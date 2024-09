¿Cómo tener fácilmente un hit #1 en Spotify?

Sigue a THUMP México en Facebook

Prepárate para cabalgar el relámpago de la viralidad. Prepárate para hundir tus manos en un tesoro al final del arcoíris hecho de clicks. Junta las nubes de la tormenta del hype y bautízate a ti mismo como un Productor Verdaderamente Cool de Ver. Por medio siglo, la industria musical fue una poderosa y muy bien aceitada máquina, impulsada por cosas como sellos o las listas de Billboard, las fábricas de vinilos, Simon Cowell y los estudios de grabación. Se puede escalar los peldaños al estrellato utilizando una fórmula específica, una que inspiró a los bromistas de KLF a escribir The Manual (How to Have a Number One the Easy Way), una guía para llegar a un hit #1 en UK (lo que el grupo realmente consiguió con su hit de 1989 «3AM Eternal») El Manual le dió a los lectores instrucciones paso por paso de todo, desde el conseguir un estudio de grabación hasta contratar publicistas. Estableció las «Reglas de Oro del Pop», instruyendo a los prospectos a mantener canciones de no más de 3 minutos y 30 segundos y que siguieran la misma fórmula siempre: «introducción, un verso, coro, segundo verso, segundo coro, un breakdown, de regreso a un segundo coro doble y por último un outro».



Ellos también plantearon el caso de que cualquier hit debe ser una mezcla Frankensteinesca de hits previos. «Cada canción número uno escrita está hecha de partes de otras canciones número uno», escribieron. «No hay acordes perdidos. No hay cambios que no hayan sido intentados. No hay notas extra en la escala, o beats nuevos. No tiene caso la busqueda por la originalidad».

Claro, la industria musical ha cambiado mucho desde 1988, el año en que el Manual fue publicado; gran parte del consejo principal de KLF no es muy relevante en la era de RBMA, musical.ly y el Sour Patch House. Pero mientras las todopoderosas disqueras y el equipo de grabación carísimo ya no representan las barreras que algún día fueron, han surgido nuevas estructuras de poder, unas con su propio set de reglas y expectativas. Los KLF recientemente anunciaron que tienen un libro nuevo, enigmáticamente llamado 2023: Una trilogía, que saldrá este verano a la venta y pensamos que le haríamos honores a su regreso con una lista de los pasos a seguir para navegar el aparentemente impenetrable mundo moderno de los servicios del streaming y los anuncios de bebidas energizantes. Prometemos que si sigues las instrucciones con los ojos cerrados vas a tener un lugar en la lista de Spotify de los Viral 50. Un cierto tipo de fama está solo a unos cuantos clicks. No podemos decir lo mimo de la fortuna, pero es posible que hagas el dinero suficiente para comprar un sedán mediano. Nos vemos del otro lado.

HACER MÚSICA

Eres un millennial con un empleo marginal con nada más que tiempo libre. ¿Deberías ir a un campamento de verano? ¿Aprender un idioma? ¿Revisar tu «otro» inbox en busca de pretendientes de otros países? Tal vez, pero que tal convertirte en un músico famoso? Los beneficios son incontables: una membresía Raya, viajes gratis a Coachella, a Soho; y los gastos son muy bajos. Te vamos a demostrar que todo lo que necesitas para empezar es una computadora, una version crackeada de Ableton y 20 dólares.

Primero, gasta esos 20 dólares en subscripciones a Spotify y Apple Music, lo que te va a costar como 10 dólares cada uno. Empieza a tomar por lo menos dos horas de tu día para observar las listas virales, las playlists de nueva música, y manteniéndote al tanto de los artistas que te gustan una y otra vez. Después de una semana de hacer esto, escoge tres de las más exitosas. Ve a YouTube y encuentra tutoriales para hacer música en su estilo, y practica por lo menos una semana. Olvídate de cantar, rapear o tocas algún instrumento, te vas a enfocar enteramente en música electrónica, que se basa en técnicas de programación que pueden ser aprendidas de la gran gama de tutoriales disponibles en el internet.

