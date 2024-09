Cómo ser un sugar baby según usuarios de TikTok

Partamos del hecho de que no sabía exactamente qué era un sugar baby, sugar daddy o sugar mommy. Este desconocimiento provenía de mis propios prejuicios y desinformación, algo que resulta muy paradójico en la era de las redes sociales y de la sobreinformación.

Múltiples sitios web coinciden en definiciones para sugar daddy o sugar mommy como aquellas personas que buscan compañía o ciertos tipos de vinculación con gente joven y en retribución les aportan beneficios económicos y materiales. Sugar baby, por su parte, es una persona que quiere sacar beneficio de su juventud para conseguir viajes, recompensas económicas, ayudas emocionales o compañía.

Videos by VICE

“Comencé a ser una sugar baby hace unos cinco años, después de que me lo recomendará una amiga”, cuenta Sylvia de 23 años, estudiante de matemáticas. Utiliza un nombre falso porque no quiere que exista una vinculación con su otra vida. “Tengo otras conocidas que usan su nombre verdadero y además suben a redes sociales contenido de los viajes que hacen con sus sugar daddies y no lo ocultan. Yo no quiero que sepan mis compañeros de universidad o amigos cercanos que soy una sugar baby, creo que no lo entenderían”.

Tal y como indica SeekingArrangement, una aplicación de citas para “relaciones en tus propios términos”, un sugar daddy es aquel hombre que tiene una relación sentimental, sexual y amorosa con una persona mucho más joven que él, la cual no está basada únicamente en el dinero por compañía o en otros beneficios como ir de viaje o comer en restaurantes de lujo. Brandon Wade, CEO y fundador de SeekingArrangement afirma en la web que los sugar daddies pueden “ayudar en el pago del alquiler de un piso, en el cobro de facturas y otros gastos que hacen parte del estilo de vida de los sugar babies”.

Según las propias estadísticas de uso de la app SeekingArrangement, México es el lugar donde hay más sugar daddies. Este país está en el primer lugar de América Latina con mayor número de sugar daddies registrados, y pasó de 183 mil miembros en 2019 a 302 mil miembros en 2021, lo que representa un 34% de los registrados mundiales de la plataforma.

Según SeekingArrangement, México es el lugar donde hay más sugar daddies registrados en su plataforma, el 34% del total de miembros de la misma.

Para saber cómo actúan o qué hace unx sugar baby, hablé con varias y varios (hay muchos hombres) en TikTok. En pocos minutos y usando hashtags como #sugarbaby, #sugardaddy, #dubai, #gucci o #yolo, me salieron centenares de vídeos de ellxs. En la mayoría de los vídeos, no salen las caras de los sugar daddy o de las sugar mommy. “Yo no grabo a mi sugar daddy, él prefiere estar en un segundo plano y que yo me divierta”, me responde Olga, de 30 años, experta en redes sociales en una empresa de marketing, tras preguntarle por qué nunca sale su acompañante.

Olga ha viajado a Dubái, Nueva York y Cancún. «Nunca habría podido viajar tanto y ver otras culturas. Todo esto se lo debo a mi sugar daddy”, me dice; después le pregunto por su nombre, pero no me lo quiere decir, solo me cuenta que es “un empresario y tiene 50 años. Desde un primer momento me dijo que él quería llevarlo oculto, pero que yo podía subir todo lo que quisiera a mis redes. Soy libre”.

Internet está atestado de contenido en español que muestra y relata cómo los sugar daddies están sorprendiendo a sus sugar babies con regalos mediante vídeos que publican en TikTok. Uno de los creadores de contenido más famosos en la plataforma que fue asociado con la figura de “sugar daddy”, es Gianluca Vacchi, quien cuenta con 18 millones de seguidores. El magnate italiano mostraba su vida con mujeres más jóvenes, aunque según portales de chismes, pasó ahora de ser un sugar daddy a un real daddy, porque se convirtió recientemente en padre.

