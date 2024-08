Cómo ser una banda que nadie conoce y salir de gira a otro país

Una de las inversiones más fuertes que hace una banda para darse a conocer es salir de gira. Muchas veces de manera inexperta y como capricho (tanto que muchas veces no sale como uno pensaría), otras con mayor experiencia, pero siempre con un montón de responsabilidades y tareas.

El problema del DIY tropical es que, además de tocar géneros que no son para las masas, carece de recursos. Hay estrellas del pop que ganan millones con un par de videos en YouTube, pero estas bandas la tienen más complicada, ya que por muy buenos que sean en sus instrumentos, es un público de clavados, o lo que yo llamaría “diggers”, el que realmente busca estas propuestas que apenas y los medios especializados conocen o consideran.

Es por eso que, aunque plataformas como Bandcamp o Spotify le han abierto una brecha a estos artistas, una de las formas en que pueden conectar con las menos de 50 personas fieles a su música, es ir a tocarles en vivo. El problema comienza en que esta minúscula cantidad de “fans” está esparcida por distintas regiones o países. Así que a ver cómo chingados vas a hacer para ir a tocarles a esos cabrones al otro lado del mundo.

Para ahondar un poco en este jabonoso panorama, le pedimos su opinión a cuatro bandas que han girado por muchas y diversas ciudades, y siempre de forma independiente.

Sunset Images (CDMX) ha girado por Estados Unidos y Japón, pero estos viajes los ha hecho Samuel Osorio solo o máximo con un miembro más, lo cual reduce considerablemente sus costos, tomando en cuenta que principalmente son una boca o dos las que hay que alimentar o un pasaje de avión que costear.

Malviaje (Argentina) han viajado y toureado dos veces por México. Lo que se me hace increíble de ellos es que uno de sus miembros se casó con un amigo (sin ser precisamente gay) que trabaja en una aerolínea, por lo cual puede conseguir vuelos muy baratos para viajar a casi cualquier parte del mundo. ¡Maldito genio!

Vyctoria (CDMX) son unos inversionistas visionarios, que le escribieron a Efrim Menuck de Godspeed You! Black Emperor para que les produjera su primer álbum (Ahora veo más claro) y se costearon la ida hasta Canadá gestionando unas fechitas en Estados Unidos. Recientemente terminaron unas giras por Centroamérica y de paso abrieron un nuevo venue que lo bautizaron simplemente como “316”, en el que ofrecen una experiencia musical de alto nivel en un espacio pequeño pero acogedor.

For Dummies (Xalapa, Veracruz) han dado muestra de ser unos necios y aferrarse a llevar su música hasta donde su presupuesto les alcance. A principios de año se fueron a Europa a dar un extenso tour de más de un mes y regresaron para tomar un ligero descanso y continuar con la aventura en México con otro tour de más de 20 fechas.

Primer contacto

Un first step es que esos mismos weyes que te fanean a la lejanía, lo más probable es que también tengan una banda y aunque no sea mejor o peor que la tuya, si están activos en su escena local, pueden ayudarte a generar contactos con gente más movida en su país y bookear algunas fechas.

El verdadero problema comienza cuando lograste amarrar varios gigs y de repente tienes que juntar de entre 40k a 100k pesos para viajar a Europa, Asia o incluso otro país de tu mismo continente. Por esto me di a la tarea de compartir experiencias con cuatro bandas que han hecho tours a otros países, para analizar el panorama y ver si en verdad es una inversión que dé frutos a mediano o largo plazo, o es un mero capricho.

Malviaje. Foto vía Facebook

La tristísima realidad es que a la fecha existen muy pocos apoyos o incentivos culturales y/o gubernamentales para exportar música. Ya saben, Del Toro dando becas mientras los Estados trollean a sus ciudadanos porque no les alcanza para un boleto de avión. El tema aquí es que para financiar una gira fuera de tu país necesitas 1) chingarle varios meses en una chamba que no te guste tanto; 2) pedir dinero prestado a tu papá o a tu dealer para armar tu sueño guajiro; 3) armar un fondeo en plataformas como Fondeadora o Kickstarter; 4) que tu familia sea de varo.

“Si una banda realmente desea llevar su música a otros lugares, no podemos estar esperando a que llegue ‘alguien’ a ayudarnos o patrocinarnos. Uno mismo debe hacer las cosas, ya sea vendiendo mucha merch, haciendo un fondeo, o ahorrando por un trabajo alterno a la música”, palabras de Sunset Images.

Next step

El segundo paso es darte cuenta de una realidad que a veces no queremos aceptar. Vas a un país donde así sean 20 tus fans, nadie te conoce, así que lo único que queda hacer lo describen muy bien los Vyctoria: “ofrecer tu música por una noche de hospedaje y un plato”. Así cierras cada fecha; en algunas te ofrecen más, en otras ni eso.

Uno de los potenciales tropiezos más importantes radica en la gente que vas conectando. Como en todos lados, hay quienes aprovechan la situación para bajarte una lana o de plano por más entusiasta que sea de tu música, no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo y arma un show mediocre o te deja botado.