Antes de continuar, debemos apegarnos a la regla de oro del éxito en la economía de hoy en día, siempre sintetiza. Cualquiera que sea exitoso actualmente ha, o dedicado miles de horas de su vida masterizando cierta habilidad (como tocar jazz o rapear) o es un sintetizador temerario que combina géneros existentes y los convierte en algo que se siente nuevo. La primera opción no era para ti, requiere una increíble cantidad de práctica, lo que puede ser aburrido y te quitaría mucho tiempo. Pero la segunda puede ser enseñada, aprendida e implementada. Esa es la regla de oro de los KLF, y sigue siendo aplicable. No hay nada nuevo bajo el sol, cada nota ha sido escrita ya y cada vibra ha sido exprimida hasta la muerte. Pero combinar sonidos que ya están comprobados por el mercado, son un atajo a la novedad.

Después de un par de días de familiarizarte con el estilo de producción de otros artistas en Ableton, empieza a combinar arreglos musicales notables de dos o tres de estos artistas. Por ejemplo, un drop al estilo de Flume con el estilo digi-dancehall de Major Lazer. Los elementos que escojas combinar no importan mucho, la verdad. Solo necesita cuadrar en una fórmula sencilla de A + B = C.

Busca armar dos o tres canciones súper sólidas, y no te molestes en lanzar nada hasta que tengas suficientes canciones para sacar un EP. El EP es el formato perfecto para lograr lo que estás queriendo hacer y lo suficientemente sustancial para sentirse como una declaración llena de personalidad, sin abrumar a tus seguidores con la terrible auto-complacencia que significa un álbum debut.

DEFINE TU MARCA PERSONAL

Ahora que ya tienes un montón de rolas, debes trabajar en tu estrategia de marca. Cuidado: esta etapa del proceso requiere un nivel de sed de fama que puede sentirse corrosivo para tu alma artística.

Antes de que lances nada de música, necesitarás un nombre. Si haces música dance con vocales, trata de abrir un libro, escoger una palabra al azar y removerle las vocales. Si haces un R&B sentimental y gris, considera utilizar una frase común pero toda el letras minúsculas. Si haces un llamativo synth pop con onda escandinava, invéntate una palabra que tenga dos vocales seguidas. Esos son los únicos géneros que vale la pena hacer.

Recuerda, eres aunténtico, inalcansable y soñador. Y necesitarás hacer una estética visual que refleje tu identidad. Esto puede ser lo que sea, realmente: piensa en tubos de luz fluorescente rosa y azul, tipografías minimalistas, efectos de video vintage, plantas dentro de algún salón, un peinado que parezca mojado, lo que sea. Tu solo mantén ese sello y hazo consistente. Justo como hiciste con tu música, combiena unos cuantos clichés de algun grupo famoso. Si estás sexy, tómate muchas sesiones de fotos antes de salir al público. Si eres horrible, considera utilizar una máscara chida y radical.

Lo siguiente, crea tu narrativa. La prensa necesita algo de donde agarrarse y el mejor gancho siempre es una especie de problema personal que pudiste resolver gracias a hacer música y expresar tu «auténtico» yo. Podrás sentirte raro sobre monetizar la historia de tu vida, pero si sientes eso, mejor considera otro trabajo. Ya sea que la marca que estás formando te represente o no tanto, debe ser consistente.

Mientras construyes la marca que mostrarás al público, también necesitas desarrollar tu estrategía de análisis privada. Para esto, mira a los Chainsmokers, quienes han dicho en sus entrevistas que tratan a su música como un producto. Usaron HypeMachine para medir que tan bien funcionaban los diferentes estilos de música que creaban, esencialmente hacían pruebas de mercado del producto a través de un agresivo R&D hasta que encontraban algo exitoso. Encontraron una manera de cuantificar tendencias y después redoblaban las fórmulas más efectivas. El año pasado, se capitalizaron en el trend público de los himnos de trap para festivales. Este año, están apuntando hacia Carly Rae Jepsen y un synth pop tipo 1975. La caza de tendencias solía ser algo exclusivo de los novatos, pero ahora es algo que puede ser directamente cuantificado y puede ser observado en los servicios de stream.