Muchos de los vídeos que suben Candis o Sugarbabesdxb se han vuelto virales, debido a que muestran con naturalidad cómo son sus vidas de sugar babies. Cuando empecé a buscar perfiles como el de Candis, el hashtag #sugarbaby tenía 530 millones de visitas, #sugardadd más de 36.8 millones y #sugarbabietiktok tiene alrededor de 736.8 millones.

Una de las sugar baby que más me llamó la atención por su contenido y naturalidad es lindaluzvane. Ella es de Bolivia pero vive en Madrid y cuenta ya con 14 mil seguidores en esta red social. “Quiero que la gente conozca como soy y además sepa sin tapaderas, cómo es mi vida de sugar baby en España”, me describe en un conversación su situación.

Jorge tiene 19 años y es camarero. “Yo conocí a mi sugar mommy hace un par de meses en el restaurante en el que trabajo actualmente. Cuando ella me dejó su número apuntado en una tarjeta, pensé en otra cosa, pero ella me aclaró que quería tener un sugar baby y no me arrepiento de aceptar su propuesta”.

Tuve la oportunidad de hablar con la sugar mommy de Jorge, algo muy complicado porque normalmente ellas suelen ocultar más a sus “parejas, por machismos o prejuicios. “Desde hace varios años, me sentía sola tras mi divorcio. Quería volver a estar viva y tener compañía. Con Jorge me siento muy agusto, tenemos gustos similares y además nos divertimos en el terreno sexual”, me dice esta sugar mommy, quien me pide que no diga su nombre, ni edad, ni profesión.

“Desde hace varios años, me sentía sola tras mi divorcio. Quería volver a estar viva y tener compañía. Con Jorge me siento muy agusto, tenemos gustos similares y además nos divertimos en el terreno sexual”.

Un tema que me impactó desde el primer momento en que pensé en este mundo de nuevas relaciones es la libertad de difusión que hay en TikTok sobre este contenido, debido a que no lo he encontrado con tanta facilidad en otras redes y por la cantidad de gente que habla sin tabú ni miedos del tema allí. En muchos vídeos se aconseja cómo conseguir un sugar daddy o sugar mommy, te sugieren que toda la interacción sea consensuada, se habla de los límites que tiene que existir entre ambos y que siempre el sugar baby debe ser mayor de edad.

La mayoría de los sugar babies en TikTok quieren eliminar algunos prejuicios y estigmas que hay sobre ellos, un ejemplo es dashbeautyxx. Ella cuenta con más de 131 mil seguidores y a través de su cuenta informa sobre conceptos del mundo sugar y da consejos de belleza para una cita con un sugar daddy. «Pienso que la gente tiene la idea de que es un trabajo sexual, pero es todo lo contrario», explica Jorge, él también sube contenido y recalca que su exposición en las redes «está ayudando a abrir mentes y a que la gente empiece a investigar más y no tenga miedo».

Algunos de los consejos que dan los sugar babies en TikTok son: cómo vestir en una primera cita, qué comentar o hablar en una cena, cómo comenzar una conversación con el sugar daddy o mommy, qué países se tiene que visitar con la pareja, cuáles son las normas que hay que establecer antes de empezar una relación o cómo hay que subir los vídeos en las redes sociales para tener mayor alcance.

Romina de 20 años también sube vídeos a TikTok y hablando con ella me contó que conoció a su sugar mommy a través de Tinder. “Subí el rango de edad y en pocos minutos conocí a la actual pareja que tengo. Desde entonces hemos ido de viaje y vamos a muchos lugares que nos gustan a ambas. Lo peor son las miradas de la gente porque estoy con una mujer, 25 años más mayor que yo”.

El auge de ser un sugar baby y el aumento de las búsquedas en redes sociales y buscadores de término, se debe en parte a la situación económica global generada por la pandemia. En España, la crisis económica y la falta de empleo está empujando a muchas personas a probar una “nueva profesión”. María de 29 años, nombre falso, tuvo que recurrir a ser una sugar baby para poder tener ingresos, debido a que fue despedida de su empresa tras diez años de trabajar en una marca textil mundialmente conocida.

