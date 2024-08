¿Comer cuántos chocolates, naranjas o pasta de dientes podría matarte?

¿Alguna vez has pensando que mucho chocolate podría hacerte daño o que demasiado café no es tan saludable? La consecuencia más visible de comer mucho chocolate, probablemente, será aumentar de peso, y si tomamos demasiado café nos quedaremos despiertos sin absolutamente nada que ver en Netflix. Horas. Y esto probablemente suene a consejo de algún familiar mayor, pero según dos estudios extensivos de AsapSCIENCE hay cantidades de alimentos que consumimos diariamente que podrían, literalmente, quitarnos la vida.

Según este estudio, cualquier alimento es capaz de matarnos dependiendo la dosis. Cualquiera. Así que si pensaste que tomar un chingo de agua para estar saludable era una manera segura y sana de vivir más de noventa años y poder regañar a tus nietos por la “música ruidosa que escuchan”, la ciencia llegó para decirte que estás terrible y profundamente equivocado. La vida siempre encuentra maneras de decepcionarnos y hacer que nunca estemos 100% libres de padecer peligro. Acá una lista de la cantidad que tienes que consumir de cada alimento para morir. Por favor léela bien, tu salud nos importa muchísimo.

Videos by VICE

AZÚCAR

Recuerdo que de pequeño consumía sobres de azúcar como si fuesen agua. Metía varios a mi boca cada vez que tenía algún tipo de antojo, por eso esta información es importante para mí. El azúcar es un veneno mundialmente conocido que no paramos de consumir. Es uno de los grandes causantes de obesidad, y 10 tazas y media de ella son suficientes para acabar con la vida de una persona de 70 KG.

Vía Wikipedia.

CHOCOLATE

Aunque esto suene bastante improbable, es sumamente importante conocer el número de barras de chocolate que tenemos que consumir para caer en problemas serios: 85 barras contienen suficiente teobromina para acabar con nuestra vida. La teobromina es un alcaloide amargo que viene del árbol de cacao.

FRESAS

A todos nos gustan las fresas con crema, y quizás son un sinónimo de felicidad y bienestar. El color y textura de esta fruta es de los más agradables. Un pozo de tierra o una hectárea de fresas contiene la cantidad de cianuro necesario para que nuestras células paren de usar oxígeno y quitarnos la vida. El cianuro está presente en diferentes cantidades en otras frutas.

Vía Pixabay.

NARANJAS

Es difícil estar de malas con las naranjas. Siempre están ahí para nosotros, en las mañanas, por ejemplo, cuando queremos consumir un líquido que nos de ánimo para ir a la oficina y no tener cara de que odiamos al mundo. La vitamina C y sus beneficios están bastante documentados, pero si de repente nos da un atracón y consumimos 11,000 naranjas estaríamos llegando a la sobredosis de vitamina C.

Vía Wikipedia.

NUEZ MOSCADA

El secreto mejor guardado para cualquier salsa de pasta. Tristemente este reporte dice que cinco gramos podría ser considerado tóxico.

Vía Wikipedia.

PLÁTANOS

El potasio que existe dentro de los plátanos nos da muchísimos beneficios. Una inyección letal de cloruro de potasio es de 2,600 miligramos por kilo. Con un peso de alrededor de 75 kilos, tendrías que consumir casi 480 plátanos para morir.

Vía Wikipedia.

EXTRA: PASTA DENTAL

Sabemos que la pasta dental no es un alimento pero diariamente está dentro de nuestra boca. Nuestros dientes están bien protegidos por el flúor en la pasta dental que usamos todos los días, y en cantidades pequeñas ayuda a combatir la caries. También aumenta la resistencia del esmalte y es antibacteriano, pero ingerir 24 tubos con de alrededor de 170 mililitros o seis onzas cada uno puede ser fatal. No lo hagan.

Puedes seguir a Diego en Instagram