Cómo tener una noche sexy y romántica cuando tienes roomies

Imagina esto: tu cita sexy llega a tu departamento para una velada romántica. Las luces son tenues. Las velas emiten un suave resplandor. ¿Pétalos de rosa? Sí, por todo el lugar. El ambiente entre tú y tu pareja es sensual, incluso eléctrico por la tensión. Y… tu compañero de departamento, que está un poco drogado, va a la cocina y calienta un burrito congelado de frijoles negros, a intervalos de 30 segundos, en el microondas.

Mantener viva la chispa proverbial entre una pareja puede ser difícil hasta en los mejores momentos, y sé que no necesitas que te diga que este definitivamente no es uno de esos mejores momentos si hablamos de obtener un poco de placer y diversión de… absolutamente cualquier cosa. Una cita íntima y divertida para cenar en casa no es la excepción. Si, además, tomamos en cuenta que hoy en día muchos comparten departamento, las cosas empiezan a complicarse, y no en el sentido candente de “¡No sabía que un torso humano pudiera flexionarse así!”. Con eso en mente, aquí hay algunos consejos sobre cómo tener una cita romántica en casa sin arruinar ninguna de tus relaciones, ya sean de pareja o domésticas.

Piensa en ti y en tus roomies como en un equipo que debe trabajar unido y no estar unos contra otros.

El simple hecho de que tengas compañeros de departamento no es lo que realmente se interpone entre tú y tu velada romántica (a menos que sean unas verdaderas pesadillas, dignas de un artículo de revista). En la mayoría de los casos, es más probable que te amargue la noche tener una actitud desafiante y egocéntrica hacia las personas con las que vives, que cualquier otra cosa que esas personas hagan, según Amy Canevello, profesora asociada de psicología en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, quien estudia el impacto de la motivación en las relaciones interpersonales.

Cuando lo que más te preocupa es cómo tus roomies te están incomodando, es posible que veas sus acciones a través de un lente combativo en lugar de uno de buena fe, lo que solo hará que la situación sea más estresante. “Si la gente dirige su enfoque más hacia sí misma, es muy probable que vea a los demás como competidores”, dijo Canevello. “Eso puede predisponerte para sentir que la otra persona está compitiendo contigo por algún tipo de recurso, ya sea un espacio físico o un espacio emocional, lo que crea una perspectiva de suma cero”, lo que significa que una persona debe perder para que la otra gane: “donde la única forma en que yo puedo satisfacer mis necesidades es que tú no satisfagas las tuyas”.

Canevello dijo que es fácil caer en la línea de pensamiento de suma cero cuando se vive con otras personas, pero que, para construir un hogar feliz, el objetivo debe ser la cooperación. “La intención de apoyar a las otras personas puede cambiar la forma en que se desarrollan nuestras relaciones con ellas”, dijo. Así que, en lugar de quejarte de que tu roomie pudiera estar usando la cocina para preparar la cena a la hora de la cena, hazle saber que le agradecerías mucho que lavara los platos porque tienes una visita en camino, y que tú con gusto limpiarás las encimeras si a él o ella no le da tiempo de limpiar a profundidad.

Organízate con tus roomies antes del día de la cita.

Algunos de tus grandes planes románticos pueden requerir el uso de espacios compartidos, como la cocina, el baño o la sala de estar, lo que significa que también requerirán la aprobación de tus compañeros de departamento. Como mencionó Canevello anteriormente, la forma en que abordes esta conversación determinará en gran medida el resultado. “Trata de partir de un punto en el que busques hacer las cosas bien para ti y para los demás”, dijo Canevello. Considéralo desde la perspectiva de que no se trata solo de ti y tu pareja. Tu cena romántica será mucho mejor si te enfocas en asegurarte de que se respeten los límites para todos y que nadie se sienta atrapado en su habitación porque tú y tu pareja están en la cocina recreando la escena de la cerámica de la película Ghost, pero con masa madre.

