Cómo sobrevivir en Japón comiendo en el 7-Eleven

Jamás se me ocurrió que en Japón encontraría tan buenos hot dogs. Las salchichas, de cerdo, están bien condimentadas y son adictivas. Menos me imaginé que estarían esperándome en un 7-Eleven.

En los estantes del 7-Eleven en Japón. Todas las fotos son del autor.

Las salchichas de cerdo son las primeras que se acaban en las parrillas de esta Konbini Store —tienda de conveniencia—; aunque también hay hamburguesas, estofados, pescados y todo tipo de comidas preparadas listas para satisfacer el hambre y el antojo de los viajeros que quieren ahorrarse unos yenes, como yo.

Hace unos meses visité a Japón y gracias a mi amigo el 7-Eleven sobreviví durante un mes comiendo muy bien, rico y a buen precio. A diferencia de lo que se cuenta, viajar a la tierra del sol naciente no es nada caro, sale peor ir a Estados Unidos —sobre todo con el dólar casi a 20 pesos mexicanos—, pero tienes que saber comprar y aprovechar este paraíso de comida.

Las bebidas, que puedes encontrar frías en los refrigeradores, o calientes, en los calentadores.

Durante mi estancia fotografíe cada producto que comí en esta tienda de no más de 500 metros cuadrados. La visité casi diario y el repertorio nunca se acabó: hay noodles, sushi, curry, hot dogs de espagueti (prometo que los vi justo el día en el que no saqué la cámara a pasear), pizza y hasta burritos. Y todo tiene muy buen sabor. Me di cuenta de que a los japoneses les gusta comer bien y con precios justos. Pagas por la calidad que comes, no por pretensiones.

Los postres son un mundo aparte, hay panes rellenos de crema pastelera, panqués de plátano, hot cakes rellenos de matcha y muchos otros ejemplares de lo que creo que es alta repostería empaquetada en bolsas individuales.

Por supuesto, hay muchísimas cosas más que no probé porque simplemente no entendía qué o para qué eran; pero algún día volveré solo por los onigiris, el producto estrella. El arroz tiene la consistencia perfecta, buena humedad y el relleno tan fresco como salido del mar.

Recordaré que 1974 fue un gran año, porque fue cuando abrió el primer 7-Eleven del país. Hoy hay más de 16 mil sucursales y el principio sigue siendo el mismo: el konbini te conviene.

Un buen recuerdo de este viaje: comer onigiris del 7-Eleven sentado en la banqueta mientras observo y no entiendo nada de lo que pasa en Japón.

Pan con una mini salchicha, salsa de jitomate y mostaza. Ұ167 yenes, $27 pesos aprox.

Noodles con carne de res y salsa agridulce. Ұ398 yenes, $65 pesos aprox.

Hamburguesa con queso. Ұ185 yenes, $30 pesos aprox.

Estofado de arroz con carne de hamburguesa. ¥500 yenes, $82 pesos aprox.

Hot dog relleno de paté de chocolate. ¥125 yenes, $21 pesos aprox.

Arroz con croquetas de pollo y papa, noodles y rollo primavera. ¥430 yenes, $70 pesos aprox.

Sándwich de huevo y jamón (vienen dos en cada paquete). ¥180 yenes, $30 pesos aprox.

El ganador: onigiri de atún con mayonesa. ¥120 yenes, $20 pesos aprox.

Carne de hamburguesa con curry, noodles, huevo duro y puré de papa. ¥380 yenes, $62 pesos aprox.

Bollo de cerdo. ¥238 yenes, $38 pesos aprox.

Eclair de chocolate. ¥112 yenes, $18 pesos aprox.

La única salsa Tabasco que encontré fue cortesía de un 7-Eleven en la ciudad de Fukuoka.

A la izquierda: salchicha a la parrilla. ¥110 yenes, $18 pesos aprox. A la derecha: Agua mineral con un toque de limón. ¥100 yenes, $16 pesos aprox.

Jugos frescos de toronja (izquierda) y naranja (derecha). ¥125 yenes, $20 pesos aprox.

A la izquierda: yogurt con moras. ¥112 yenes, $18 pesos aprox. A la derecha: café latte que puedes encontrar frío o caliente (en Japón hay refrigeradores y calentadores que mantienen las bebidas a temperatura perfecta). ¥140 yenes, $23 pesos aprox.

Plátanos. Uno por ¥98 yenes ($16 pesos aprox.); tres por ¥198 yenes ($32 pesos aprox.).

Los palillos son gratuitos.

