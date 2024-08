Cómo organizar un trío sin comportarte como un idiota

Según una encuesta reciente entre los seguidores de Instagram de VICE Reino Unido, solo el 21 por ciento de nosotros hemos tenido un trío o una orgía. Al sesenta y cuatro por ciento de los que no lo han hecho les gustaría hacerlo y solo la mitad de los que han tenido sexo grupal dijeron que lo volverían a hacer.

Tal vez sea porque se trata de algo a tachar en la lista de fantasías sexuales por cumplir y con una vez basta. O, más probablemente, las experiencias que han tenido muchos de ustedes con los tríos han sido terribles y eso les arruinó los tríos para siempre.

¿Será que es mejor dejar los tríos para la pornografía? ¿O son los tríos un nirvana sexual con el doble de diversión? Le pregunté a una experta sexual y a personas que han tenido tríos muy exitosos cómo organizarlos y hacer que funcionen.

Advertencia rápida: todas las reglas sexuales habituales se aplican también al sexo grupal y no debería haber necesidad de enumerarlas, pero: antes háganse una prueba de enfermedades de transmisión sexual para asegurarse de estar sanos, usen condones, reúnanse en un lugar público, asegúrense de obtener el consentimiento claro y entusiasta de los participantes, no rompan el confinamiento por COVID para hacer un trío y no se aprovechen de las personas que están demasiado borrachas o drogadas. Este artículo se enfoca principalmente en escenarios que involucran a una pareja más un tercero, pues es en ese tipo de tríos en los que tengo experiencia, aunque no es algo prescriptivo. Si algo diferente funciona para ti, ¡genial!

NO TENGAS UN TRÍO POR LAS RAZONES EQUIVOCADAS

Razones válidas para tener un trío:

Tú realmente quieres tener un trío.

Razones no válidas para tener un trío:

Tu relación está estancada y piensas que un trío podría “inyectarle un `poco de emoción a las cosas”. Tu pareja lo desea intensamente, por lo que tú sientes que tienes que complacerla. Te gusta alguien fuera de tu relación (o que está en una relación) y crees que un trío es una buena excusa para acercarte a esa persona.

Hay una razón por la que se llama ‘trío’: el deseo debe ir en tres direcciones.

La educadora sexual y creadora de Sexual Essentials Samia Burton imparte clases de parafilias y sensualidad en Patreon. “Independientemente de la razón que tengas para hacer un trío, es bueno discutir y saber por qué cada miembro de la pareja está interesado en hacerlo”, dice.

“La diversión se puede estropear si uno de los involucrados piensa que se trata solo de un experimento, y el otro literalmente necesita que sea algo que hagan con regularidad. Deben estar en la misma página. También, deben entender que hacer un trío no es un “regalo” o una recompensa. Tu sexualidad no es algo con lo cual negociar”.

OLVÍDATE DE LAS APLICACIONES, O AL MENOS UTILIZAS CON SABIDURÍA PARA ENCONTRAR CON QUIÉN HACER UN TRÍO

Es difícil negar la conveniencia de organizar un trío a través de las aplicaciones de citas. Pero si vas a seguir este camino, hazlo con ética.

Parejas, recuerden que el tercer involucrado también es una persona con sentimientos y vulnerabilidades reales, y no solo un par de manos extra. Dejen muy claro en su biografía de las aplicaciones de citas que se trata de una cuenta de pareja y digan lo que buscan. Publiquen fotos de los dos y no digan que estarían de acuerdo en salir de manera individual si en realidad no es así. Si ambos miembros de la pareja leen las conversaciones, también díganlo.

Si son una pareja heterosexual que busca a una mujer para hacer un trío, no usen el perfil del miembro femenino de la pareja para atraer a mujeres queer sin ser transparentes acerca de que hay un hombre involucrado. Incluso si como pareja hacen match con alguien, no abrumen a la persona en cuestión hablándole instantáneamente sobre el trío. Resulta escalofriante en el mejor de los casos y en el peor, se consideraría acoso. Coqueteen, charlen y salgan en una cita primero, como pasaría con cualquier otra persona.

