados, escuchados, vistos, representados. Estos espacios nos hacen sentir válidos, poderosos, sexuales, amados. Después de los horribles tiroteos en Orlando en junio de 2016, en los que 49 personas LGBTQIA+ fueron asesinadas a tiros en el club nocturno Pulse, se demostró una vez más la necesidad de estos espacios seguros; y la protesta mundial de la comunidad LGBTQIA + demostró lo mucho que duele cuando estos santuarios son atacados.

¿Pero cómo creas un espacio seguro? ¿Cómo haces un evento que sea realmente inclusivo, que priorice a los marginados incluso dentro de las comunidades marginadas? Hablamos con las personas detrás de cinco de los clubes más inclusivos de Londres para preguntarles cómo se aseguran de que lo que hacen sea seguro y –no solo en un sentido simbólico–inclusivo. Porque, sin importar el resultado, es probable que sigamos necesitando con urgencia lo que estas personas ofrecen.

THE COCOA BUTTER CLUB





The Cocoa Butter Club es un colectivo de cabaret que organiza noches de cabaret en el centro de Queer Bodies of Color. Comenzaron porque los artistas de color necesitaban un espacio para reclamar y explorar su narrativa acerca de lo que son capaces de hacer en las artes.

“Con el fin de mantener la seguridad en las noches de cabaret, nuestro manifiesto se declara al comienzo de cada presentación, dejando claros nuestros objetivos para todos los asistentes. Dejamos en claro quiénes son los organizadores, de modo que si hay un problema, la gente sepa a quién dirigirse y quiénes son los empleados del lugar. Siempre nos aseguramos de conocer los espacios en los que trabajamos y su ética para asegurarnos de que entiendan la importancia de la seguridad en un evento de The Cocoa Butter Club. Éste elige a cada artista para la noche, lo que significa que los artistas tienen los mismos valores que nosotros en términos de seguridad, respeto y voluntad. Dejamos muy claro que el espacio es un espacio inclusivo para todos los públicos de todos los ámbitos de la vida, siempre y cuando estén allí para apoyar.

La regla principal de The Cocoa Butter Club es respetar el cuerpo en el escenario. Pedimos atención completa a las personas de color que comparten su trabajo con la audiencia. Tenemos una regla de cero tolerancia, lo que significa que tan pronto como alguien se siente incómodo o amenazado por una situación, se trata de inmediato. Para mantener el espacio seguro e inclusivo, también es muy importante contar con un gran equipo que comprenda la importancia y la relevancia de la noche, desde un gran equipo de seguridad hasta el personal del bar.

Un espacio inclusivo es aquel en el que todos están invitados, independientemente de la clase, el género, la raza, la sexualidad, la capacidad y la movilidad. Un lugar donde la seguridad y la comodidad de las personas es una verdadera preocupación para los organizadores y promotores. Un lugar donde la diversidad de todo tipo es una moral fundamental para el personal, el entretenimiento, los organizadores y los lugares, esto incluye trabajar en espacios que son propiedad de colectivos y personas de color para garantizar que la riqueza se distribuya de manera uniforme, que los equipos de promoción estén bien conectados en las comunidades que tienen poca representación, comunidades que generalmente están alejadas de los espacios. Un lugar donde se les pide a las personas que cuestionen sus propios prejuicios y vean si están dispuestos a trabajar juntos para enfrentarlos”.

BBZ London

Tia Simon-Campbell, cofundadora de la noche de club y colectivo BBZ, junto con la consultora creativa Naeem Davis, querían crear un espacio para fomentar la comunidad, crear un lugar para personas queer, morenas y de color y resaltar sus talentos.

“BBZ comenzó porque mi pareja y yo acabamos de romper y tuvimos un año terrible en lo que respecta a la salud mental, necesitábamos una salida y una excusa para mantenernos en contacto. Así que creamos esta cosa hermosa, y se originó de una postura egoísta, pero los dos realmente necesitábamos una comunidad y no sabíamos cómo se sentía tener una.

Ahora, se ha convertido en una especie de consultoría cultural: alentar a nuestras comunidades a buscar otros tipos de interacciones. Siento que las personas queer se han motivado por la vida nocturna como un medio de seguridad y refugio, así como un ritual, pero queremos expandirnos y explorar culturas atópicas en todo el espectro. Así es como nos hemos movido a cosas como curar espacios de exhibición y festivales.

Con todos los eventos que llevamos a cabo, el enfoque central es la gente para la que se hacen. Así que supongo que ese es el punto de partida: algo que enriquezca a las personas queer, morenas y de color y los mantenga priorizados. Y luego trabajamos a partir de eso. Así que nos aseguramos de que, por ejemplo, si organizamos una noche de club, todos los DJs y artistas sean de esa comunidad. Si estamos creando una instalación, de nuevo, aplica la misma regla. Pensamos en la comunidad antes de pensar en las ganancias o en una audiencia más amplia”.

THE SHAYSHAY SHOW





ShayShay es uno de los principales artistas drag del este de Londres. Naturalmente, su talento y su política lo han llevado desde el escenario hasta organizar sus propias series de noches centradas en un lugar no competitivo para que los artistas prueben nuevos trabajos o se presenten ante un público por primera vez. ShayShay prioriza activamente a los marginados dentro de la comunidad LGBTQIA +, muchas veces presentando alineaciones completas de artistas no binarios, femeninos o personas de color para celebrar las fortalezas y talentos de quienes no obtienen los espacios tanto como deberían.

