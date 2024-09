¿Cómo se vería un Instagram enfocado en la música?

Tres estudiantes de la Universidad Tufts en Boston tienen una idea realmente buena. Su app se llama Cymbal, y es como si Instagram, Snapchat, Spotify y SoundCloud se hubieran reunido para tener un súper cool bebé digital. Cymbal ya se ha descargado cerca de 17,000 veces y la compañía acaba de recibir $1.1 millones de dólares en financiamiento por dos enormes firmas, convirtiendo su sencilla idea en una startup de $6.1 millones de dólares.

La idea de Amadou Crookes, Gabe Jacobs y Mario Gomez es muy simple: en Cymbal juntas seguidores, sigues a tus amigos y en lugar de publicar selfies y atardeceres, publicas una canción, la cual viene acompañada con la portada del álbum. Como muchas apps de redes sociales, Cymbal incluye cosas como tu biografía personal, un home y la habilidad de comentar y seleccionar hashtags. Mientras navegas por tu home, verás un playlist curado por tus amigos. Esencialmente, le da a sus usuarios la oportunidad de compartir un cable auxiliar (virtual), que permite a sus amigos escuchar las canciones que en estos momentos más nos gustan.

Videos by VICE

A diferencia de muchas otras apps orientadas a la música que tratan de crear un nuevo formato, Cymbal recoge la música directamente de los gigantes del streaming, como SoundCloud y Spotify, permitiendo a sus usuarios seleccionar tracks de estas bibliotecas masivas. Mientras navegas por las selecciones de tus amigos, también puedes tener la habilidad de agregar tracks a tu biblioteca de Spotify o darles like en SoundCloud. Para Cymbal, esta clase de inclusión los ayuda a evitar dolores de cabeza por pagos de regalías.

Gabriel Jacobs de Cymbal no es nuevo en el mundo del código. Cuando estudiaba la preparatoria en la Dalton School de NYC él creó una app que reproducía el sonido de un gas. Se llamaba, simplemente, Fart For Free, y se volvió realmente popular. Antes de que te burles, toma en cuenta que la maquina de gases de Jacob se descargó más de 4 millones de veces y llegó a ser la app número uno en la App Store de iTunes. Años después, Jacob y sus compañeros de colegio quieren cambiar su fama. Esta ocasión no con el sonido de alguien tirándose un pedo, sino con la forma en que compartimos y consumimos música.

Dale una mirada a Cymbal en la iTunes App Store. Fuente: Forbes