Elisa*, de 26 años, ha tenido muchos tríos geniales, todos organizados a través de aplicaciones de citas, pero nunca a través de Tinder. “Uno lo organicé a través de Gleeden, otro a través de OkCupid y otro a través de FetLife. Tenía el propósito de hacer un trío, así que fui realmente honesta y mi biografía decía que estaba “preparada para cualquier cosa”. Si, como yo, tienes esas necesidades pero no es fácil aceptarlas frente a las personas que conoces en tu vida cotidiana, es mucho más fácil tener una vida paralela en línea”.

Si vas a organizar un trío a través de una aplicación de citas, tal vez debas considerar elegir una aplicación que sea más atrevida que Tinder, pero que no sea muy de nicho. Hay aplicaciones diseñadas específicamente para hacer tríos, pero hay que tener en cuenta que el grupo de usuarios suele ser bastante reducido. Según mi experiencia, puedes ver a todos los usuarios de una ciudad en 15 minutos sin conseguir encontrar a la persona adecuada.

¡LÍMITES! ESTABLÉCELOS ANTES DE QUE TODO SE ARRUINE

Los tríos no suelen ocurrir tras beber un jugo de naranja, así que cuando las drogas y el alcohol se mezclan con un acto sexual que puede ser emocionalmente turbulento, es importante hacer una pausa para reafirmar los límites de cada quien y la manera en que se pondrán en práctica. Lo que es o no aceptable para los participantes puede cambiar en el momento, lo cual está bien, pero es importante comunicarlo.

“Establece tus límites incluso antes de empezar a buscar con quién hacer un trío”, enfatiza Burton. “Hay cosas que no sabrás que no te gustan hasta que estés frente a ellas, pero probablemente habrá muchas cosas que sabes de antemano que no quieres”.

Los límites no son solo para las parejas. Ryan*, de 29 años, tuvo su mejor experiencia haciendo un trío con Martin*, su amigo más cercano. Fue una buena experiencia justo porque habían establecido límites de antemano, y los fueron reafirmando ​​a medida que la interacción entre el trío se desarrollaba.

“Tenía una relación abierta con otra persona, y aunque definitivamente había tensión sexual entre Martin y yo, por varias razones habíamos tomado la decisión consciente de no involucrarnos”, dice Ryan. “Entonces un día, probamos hongos alucinógenos con una chica increíble que conocíamos llamada Louisa*. Ella comenzó a coquetear con los dos, y todos queríamos hacerlo, pero Martin hizo una pausa porque eso violaba el límite que habíamos establecido anteriormente. Hablamos y decidimos seguir adelante pero haciendo que Louisa fuere el foco de atención y así brindarle una gran experiencia”.

“Fue una manera maravillosa de hacer un trío. Por lo general, evito el sexo grupal porque siempre estás pensando si la atención realmente se está dividiendo de manera equitativa entre todos, pero no tuvimos que preocuparnos por eso en este escenario. Definitivamente estaba feliz de ser la persona que estaba junto a ellos mientras tenían sexo y, luego, unirme cuando llegó el momento adecuado”.

RECURRIR A UN AMIGO PARA HACER UN TRÍO PUEDE FUNCIONAR, PERO NO ES ALGO QUE DEBAS PROPONERLE VÍA MENSAJE DE TEXTO A CUALQUIER VIEJO CONOCIDO QUE SEA BISEXUAL

El enfoque de “la pareja cachonda que se acerca a su amigo bisexual o pansexual para hacer un trío” puede ser un cliché, pero cuando se hace correctamente, conlleva un alto riesgo y una alta ganancia. Tienes la oportunidad de tener cómodamente la conversación sobre los límites a establecer antes de que suceda cualquier cosa, con la ventaja de que estás con alguien a quien conoces y en quien confías.