“Trabajo arduamente para fomentar un ambiente en el ShayShay Show donde tanto el público como los artistas se sientan seguros y apoyados. La línea entre el intérprete y el público es muy borrosa y, a menudo, hay muchos crossover. Cuando los artistas están frente al público, la audiencia les presta toda su atención. No se permite mensajear durante las actuaciones. Les hago ver lo valiente que es incluso salir a un escenario. En otro evento que yo dirijo, CLASH BASH en Dalston Superstore, tenemos una regla: NO TOCAR SIN CONSENTIMIENTO. Es una de las reglas más importantes que a veces se le tiene que explicar a los asistentes. Muchas veces las personas les tocan las piernas a los anfitriones, el trasero o los senos sin su permiso. Les explicamos con mucha firmeza que eso no es aceptable. Si se disculpan, seguimos adelante. Si intentan defender su derecho a tocar a otra persona sin su permiso, se les pide que se vayan (afortunadamente esto solo ha ocurrido una vez).

En términos del espectáculo, debe ser un refugio seguro del mundo loco, donde todos se sientan seguros y rodeados por su comunidad. Pero también me aseguro de involucrarme con los problemas de nuestro mundo e intentar compartir algo de conocimiento. La gente se debería de ir sintiéndose empoderada, con herramientas para denunciar la injusticia y ayudar a desmantelar los sistemas de opresión que enfrentan todas las minorías. Me esfuerzo por crear una energía positiva colectiva que, incluso después de que termine el programa, resuene a través de los que asistieron”.

FEMMETOPIA





Kat Hudson y Phoebe Patey-Ferguson fundaron la primera noche de Vogue Fabric, en un cambio de marca del icónico espacio londinense que se hizo expresamente para personas con identidad femenina en una escena queer predominantemente masculina. ¡Su objetivo era llevar el feminismo radical interseccional a la pista de baile y divertirse un poco!

Kat: “Tenemos una política de cero tolerancia sobre el sexismo, la transfobia, la misoginia, el racismo, el colorismo, el capacitismo, la vergüenza por el tamaño del cuerpo, la homofobia, la xenofobia, la fobia hacia la gordura o cualquier tipo de abuso. Pero no hace falta decirlo y promovemos un lenguaje positivo dentro del espacio. “Si se ve o se informa que alguien incita o habilita cualquiera de este tipo de comportamiento, se le retira de inmediato de las instalaciones y se le da una instrucción clara sobre la razón de su expulsión”.



Phoebe: “Nuestro ‘Femmifesto’ nos ayuda a crear una noche que protege y celebra a aquellos que generalmente son marginados en la sociedad. La mayoría de los clubes son espacios seguros para los pervertidos, ¡y eso es lo que queremos revertir! Siempre hablamos sobre apropiación cultural, consentimiento, vergüenza sobre el tamaño del cuerpo con personas que ingresan al espacio que podrían no estar tan “conscientes” como nos gustaría. Esto ayuda a que todos se diviertan, libres de acoso o victimización”.

Kat: “Una de las cosas clave para mantener la seguridad y la inclusión es escuchar. No importa cuál sea tu historia o cuánto pienses que sabes, siempre es importante escuchar a la comunidad y tener en cuenta lo que tienen que decir”.

FEMMI-ERECT / GENDER FVCKER

Imagen cortesía de Kath Hudson

Katy Jalili sabía que había pocos eventos que se enfocaran en DJs y artistas trans o personas de color. Como resultado, creó Femmi-Errect, una fiesta para representar todo el espectro femme. Su otro evento, Gender Fvcker, que cofundó con Kat Hudson, es una competencia drag no binaria que aparta al drag del mundo de la personificación femenina y lo lleva a un espacio desordenado que celebra la exploración y el fracaso, para artistas de todos los géneros y expresiones.

“La clave para hacer que estos eventos funcionen es preguntarle a tu comunidad lo que quieren, no cometer los mismos errores que todos los demás están cometiendo. Por ejemplo, lo más importante para mí es que te asegures de contratar a personas de manera justa, contrata a personas de color por su talento y no por su color de piel, pero asegúrate de que cada vez que hagas un evento haya una representación de equilibrio de personas de color. Obviamente, no creo que sea necesario hablarle a todos sobre la misoginia general, la transfobia y los problemas de capacitismo, ¿verdad?

En cuanto a la política de quién entra realmente varía cada noche. Para ir a Femmi-Errect puede ser un poco más desafiante ya que es una noche de club, pero tenemos una política de espacio seguro que publicamos en línea y también lo presentamos durante la noche. Tenemos hadas del consentimiento, que son voluntarios que se visten con luces de hadas y generalmente están ahí para que la gente se les acerque si hay algún problema. Aprendí sobre este sistema de algo similar a lo que hace PxssyPalace. También es importante confiar en tu sede y en tu personal y tener la tranquilidad de que te apoyarán durante toda la noche.

¡Y todo vale la pena cuando veo a chicas besándose! Me encanta ver cómo las personas se unen y se besan, especialmente las mujeres. Cuando llega el final de la noche y veo que algunas chicas están tan ocupadas besándose, que ni siquiera se dan cuenta de que ya se acabo la noche, es cuando sé que todo valió la pena”.

Imagen cortesía de Elise Rose