“Empecé a investigar por internet y encontré muchas páginas que me indicaban cómo buscar un sugar daddy muy fácilmente”, describe María y relata que se encuentra mensajes a diario de hombres que solo buscan sexo y otros con los que “puedes llegar a un acuerdo y establecer unas normas. Yo pensaba que no tendría mucho éxito por mi edad, pero todo lo contrario, he conocido a gente muy interesante sin importar este factor”.

Algunos de los consejos que dan los sugar babies en TikTok son: cómo vestir en una primera cita, qué comentar o hablar en una cena, cómo comenzar una conversación con el sugar daddy o mommy, qué países se tiene que visitar con la pareja.

SugarDaddyEspaña es la plataforma que domina esta área en España y tal como informan desde su web existe un código de sugar dating – normas que tiene que seguir el sugar baby y el sugar daddy o sugar mommy-, para que no existan confusiones.

A diferencia de otros países como Estados Unidos donde ser sugar baby o sugar daddy está más normalizado, en Europa la percepción de esta práctica es algo difusa y ciertos expertos hablan de prostitución encubierta. Una de esas profesionales es Begoña López, experta en sexología y activista en contra de la prostitución: “Se están fomentando relaciones con hombres y mujeres mayores a cambio de favores, ya puede ser dinero, un bolso, un coche e incluso viajes a lugares exóticos“, y añade que es mucho mejor decir “sugar baby que prostituta“.

Por su parte Jimena Martín, experta en temas relacionados con el feminismo y la explotación sexual de las mujeres advierte: “Tengo cierto temor por el aumento en la tendencia tanto de mujeres y hombres por querer ser sugar babies”. Jimena lleva 30 años educando en centros educativos sobre el peligro de las redes sociales y en el envío de contenido sexual sin consentimiento. “Muchas chicas y algún chico me han preguntado fuera de las charlas, que han enviado imágenes o vídeos de contenido sexual a personas más mayores y estos les han dado dinero o les han enviado móviles u ordenadores. Se tiene que dejar claro el mensaje de que este material gráfico o visual puede ser utilizado para páginas pornográficas”.

Al igual que María, Unai, de 31 años, se hizo sugar baby por la crisis económica y me aclara que “en ningún momento, nadie te obliga hacer nada de lo que uno no quiera”. Unai llega a la conclusión de que “los sugar daddies o sugar mommies son “personas que trabajan muchas horas. No tienen tiempo para conocer gente y quieren compartir buenos momentos”.

Unai tiene dos sugar mommies, una le da 300 euros a la semana y la otra mujer le ayuda a pagar su alquiler o las facturas de la luz, “al principio sentía que estaba metiéndome en la prostitución, pero este pensamiento es debido a la cultura en la que vivimos. Yo he dado con dos sugar mommies que me han hecho eliminar estas ideas”.

Según Sugar Daddy España, cuando comenzó la pandemia la palabra ´Sugar Daddy en España pasó de 15.000 a 25.000 búsquedas al día en Google. Todas estas plataformas han aumentado en sus registros tanto de sugar daddies, sugar mommies y sugar babies. Sylvia me insiste que esto no se trata de sexo. “En estas relaciones se establecen acuerdos de interés mutuo y en muchos casos se está convirtiendo en una forma nueva de trabajo”.

Una de las reflexiones que me he hecho a lo largo de este reportaje está relacionada con el trabajo. Si los sugar babies consideran que es una nueva profesión ¿estará en algunos años regulada y se tendrán que pagar impuestos?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México podría examinar cómo es el estilo de vida, los gastos y los regalos que se reciben. Al no existir una relación civil, los ingresos que reciba el o la sugar baby en la cuenta bancaria no podrían ser donativos exentos de impuestos y las autoridades pueden considerarlos como un ingreso.

Hace menos de cinco años en España había una gran controversia por como un influencer o youtuber tenía que declarar su trabajo, incluso los regalos o el pago en especie tienen su tributación ¿Será lo mismo con los sugar baby? El tiempo y la Hacienda lo dirán.