La desventaja de este enfoque es que podrían rechazarlos y contarles de sus preferencias a todos los que conocen. Además, la persona en cuestión podría sentir que ustedes, como pareja, la cosifican y acosan sexualmente. Si eligen este enfoque, acérquense a alguien con quien ya hayan tenido conversaciones sexuales abiertas con anterioridad, para que no resulte algo tan raro. Tal vez sea buena idea que se reúnan en persona para hablarlo y que puedan coquetear y evaluar sus señales de consentimiento. Esto es mucho mejor que escribirles por mensaje privado que quieren hacer un trío con ellos y acompañar el mensaje con “🙈 jaja”.

Este enfoque funcionó bien para Andrew*, de 24 años, cuando la chica con la que estaba saliendo planteó la idea del trío. “Me acerqué a una chica que era amiga de una amistad que mi pareja y yo teníamos en común. A menudo íbamos a las mismas fiestas y habíamos tenido el tipo de conversaciones intensas que tienes a las 4 de la mañana, cuando la fiesta ya se está terminando. Habíamos hablado de sexo, tríos y esas cosas. Le envié un mensaje un día y le pregunté si le gustaría ir por un café, fue ahí donde le plateé mi idea y ella aceptó ir a tomar unos tragos conmigo y mi pareja de ese entonces.

“Una vez que lo hablamos y todos estuvimos de acuerdo en hacerlo, fijamos una fecha. Pero no parábamos de beber y terminamos yendo a su departamento y haciendo el trío ese mismo día”.

SI ERES SOLTERO Y HAY UN APAREJA QUE TE GUSTA, DILES

Sentirse atraído por una pareja en su conjunto es normal y las personas solteras deben sentirse empoderadas para poder dar el primer paso. (Créeme.)

Entonces, ¿cómo deberías dar el primer paso si eres el tercero en cuestión? “Hazles cumplidos como pareja, asegúrate de darles tu atención de manera conjunta y hacerles notar que te interesan ambos”, dice Burton. “Compórtate de manera accesible y haz a un lado el aire de misterio. Sé claro con tus intenciones y tu coqueteo para que todos se sientan involucrados y especiales”.

Tu gusto por una pareja es un buen cumplido para ellos. “Mi primer trío fue después de una fiesta de fraternidad en mi primer año en la universidad”, dice Maddie*, de 28 años. “Esta chica con la que me había vuelto cercana y que me gustaba estaba en la habitación de mi novio conmigo. Cuando él fue al baño, ella se volvió hacia mí y me dijo: “¡Deberíamos hacer un trío!”. A mí la idea me gustó por completo. Cuando ella salió de la habitación, le dije a mi novio, quien estuvo de acuerdo e inició todo al besarla cuando ella volvió. Fue una experiencia muy agradable, y seguimos siendo amigas después de eso. Incluso, ella estuvo ahí para mí cuando mi novio y yo rompimos un año después”.

EL ‘AFTERCARE’ ES PARA TODOS

Tener sexo con una sola persona puede ser de por sí un torbellino emocional, por lo que, cuando se trata de un trío, hay que prestar a un más atención a las necesidades físicas, emocionales y psicológicas de todos los involucrados. Parejas, vean como está el tercer participante al día siguiente, como (idealmente) lo harían si fueran solteros y se hubieran acostado con esa persona. No es necesario que exista ninguna expectativa de que vuelva a suceder, pero deben ser considerados con los sentimientos de los demás.

Si estás en pareja, es normal que te resulte un poco extraño ver a tu pareja tener sexo con alguien más, incluso si lo disfrutas. Tener una conversación al respecto al día siguiente, solo ustedes dos, es parte de los cuidados que se deben procurar mutuamente después del sexo. Hablen sobre lo que disfrutaron o no disfrutaron, y si quieren que sea una experiencia única o quieren hacerlo de nuevo. Y si lo vuelven a hacer, ¡diviértanse!

*Todos los nombres fueron cambiados para proteger las identidades de los entrevistados. Las citas fueron editadas para una mayor claridad.