Vyctoria en Guatemala. Foto vía Facebook

“Depende el país. Por ejemplo, en Europa está muy cabrón porque todos quieren tocar ahí, pero en nuestra experiencia en Centroamérica fue solo dar con las personas correctas que siempre han estado apoyándonos”, comentó Vyctoria.

“Hacer booking en el extranjero es tan difícil o más que en México. Hay que enviar una infinidad de correos electrónicos a venues, contactar bandas y promotores, o en el mejor de los casos una agencia de booking que pueda ayudarte a armar las fechas. Y una vez que se logra armar algo, es mucho más fácil que te ofrezcan un fee por tu show, a diferencia de acá en México que terminas tocando gratis”, dijo Sunset Images.

“Si no se cuenta con los contactos suficientes para poder asegurar conciertos en buenas condiciones, es una tarea muy compleja. Lo ideal en estos casos es contactar bandas que estén interesadas en compartir un tour (o parte de); de esta manera los gastos se reparten entre ambas y es mucho más fácil llevarlo a cabo. Aun así, no está de más contar con la participación de un agente de booking que se dedique exclusivamente a realizar esta parte”, remató For Dummies.

Cansancio físico Vs emocional

Tourear en México de por sí ya es toda una experiencia. Las distancias son bastante largas entre una y otra ciudad, y si lo comparamos con Europa, viajar entre país y país por carretera es más corto que viajar entre Estados de la República Mexicana. Acá las carreteras son peligrosas, la gasolina es cara y, en su mayoría, los Estados son pequeños, por lo que la infraestructura para un show de calidad a nivel independiente es casi nula.

“Lo peor de girar creo que son las desveladas y el cansancio; tocar días seguidos por semanas, además de manejar entre ciudad y ciudad, cargar y descargar equipo, más las horas muertas entre soundcheck-show es súper cansado. Casi nunca hay tiempo para turistear, pero conoces mucha gente nueva y consigues conectar con tus compañeros de banda, aunque salir de tour también puede generar conflictos muy fuertes”, Sunset Images.

Sunset Images. Foto vía Facebook

“Tourear es cansado, aquí y fuera, aunque estando fuera es más cansancio emocional. Si algo sale mal estás muy lejos de casa”. Vyctoria.

“Al principio, siendo una banda prácticamente desconocida fuera de Veracruz, era muy complicado poder salir y tocar en algún otro lugar que no fuese nuestra ciudad. Con el tiempo, después de varios tours, el proceso se ha vuelto más fluido y práctico”, explicó For Dummies.

Pero no todo en la tour life es tan horrible como pareciera. Hay muchas situaciones que te curten para el futuro o que te dejan un gran sabor de boca, esa chispita que te hace decir “chingue su madre, valió la pena”.

¿Acá o allá?

“La realidad es que Latinoamérica tiene algo muy amigable que no lo tiene ningún otro lugar del mundo. Tanto en Chile, Perú, México y Brasil, por ejemplo; en todos esos lugares siempre ha habido gente con mucha camaradería que nos ha dado una mano. Creemos que esto se da porque las cosas acá son mucho más difíciles que en EEUU o Europa y la gente sabe que si no nos damos una mano entre todos, es imposible estar a la altura de las escenas extranjeras”, dijo Malviaje.

“Este año hemos viajado bastante para promocionar nuestro primer disco y siempre nos ha gustado mucho la sensación de llegar a un lugar donde nunca nos han escuchado. Por supuesto, para nosotros esto ha sido y es mucho más divertido en aquellos escenarios donde la gente no habla español. Una de las partes que más nos gustan de la música es poder llevarla a rincones que no imaginábamos y crear un vínculo amistoso con la gente a través de esto”, expresó For Dummies.

For Dummies en vivo. Foto vía Facebook

“Siempre es divertido viajar, escuchar música nueva, conocer nuevas personas. Más allá de que tengamos que trabajar para pagar algunas cosas, esto es lo que queremos para nuestras vidas. Los días de pasajes gratis y grandes caterings ya llegarán”, agregó Malviaje.

En resumen, sí, existen distintas formas de costear un tour fuera del país; sin embargo, requiere un montón de contactos y organización. Si vale o no la pena, depende mucho de la madurez emocional de cada miembro y de la visión colectiva de la banda. Para muchas, un tour ha sido crucial al grado de decidir separarse por completo (pregúntenle a Austin TV).

El punto es que si de plano tienes o juntaste con todo el esfuerzo del mundo el dinero para hacer ese viaje que tanto soñaste, lo más recomendable es que te prepares física y mentalmente para una travesía de la cual puedes no salir bien librado. Arma buena merch, consigue buenos contactos y buenos deals, promociona bien las fechas, ensaya un chingo y llévales un show que realmente les haga a esas 20, 50 ó 100 personas voltear a ver lo que se está haciendo actualmente a nivel independiente en México (o en la escena de la que vengas), y no un refrito de algo que ven todos los días en su bar de confianza.

