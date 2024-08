Cómo parar el autosabotaje

Desde afuera, el comportamiento del autosabotaje parecería ser un problema con una simple solución: Si te das cuenta que sigues dejando pasar oportunidades para una vida mejor, simplemente canaliza a tu Terry Crews interno (sí, el tipo de Old Spice) y manda todas esas inseguridades a la mierda. Pero el problema es mucho más complejo que eso. Entender por qué sigues jodiéndote a ti mismo, en primer lugar, requiere de serias autorreflexiones.

El autosabotaje ocurre cuando tu mente consciente (la lógica que hace listas de compras y te acuerda de lavarte los dientes) está en desacuerdo con tu mente subconsciente (la emocional que come barras de Snickers por estrés y lidia borracha con tu ex). Esa desconexión—ese choque entre necesidades y deseos— se manifiesta en comportamiento de autosabotaje. Apostar tu plata del arriendo, accidentalmente (a propósito, lo sabes) dejar pasar la fecha límite para graduarte de tu postgrado, emborracharte el día antes de una presentación de trabajo importante, es tu manera subconsciente de prevenir el dolor y manejar el miedo.



Videos by VICE

Le preguntamos a terapistas, expertos financieros y coaches de vida, cómo las personas pueden reconciliar estas grietas internas y salir adelante con metas positivas una vez por todas. Las respuestas fueron editadas por longitud y claridad.

Se amable contigo mismo y busca la responsabilidad

Sentir vergüenza por el autosabotaje puede ser un obstáculo enorme para tomar un camino diferente. Intenta ver tus acciones (o inacciones) con amor y compasión, como si estuvieras siendo testigo de que le ocurrieran a un niño pequeño y quisieras ayudarlo a superar lo qué lo está bloqueando. ¿Puedes aclarar lo qué realmente quieres? ¿Cuál es el beneficio para ti y la razón por la que haces lo que quieres en primer lugar? Una vez que ya te des cuenta de eso, ¿cuál sería el compromiso más pequeño que podrías hacerte a ti mismo que represente un paso a una buena dirección? Mira si puedes encontrar un amigo confiable (o tu pareja, si estás en una relación) para que te ayude a responsabilizarte por dar ese pequeño paso y luego construye una base sobre tus éxitos. – Neil Sattin, coach de relaciones y anfitrión del podcast de Relationship Alive

Lea también:

Deshazte de tus miedos y malos pensamientos

Siéntate e imagina cómo sería tener lo qué quieres o cómo alcanzarías tu meta. Imagina cada paso. Cuando estés haciendo esto, escribe cualquier sentimiento negativo, extraño, cualquier miedo o pensamiento aleatorio que llegue. Si te imaginas a ti mismo alcanzando una buena figura física, ¿qué llega a ti? ¿te ves a ti mismo haciendo ejercicios aburridos por el resto de tu vida? ¿Te da miedo atraer hombres que no quieres? ¿Te imaginas a tu esposa o amigos burlándose de ti por ir al gimnasio y ser banal? La clave de tu autosabotaje está en esos miedos y pensamientos. Enfrentar cualquier cosa que te esté reteniendo y causando autosabotaje no es fácil, pero es mejor que el lamentable arrepentimiento que sentirás si no lo haces. La vida es muy corta para no ir detrás de lo que más quieres— Dr. Christie Hartman , experto en citas y relaciones.

Identifica las raíces de las causas

Algunas personas están cómodas en el caos. Es una cosa difícil de reconocer, pero es una lección importante que aprender. Si el caos es cómodo, entonces es fácil entender qué tan atractivo puede ser, conscientemente o no, el autosabotaje. El síndrome del impostor es otra razón por la que nos autosaboteamos. Nos ponemos nerviosos cuando no estamos bien calificados o cuando no deberíamos estar haciendo algo y por lo tanto, lo abandonamos o nos ponemos en posiciones en las que nos piden que bajemos. No siempre es fácil reconocerte a ti mismo, entonces escucha a otras personas si te lo indican. Nunca duele hablarle a un profesional, incluso si es terapeuta, un coach de negocios o alguien más, para tener una perspectiva neutral de un tercero. Desenterrar el porqué toma tiempo. Entender que estás autosaboteándote es importante pero entender la causa raíz, te prevendrá de hacerlo otra vez. – Erin Lowry , autor de Broke Millennial: Stop Scraping by and Get Your Financial Life Together

Vea también:

Enfrenta tus miedos

Si estás procrastinando todo el tiempo, causando conflictos innecesarios en tus relaciones o tomando mucho alcohol entre semana, mírate a ti mismo al espejo mucho tiempo y decide si eso es realmente lo qué quieres continuar haciendo. Pregúntate a ti mismo: ¿realmente quiero sabotear mi oportunidad de ser muy feliz en la vida? ¿qué es lo que realmente me da miedo de no vivir con mi verdadera capacidad en la vida? Cuando haces este ejercicio, te das cuenta que realmente no vale la pena invertir energía en sabotear las oportunidades de éxito solamente porque te da miedo no lograrlas. Es mucho más fácil enfrentar tus miedos y «fracasar» que continuamente renunciar antes de intentar. No desperdicies tu talento ni tus oportunidades de ser feliz. – Justin Stenstrom, coach de vida y fundador de Elite Man Magazine y Elite Man Podcast.

Ten una charla motivacional

El autosabotaje es el miedo de pensar que lo mejor de nosotros no termina siendo lo suficientemente bueno. Pero recuerda, no importa lo que pase, tú siempre eres lo suficientemente bueno. Cambiar comportamientos de autosabotaje frecuentemente te hace sentir ansioso porque eso significa que estás cambiando actitudes familiares que hace tiempo tienes de ti mismo. – Raquel Jones, licenciada clínica de trabajo social

Sigue a Anna Goldfarb en Twitter.