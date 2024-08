¿Cómo son las tumbas ecológicas que pronto se pondrán de moda?

Artículo publicado por VICE Argentina

Recuerdo que cuando en 2004 asesinaron a Dimebag Darrel, guitarrista de Pantera, salió la noticia de que fue enterrado en uno de los afamados ataúdes del grupo/empresa Kiss, junto a una de sus guitarras y otros artilugios rockeros. Lo que me había sorprendido es que se trataba del primer caso de un ataúd temático. Mauricio Kalinov es un empresario español que tuvo la astucia de crear un producto que sin dudas será la moda para la generación Millenial, se trata de Rest Box, ataúdes ecológicos hechos de cartón que responden a las necesidades actuales: Bueno, Bonito y Barato. No solo eso, sino que de las urnas terminan creciendo árboles, se trata entonces de un producto que cierra por todos lados, es funcional, ecológico y moderno. Fue lo suficientemente llamativo como para haber tenido un cameo en la película Avatar de James Cameron.



Mauricio Kalinov habló con VICE para explicarnos los tejes del negocio de la muerte y su interés en la ecología:

VICE: ¿Por qué te interesaste el rubro de los ataúdes?

Mauricio Kalinov: Todo comenzó con la reutilización del cartón que traía el pescado de Canarias para Merca Madrid, y a partir de la utilización de ese cartón surgió el producto. Surgió al revés, en lugar de ir en búsqueda de un producto primero noté cuales son cualidades socio ambientales de algo en particular.

¿Lo comenzaste en Argentina o en España?

MK: En España.

¿Y por qué decidiste trasladar el proyecto a Argentina?

MK: Porque el cartón es mucho más barato.

¿Cuál es la principal ventaja de un ataúd tuyo frente a uno tradicional?

MK: Principalmente el precio, y que el abuelito no quiere llevarse los arbolitos en el último viajecito, así de fácil. Si la funeraria le da la opción al que va a cremar, sin lugar a duda opta por esta alternativa ya que le va a interesar preservar el ambiente.

Sí, yo estoy interesado en la opción. ¿Cuál es el público al que está dirigido el producto? Yo asumo que en treinta años este producto va a ser moneda corriente.

MK: Espero que un poco antes, porque vivimos de esto. A vuestra generación le va a tocar enterrar a su abuelito, por eso cuanto más se difunda la existencia de esta opción y la de la urna bio ecológica —que consiste en recolectar las cenizas en una urna de cartón corrugado de la cual sale un árbol— mejor. Plantás las cenizas y de ahí sale un árbol. En vez de cortar los árboles logramos que nazca uno.

¿Cómo terminó tu proyecto apareciendo en la película Avatar?

MK: Me llamó James Cameron y me dijo que necesitaba filmar una escena con un ataúd como el mío, “sos el único que los fabrica en el mundo. Venite con el ataúd”. Fui, se hizo la toma, me pagó y me volví.

¿Cómo fue estar en set? ¿Ya habías estado en alguno, en una película o televisión?

MK: Sí, había estado en CNN, durante veintidós días. Cuando llegó el tsunami a Indonesia en 2004 vendimos cien mil ataúdes a la Cruz Roja.

Tenés también tus productos específicos para catástrofes.

MK: Somos el único contingente del mundo que tiene un kit para catástrofes que se entrega plegado.

¿Cómo fue lo de Indonesia?

MK: Me llamó la Cruz Roja española, yo vivía ahí en ese entonces.

¿Tenías la producción suficiente o tuviste que ponerte a fabricar a lo loco?

MK: No, en Europa casi nada se hace a lo loco, lo que pasa es que cuando hay una catástrofe tenés que dar una solución rápida para un problema concreto. Lo que nos ayudó mucho es que la liturgia cristiana dice que para que el alma descanse en paz, tiene que haber un cura y un ataúd con un cuerpo. Nos dejaron entregar en dos meses y les dimos 100 mil ataúdes.

¿Tuviste que volver a utilizar el producto de catástrofe?

MK: Estuvo el terremoto de Haití donde murieron 400 mil personas, varios terremotos de Chile y en Bolivia. Cada vez que hay una catástrofe nos llaman, pero en verdad tienen que tener antes de que lleguen las catástrofes. Hay que atender profesionalmente a la muerte.

En la actualidad: ¿Algún país te hizo pedidos para estar precavidos?

MK: Únicamente en Argentina tenemos cierta relación con el Ministerio de Emergencias Sanitarias, porque sucedió lo de Cromañon y se cuidan un poco, pero en muy poca medida. Tiene que ver con nuestra estructura, al no tener un departamento comercial ni alguien dedicado al mundo de la catástrofe, no salimos a la cancha. Es mucho más caro tener a esa persona que la probabilidad que tenés de venderlo en un tiempo corto.

