Cómo sobrellevar el que tu amiga vuelva con su horrible ex

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

“Entonces”, dijo mi amiga tan pronto como cerré la puerta y me senté a orinar. Pronunció esa palabra en un tono delicado y suave, de manera que parecía flotar en el aire de la habitación del sótano de una amiga nuestra, mientras afuera se llevaba a cabo una gran fiesta.

Videos by VICE

“Volvimos esta semana”.

Su mirada apenas se cruzó con la mía cuando me senté en el inodoro, repasando todo lo que había dicho sobre su ex, quien ahora era su novio otra vez, en los pocos meses que habían estado separados. No recuerdo haber escuchado mucho debido a la inmensa culpa y vergüenza que sentía por todo lo que le había dicho de él en mi pánico por intentar consolarla, comentarios que parecían haberse extendido en el espacio entre nosotras, llenando los cinco días que había esperado para contarme.

Enumerar las razones por las que alguien no era bueno para tu amigo o amiga parece ser algo natural una vez que terminan los sollozos provocados por la ruptura o la pelea, en especial cuando no soportamos a la persona con la que dicha amistad ha decidido compartir su vida. Apenas conocía al ex de mi amiga fuera de su relación, pero la forma en que terminó una relación de casi tres años por medio de mensaje de texto me pareció un buen indicativo de su carácter, y me guié por él.

Aunque podríamos pensar que nuestros amigos quieren nuestra opinión sincera sobre sus parejas, cualquier punto de vista poco halagador que tengamos puede interpretarse fácilmente como una crítica desafortunada de la decisión o el atractivo de esos amigos nuestros. El apoyo de familiares y amigos, por lo general, es algo bueno para una relación y su éxito. Expresar nuestra desaprobación por el ex de un amigo, por válida que sea la crítica, podría ser la receta perfecta para que tu amigo se rebele, especialmente si se siente juzgado, y para que la amistad que tienen se deteriore si tu amigo vuelve con su expareja.

“Nos involucramos en estrategias cognitivas que nos ayudan a mantener una imagen positiva de nuestra relación y nuestra pareja”, dijo Rebecca Cobb, quien estudia la psicología del éxito de las relaciones en la Universidad Simon Fraser. “Entonces, si vemos la desaprobación (por parte de los amigos) como una interferencia, podríamos reaccionar de tal manera que defendamos nuestros sentimientos con respecto a esa relación y mantengamos una sensación de conexión con nuestra pareja, incluso si a otras personas no les agrada esa persona.”

Existen razones legítimas por las que puede preocuparte la elección de pareja que haga tu amigo, como sería el caso si hubiera abuso emocional, físico o psicológico, o tal vez si tu propia seguridad y comodidad se vieran afectados. Es mejor plantear esas preocupaciones con gentileza, dice Cobb, por razones similares a las que nos motivan a evitar mencionar disgustos o molestias menores: podrías hacer que tu amigo sienta que lo juzgas más de lo que lo proteges, cuando más necesita tu apoyo.

Además, no vale la pena mencionar todas las fallas, agregó, depende de cuánto tiempo haya estado tu amigo con esa persona y cuán seria pueda volverse la relación. “Esa pareja romántica podría no ser una parte permanente de su vida”, dijo Cobb, especialmente cuando se es joven. “¿Quieres arriesgarte a perder una amistad por algo que podría no ser un compromiso a largo plazo?”.

Knudson dijo que es importante evaluar cuál es el origen de tus preocupaciones antes de expresarlas. ¿Estás celoso, solo o tal vez simplemente harto de escuchar acerca de sus peleas? Cualquier crítica que tengas esta moldeada por el lugar que ocupas en la vida, al igual que la decisión de tu amigo de salir con una determinada persona está moldeada por el lugar que él/ella ocupa.

Samantha casi siempre había aprobado a los hombres con los que salía una de sus amigas más cercanas. Sin embargo, había algo en el chico con el que su amiga salía el verano después de su segundo año de universidad que a Samantha no le agradaba, pero decidió no decir nada.

“No fue una persona horrible en forma alguna, simplemente terminaron teniendo muchos problemas que sentí que los hicieron realmente incompatibles entre sí”, dijo Samantha. “Y no siempre fue una persona amable, especialmente con los amigos de ella, y sin motivo”.

Una noche, el novio de su amiga se emborrachó mucho y comenzó a insultar a Samantha, lo que causó que su novio tuviera que intervenir. Los dos hombres se hicieron de palabras, y Samantha y su novio se retiraron. Más tarde, esa misma noche, decidieron que no querían volver a estar cerca de ese tipo. Después de que ella le dijera a su amiga, “Te quiero y siempre nos encanta salir contigo, pero no queremos tener nada qué ver con ese tipo”, el incidente se convirtió en un “punto de conflicto” y su amistad, que ya se estaba deteriorando por el tiempo y la distancia, se diluyó rápidamente a partir de ahí.

Samantha, de ahora 22 años, no se arrepiente de lo que le dijo a su amiga, pero ya es mucho más cuidadosa con lo que dice sobre sus propias relaciones intermitentes. Cuando Samantha y su propio novio terminaron unos meses después, estaba reacia a contarles a sus amigas sus intenciones de reunirse con él porque le habían dejado en claro que pensaban que la relación entre ellos no era saludable y que debía permanecer soltera por un tiempo. “Sabes que tus amigos quieren lo mejor para ti”, dijo, “pero sientes que te juzgan cuando quieres algo diferente de lo que ellos piensan que es lo mejor”.

Peor que obligar a alguien a reconocer las deficiencias de su pareja, y su propia vulnerabilidad ante ellas, es la desaprobación maliciosa o que está fuera de lugar, pues puede también trivializar el dolor que atraviesa una persona cuando pelea o termina con su pareja. Una reacción común cuando le conté a mis amigos sobre una ruptura anterior fue: “Bueno, de todos modos no era tan lindo”. Lo cual era justo, pero se convirtió en un pensamiento que invadía me mente cada vez que una oleada de dolor llegaba. Si él no era tan lindo, pensé, ¿por qué aún me siento así? Señalar lo mala que era una pareja para alguien, por válidas que sean las razones, puede hacer que nuestros vulnerables amigos cuestionen si es seguro compartir su vulnerabilidad con nosotros, dijo Knudson.

Por otro lado, a veces es necesario poner suficiente distancia para mantener la cordura cuando sientes que no puedes apoyar la relación de un amigo, incluso si eso da la impresión de que eres poco solidario. Hay momentos en que sientes que tu amigo está buscando tu consejo y solidaridad sobre los mismos problemas de pareja de siempre y eso puede ser agotador, especialmente si no crees que algo vaya a cambiar. Lo que puedes hacer es compartirle a tu amigo esa frustración.

Cobb dice que el momento y lugar apropiados para expresar las genuinas preocupaciones sobre la pareja de un amigo es cuando su bienestar o el tuyo están en juego, y que las personas deberían usar esos momentos para “evaluar” si la relación es buena para ellos.

Cuando nos lo soliciten, ser amable, de mente abierta y honesto en nuestra opinión sobre la pareja de un amigo nos llevará lejos, dice Knudson. Un chiste a expensas de un ex de hace muchos años probablemente será inofensivo, dijo, pero nadie puede predecir el futuro. Tu amigo no está con esa persona para molestarte, señala Knudson. Está con ella, para bien o para mal, porque satisface su necesidad de conexión. “Creo que a veces podemos ser malos al no poder ser empáticos o no poder ponernos en los zapatos de otra persona”, dijo Knudson.

O, también, puedes simplemente no decir nada en absoluto.

Sigue a Moira Wyton en Twitter.