LANZA TU PRIMER TRACK

Así que ya tienes tu identidad definida, un nombre artístico, unos cuantos tracks bajo tu manga, ahora es tiempo de tu primer release. Antes de lanzar tu primer material al internet, trata de pactar un colaborador o alguien que también ponga su nombre en la rola. Ya sea que hagas tu mejos esfuerzo para convencer a algun cantante con cierta fama en el internet para que escriba una melodia para tu track o encuentra a otro productor m{as establecido que haga un remix. Esto demostrará tu excelente gusto musical y tus conexiones y te dará otro gancho para la prensa. Recuerda que en la economía de los medios actuales, el éxito de un periodista depende en su habilidad para escribir cosas que la gente le de click, y tener un invitado que ellos conozcan en tu canción, hara que se añada un incentivo para escribir sobre ti.

CÓMO LLEVARTE CON LA PRENSA

Vas a necesitar en algún punto un publicista. No te acerques a ellos, los únicos que van a valer la pena son los que se aceruqen a ti. Esto va a pasar después de que tu canción fue elegida por un par de blogs o entró a las listas de algún servicio de streaming, lo que demuestra tu poder ante el mercado. La economía de la información opera de la misma manera que la compra venta de la economía real. La demanda debe ser mayor que lo que se produce. Nunca debes de hablar con los periodistas directamente, o verte lo más mínimo interesado en obtener cobertura. Deja que ellos vengan a ti y cuando lo hagan muéstrate poco interesado, para dar la impresión de que estás muy ocupado haciéndo música o ya te hartó tanta prensa. Declina algunas cuantas entrevistas, y no vayas a las que si confirmas. Cuando vayas a shows y te codees con personas de la industria déjales ver que tienes muchos «proyectos» pero que no puedes hablar completamente sobre ellos todavía.

Cuando lances ese EP en el que has estado trabajando, hazlo con un poco de emoción, en tu SoundCloud, preferentemente tarde durante la noche, para que se vea como que acabas de exportar los archivos y picado «publicar». Deja que las personas experimenten el setimiento de descubrirte. Claro, que la oportunidad de que alguien te descubra de manera orgánica es casi nula, pero si lo gras dar con el publicista correcto, tu marca y tu nuevo sonido van a servir como un gancho para que cualquier blog quiera hablar de tu pirmer EP.

SERVICIOS DE STREAMING

Si seguir los pasos anteriores no te funciona, no te preocupes. En el Viejo Oeste de la «economía de la atención», hay otros métodos para encontrar e éxito. Los jefes de todos estos son los algoritmos que los servicios de streaming usan para ayudar a sus usuarios a descubrir nueva música. Son técnicamente complejos, en una entrevista con Quartz, Edward Newett, el principal ingeniero de Spotify Discover Weekly, explicó que el servicio usa «aprendizaje profundo y redes neuronales». Su propósito es el de proveerte con playlists preparadas con canciones que suenan como las canciones que ya has escuchado anteriormente. Las personas no quieren sonidos inesperados interrumpiento el sueva flow que su experiencia se escucha tenía mientras hacían la cena o iban por el metro.

Tu puedes tomar ventaja de esto. Un amigo gastó meses copiando remixes dance de canciones que ya estabn charteando en Spotify. Eventualmente una de esas canciones tomó cierto camino algorítmico y se vio a sí misma lanzada a la lista de los Viral 50. Sus plays se dispararon en millones en una sola semana y ganó miles de dólares, todo sin un agente, un manager, un simple post en un blog o incluso algún grupo de fans reales que hablaran de él. Los creadores de tendencias de la industria musical ahora han sido reemplazados por algoritmos de inteligencia artificial. El campo está más nivelado que nunca, solo necesitas querer jugar el juego.

