Qué hacer con tus uñas de gel durante la cuarentena

Durante esta cuarentena, que dura ya una semana y se alargará hasta por lo menos el día 12 de abril, nos estamos dando cuenta de algunas cosas. De cosas que importan, como las diferencias de clase reflejadas en nuestras casas y rutinas de cuarentena o de que debemos cuidar aún más de los que cuidan.

Pero también de cosas que importan bastante menos, de banalidades como hasta qué punto estamos sujetos al consumo de ocio, de lo petados que tenemos los armarios, de las manchas de humedad que hay en el techo o de lo poco funcionales que son las uñas de gel en esta tesitura en la que probablemente nos pasemos más de un mes encerrados en casa y una de las directrices sanitarias apunta a que debemos lavarnos mucho las manos.

Si estás entre estos últimos, si te has resignado por fin a reconocer que a ver, cómodas cómodas las uñas de gel no son pero en un confinamiento aún menos, hemos contactado con Débora Figueras, nail artist, para que nos de algunas recomendaciones sobre cómo quitarlas en casa, cómo limarlas o cómo lavarlas correctamente ahora que ya no hay nadie que lo pueda hacer por ti.

VICE: Qué hay, Débora. Alguna gente se habrá hecho las uñas de gel antes de la cuarentena y parece que esto no va a durar precisamente poco así que ¿qué pueden hacer para no acabar como Eduardo Manostijeras?

Debora: Depende un poco de cuando se las hayan hecho. Si son recientes esperaría un mes para tomar la decisión. En caso de seguir en situación de cuarentena tras un mes con las uñas puestas o de que ya toque relleno, se podrían hacer varias cosas dependiendo de la largura de las uñas. La mejor opción, si las tienes cortas, es limar el borde libre que nos ha crecido y repetir la operación a medida que nos vaya creciendo. En caso de tener las uñas largas es mejor hacer un buen retirado sin dañar la placa ungüeal.

¿Y se puede hacer un apaño en casa?

Sí, se pueden retirar con acetona de la que venden en el súper. Solo se necesita papel de aluminio, algodón y acetona. Una vez dispongamos de estos materiales, humedeceremos bien el algodón con acetona, colocándolo encima de la uña y envolviéndolo con papel de plata durante 30 minutos aproximadamente. Tras esto, se retira el papel de aluminio y se liman si es necesario.

¿No se dañarán, no la podemos liar?

Si realizamos un buen retirado como el que he explicado no tiene por qué. No sabemos hasta cuándo estaremos confinados, así que la decisión sobre si retirarlas en casa o no dependerá un poco de eso. Pero si no queda otra se puede hacer y es seguro.

¿Cuál es la mejor técnica para limarlas?

Hacerlo de forma perpendicular a la uña y para finalizar redondear un poco los extremos. Tenemos que tener cuidado de no dañar el hiponiquio, el tejido que esta debajo del borde libre de la uña.

¿Hay algún truco para que no se rompan si son muy largas?

En el caso de que decidamos dejarlas crecer hay que ir con mucho cuidado para no golpearnos las uñas, sobre todo en el caso de que sean considerablemente largas. Al no haber realizado el relleno, la parte que nos crece, la de abajo, no estaría reforzada y al no tener gel corremos el riesgo de fracturarnos la uña, produciéndonos así probablemente una herida. El único truco ante esto es tener mucho cuidado a la hora de realizar las tareas o actividades que hagamos en casa.

¿Y si aún así se rompe alguna y se hace herida?

Lo primero de todo lavarse bien la zona afectada con agua y jabón. Después, en caso de un pequeño sangrado, conviene presionar levemente con una gasa esterilizada durante 10 minutos.

En cuanto a la higiene, una de las directrices de estos días es lavarnos mucho las manos. ¿Hay algún método o técnica para lavarse bien las uñas, especialmente cuando son largas y en ellas se acumula roña?

Tal y como nos están recomendando estos días los especialistas, hay que lavarse mucho las manos, y las uñas al ser parte de ellas no deben ser excluidas. Con agua y jabón valdría, poniendo cuidado y ganas, pero en caso de tener gel desinfectante es mejor que mejor darse con él.