¿Y el kit de indigentes cómo funciona? ¿Quién es el consumidor, el Estado?

MK: Son los municipios. Ahí tenemos trabas, porque en la ignorancia de quien hace las licitaciones pone la definición de ataúd según su concepto antiguo, sale a buscar uno de madera y de ciertas características. Nuestro trabajo consiste informarle de nuestro producto para que en futuras licitaciones incorpore nuestras variables. En capital federal se cometió otra cretinada, quieren bajar gastos y ahorrar dinero en los presupuestos …nosotros salimos con 1.065 pesos pero quien lo ganó salió en 2.650 pesos. La respuesta que nos dieron es que es más conveniente el otro ¿Qué tiene que ver lo conveniente con un indigente que no tiene familia ni nadie que lo vaya a ver? ¿Qué me hablan de conveniencia?.

Tenés dos medidas de ataúd ¿Pensaste hacerlos a medida, en caso de que venga alguien extremadamente alto o bebés?

MK: No, no es negocio. El negocio es tener dos volúmenes y ahí hay dos medidas estándar: hasta 1,80 mts y otro de un poco más.

Hace unos meses falleció mi mascota, mi gato Godzilla, y en el shock no sabía que hacer con el cuerpo. ¿Pensaste en hacer ataúdes para animales?

MK: Hay cementerios y ataúdes para animales, pero a la mascota la tratan como residuo patológico. Los trasladan en cajas de cartón para cremarlos en el Hospital Pasteur. Lo resuelven las veterinarias.

Es un rubro en el que quedás aparte.

MK: El tratamiento de la muerte de la mascota dura lo que dura la situación en la veterinaria. Dependería de la habilidad de la veterinaria para hacerte gastar 5 mil pesos en hacerte enterrar a tu gato.

Lo que rinde entonces son las catástrofes.

MK: En Argentina hay 7 mil casas fúnebres, nosotros atendemos aproximadamente el 20 por ciento de ellas entregando aproximadamente unos 10 ataúdes por mes.

O sea que ya hay concientización por parte de la gente de utilizar…

MK: No, no. Lo que hay es fundamentalmente una cuestión de costos. Nuestro producto es tres veces más barato que el más barato de madera. Casualmente es ecológico y cada vez que se utiliza uno se conservan dos árboles.

Estuve haciendo un relevamiento de los ataúdes tradicionales. Tienen modelos con nombres como “Classic”, “Europa”, “Oval”; es decir, como si se tratara de muebles con una utilidad diaria. Un bien de consumo.

MK: Las funerarias como tal están perdiendo cada vez más espacio frente a los servicios exprés, que es aquel que el fallecido termina en la morgue del hospital o del centro geriátrico, de ahí es levantado a cremar o a velar. Las familias lo que quieren es bueno, bonito y barato y rápido. Toda la acción donde la funeraria podía sacar dinero, en las flores, el coche más grande, el ataúd más caro, con la pompa y prestigio que podía dar una casa fúnebre esta out. Nadie quiere ir a un velatorio. Su único negocio es tratar de venderte el ataúd más caro posible, ya que estás en un momento de debilidad y de shock, y es lo normal porque es su empresa. Es la gente la que debe pedir otra cosa, y también así conservar árboles. Es el único caso de éxito en el que un producto ecológico cuesta tres veces menos que el mismo en materia prima virgen, y eso sí que es un logro.

Ustedes tienen cobertores, queda como un producto agradable para el velatorio

MK: Armamos una funda papal en tela francesa elástica y bordada en oro. Incluso tenemos el servicio de alquiler del Gran Ataúd para servicio, ya que el nuestro entra en el convencional. De esta forma nunca verás cartón, solo verás el de lujo donde el cuerpo está sobre nuestro ataúd y el ataúd sobre el de lujo. Este se alquila para el servicio de velatorio y luego se traslada, entierra o crema con el nuestro. El cochero sale beneficiado, porque la realidad es que jamás se crema un ataúd bueno.

¿Se vuelven a utilizar?

MK: Sí, los vuelven a revender.

¿Cuándo llegue el momento vas a utilizar uno de tus productos?

MK: Seguro. Ya lo tengo hablado incluso con mi padre. Si soy el primero en no querer llevarme los arbolitos. Como te decía, no puedes saber esto y no hacerlo, sobre todo porque te fuiste. Si le pudieses preguntas a tu abuelito ¿Quieres irte en este o en este? Te va a decir gástate el dinero en los canapés, llevá a tu mujer de viaje, no te vas a gastar el dinero en un puto ataúd.