TOCAR EN VIVO

Ahora que lanzaste una canción en un blog de cierta reputación o que cultivaste tu fama gracias a que encontraste el camino para que varias playlists de Spotify te toquen, van a comenzar las ofertas de bookings. Ignóralas por ahora. No toques en un show hasta que estés teniendo cobertura de prensa regularmente y tengas un número decente de seguidores en SoundCloud. Cuando lo tengas, renta un pequeño cuarto en una ciudad chida y llenala de periodistas, tantos como puedas, así tu primer show tendrá la cobertura correcta. Después de que hayas vendido todos los boletos de tus shows en Nueva York y Los Angeles, asegúrate de no tocar en otra ciudad importante por lo menos en los siguientes 6 meses. No tomes cualquier oportunidad; convertirte en un telonero perpetuo en venues medio llenos es como morir lentamente.

Si no puedes arreglártelas para ser headliner, hazte amigo de algún artista más grande que te pueda bookear como telonero y se lo pagas después, cuando ya seas una estrella establecia y necesites co-firmar la siguiente cosa fresca que te va a mantener joven.

HACER DINERO

Las grandes disqueras solían gastar serias cantidades de dinero en darle a sus artistas todo; desde nuevos guardaropas hasta cirugías plásticas para crear las estrellas del pop que el público quería ver. Ya no pueden gastar en eso (al menos no en Estados Unidos) por lo que vas a tener que hacerlo tu mismo. Para bien o para mal, los músicos solían ser tratados como empleados de contrato de las disqueras que los representaban. Ahora los músicos son más como freelancers.

Hay solo tres maneras reales de hacer música en la industria musical de hoy, tocar en vivo, vender tu música y tomar el dinero de las corporaciones. La última será uno de los aspectos más tensos de tu camino; necesitarás aceptar que las corporaciones te den dinero mientras sigas manteniendo la impresión de que estás ahí solo por la música. Los servicios de streaming pueden ayudarte a popularizar tu perfil, pero no siempre dejan ganancias cuantiosas. Asociarte con grandes marcas puede verse anti ético en tus intentos de posicionarte como un artista con el alma dedicada al arte, pero no te preocupes, mientras «punk» alguna vez significó el rehusarse a trabjaar con compañías, ahora sabemos que es más punk trabajar con las compañías para quedarse con su dinero. Sigue repitiéndote esto a tí mismo.

Justo como un trabajo de tiempo completo, escalar los peldaños del estrellato en el internet requiere escalar la escalera corporativa. Afortunadamente, hay una industria de managers que estan dispuestos a trabajar dentro de los estándares de poder de las grandes disqueras, así que puedes beneficiarte de ellos sin siquiera manchar tu marca. Estar personas van a manejar tratos, licencias, contenido de marca e incluso patrocinios o negociaciones generales con la benevolente bebida energizante y compañías de jeans que mantiene a los artistas alimentados y trabajando en el 2017

Siempre mantén un pie en el underground y el otro en el mundo corporativo. Si pierdes el balance, estarás en problemas . Ve muy lejos en cualquiera de las dos direcciones y te encontrarás a tí mismo mezclando en una cafetería para empleados de Sillicon Valley o tocando guitarra acústica en una protesta.

SE TÚ MISMO

Gasta los próximos meses siguiendo los pasos que hemos marcado; lanzar música que use la mezcla de géneros para ganarle el juego a los algoritmo, crear una narrativa fuerte para la prensa, rodearte de las personas correctas y sutilmente jugar el juego con las grandes compañías…las oportunidades de tener un lugar privilegiado en las listas de Spotify serán tuyas y todos sus beneficios también. Puedes ver que el público alternativo es una moneda. si eres paciente, y te tomas varios años construyendo suficiente, puedes pasarla de lujo. Y si no tienes éxito, solo empieza de nuevo. Borra todos los rastros de tu pasada identidad, crea un sonido nuevo, un nuevo look, una nueva historia inspiracional y sigue los siguientes pasos hasta la cima.

Considera que actos como The XX y Disclosure, artistas que cuidadosamente construyeron sus identidades, ahora reciben reviews en revistas y tour mundiales. ¿Acaso el proceso que acabamos de describir gira alrededor de la pura expresión artística? No, pero tampoco el manual de KLF. Siempre ha habido y siempre va a haber un camino seguro al éxito para aquellos que deseendoblar su arte a las demandas del mercado… solo necesitas conocer bien tu producto. En ese caso no solo es la música; eres tú.