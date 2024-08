Cómo seducir a una chica, según mujeres lesbianas

No existe una táctica general para “ligar” con mujeres. He salido con personas que desde los primeros diez minutos te dicen cuáles son sus intenciones. Pero también he conocido a personas tan sútiles que estoy segura de que todo se dio por telepatía. De cualquier forma, como mujer queer que ha estado con diferentes géneros, hay algo que siempre ha estado claro: cuando se trata de ligar con chicas, las lesbianas salen ganando.

Es difícil saber qué nos hace tan buenas en esto. Tal vez es porque de pequeñas no vimos las suficientes series o películas que nos mal aconsejaron sobre el amor y por lo tanto (no siempre) somos más intuitivas. Tal vez es porque también somos mujeres y sabemos lo que nos gusta. ¿O tal vez es una cuestión de genética? Quién sabe. Pero los chicos hetero merecen un poco de sabiduría lésbica como recompensa. Así que hablé con algunas lesbianas sobre cómo seducir a las mujeres y cuál sería su consejo para los hombres heterosexuales.

Para empezar, muchas lesbianas con las que hablé dijeron que los insultos disfrazados de cumplidos nunca funcionan. Quien haya dicho lo contrario, mintió. Es como cuando los niños te jalaban el pelo para llamar tu atención en el kínder, es muy molesto. Esto también aplica para Tinder, Instagram o cuando conoces a alguien en una fiesta.

“A la mayoría de la gente no le gusta que la insulten”, dice Maggie, de 24 años. “Pero veo que los hombres lo hacen muy seguido, de manera sutil. Yo hago enfásis en sus cualidades pero sin exagerar. Creo que funciona mejor”.

Rach, de 26 años, dice algo similar. “Puedes coquetear sin actuar como un idiota, no es difícil. En la primera cita pregúntale a qué se dedica, qué le gusta, muestra interés, observa si tienen algo en común. Sé humano. Hazle cumplidos discretos. No es necesario que digas: ‘qué bonitos ojos tienes’. Todo el mundo tiene bonitos ojos. Son ojos”.

Brigida, de 27 años, está de acuerdo. “Sé honesto si te gusta algo de ella, pero no te emociones. En otras palabras, no hay necesidad de emplear ‘técnicas’ o ‘fórmulas’ extrañas. Solo muestra interés y no seas un idiota”.

Las lesbianas generalmente están de acuerdo en que la comunicación clara y la confianza en sí mismas son sexys. Si te gusta alguien, dale pistas (no solo le des “Me gusta” a sus tuits y respondas “jaja” a sus historias de Insta, aunque los queers también hacen eso). “A la mayoría de las personas les gusta coquetear, quieren coquetear”, dice Janey, de 25 años. Pero si presionas y tienes expectativas, la vas a hartar. Hay una línea muy delgada entre ser atrevido y parecer un stalker.

“Si alguien te gusta, pregúntale si quiere salir. Déjaselo claro”, dice Alex, de 27 años. “Pero si no parece estar interesada o pone una excusa como “sí, en algún momento, pronto”, hazle caso. No la sigas molestando. Es un poco creepy“.

¿Y el sexo? Bueno, si llegas hasta ese punto el consejo es: trata de que sea un lugar donde se sienta cómoda estando desnuda. Aquí la gran diferencia entre las lesbianas y los hombres heterosexuales. En la casa de una chica gay siempre habrá velas, cristales, plantas, una caja llena de vibradores y buena iluminación. En la casa de un hombre hetero lo único que encontraras será una almohada llena de bultos y un librero de la universidad cubierto de calcomanias de skate. Tienes 27 años: no tienes que ser un loco del orden y la limpieza, ¡pero las alfombras son bonitas! ¡y también las lámparas! “Si veo que hay posibilidades de tener sexo, hago que mi habitación sea agradable y huela bien”, dice Francesca, de 26 años. “No querrás que te recuerde como el tipo de las sábanas sucias”.

Aparte del asunto de los espacios agradables, la mayoría de los consejos se reducen a un tema importante: la intuición. Trata de leer su lenguaje corporal. “Algunos de mis encuentros sexuales más excitantes han avanzado lentamente, cuando llega el punto de que estás ansioso porque pase, pero ambos saben que lo quieren”, agrega Francesca. “Las lesbianas son buenas para las conversaciones implícitas. Los hombres heterosexuales que son buenos en eso tienen más probabilidades de tener más sexo”.