Canevello enfatizó que no hay una formula perfecta que te asegure obtener potestad de todo lo que quieras en la casa o el apartamento, porque ese no debería ser tu objetivo. En lugar de eso, debes pensar en lo que realmente deseas a largo plazo (una buena relación con tus roomies y un agradable ambiente hogareño) y actuar en consecuencia.

Habla con tus compañeros de departamento acerca de sus planes para la noche en cuestión, los inconvenientes (si los hay) que podrían tener con respecto a recibir una visita, las medidas de precaución ante el COVID y cualquier otro aspecto logístico. Si se trata de un día festivo como el Día de San Valentín y no eres el único que planea tener invitados, podría ser útil establecer un horario para que no haya alguien que de pronto se encuentre haciendo fila para usar el horno o que tenga que esperar dos horas para usar el baño, gracias a la noche de spa de otra persona.

Nada de esto significa que tienes que pedirle permiso a alguien para estar con la persona que amas, es solo que debido a que has elegido compartir vivienda con otras personas, sus opiniones y necesidades son tan importantes como las tuyas si vas a hacer uso de un espacio común, de otro modo, afectas su comodidad. Si tus roomies son personas razonables y afables, desean las mismas cosas que tú y tu pareja: una relación buena y duradera que implique cuidado, respeto y consideración. Por lo tanto, lo mejor para todos es actuar en consecuencia.

Aprovecha al máximo tu habitación en lugar de depender de los espacios comunes.

Bien, ahora que tus roomies están fuera del camino o comparten respetuosamente el área, lo que sea que hayan acordado que era correcto: ¿Cómo puedes hacer que el espacio en sí se sienta más romántico? ¿Estaba bromeando cuando mencioné lo de tirar pétalos de rosa por todo el lugar? Definitivamente. Sería muy molesto limpiar después. Pero eso no significa que crear un ambiente sensual no sea esencial para tener una buena cita nocturna. Sin embargo, el lugar para invertir toda esa energía es el dormitorio, no los espacios comunes, donde el que pongas mascadas sobre las lámparas o suave música de jazz de fondo podría resultar en una indeseada intrusión en la videollamada de alguien o en la interrupción de su clase de barre en línea.

Si trabajas desde casa y tu habitación es tu oficina, desvincular ese espacio del trabajo requerirá algo de esfuerzo adicional. En general, para hacer que tu habitación se sienta más sexy, funciona bien limpiar y ordenar, cambiar las sábanas, ser más intencional con la iluminación y encender algunas velas o incienso. La preparación adicional le demuestra a tu pareja que realmente te importa que vaya, y eso por sí solo contribuirá en gran medida a transformar una noche de sábado promedio en algo un poco más especial, y a que en lugar de sentir que están atrapados en tu habitación, sientan que la habitación es tan agradable que no quisieran irse nunca de ahí.

Elige actividades que hagan que tu cita se sienta como una ocasión especial, aunque en realidad siempre estés en casa.

La cuarentena es tan aburrida y deprimente que es fácil sentir que no hay nada que hacer. Sin embargo, eso no es cierto. Aprovecha esa fuente de creatividad que por ahora no estás usando para planear reuniones temáticas vía Zoom y planifica un conjunto único de actividades para esa noche especial.

La preparación es fundamental aquí. Si ya tuvieras una lista infinita de ideas y los medios para llevarlas a cabo, no estarías leyendo este artículo, ¿cierto? Si ambos están dispuestos a comprometerse con esto, no rehuyan establecer un tema: festival de música, fin de semana en la playa, un misterioso asesinato, restaurante con estrellas Michelin, o lo que sea que pueda contribuir a resolver el rompecabezas de “Entonces, ¿cómo diablos hacemos que esto sea divertido?”, como hacer que su vestuario y la decoración encajen perfectamente, incluso si solo es para estar dentro de la habitación.

Dejando lo de la temática de lado, lo que realmente puedes hacer con tu pareja solo se limita por tus preferencias, energía, disponibilidad de accesorios e imaginación. Dense un baño juntos (si no molesta a nadie más); vean algunos videos instructivos sobre masajes y, luego, dense mutuamente un masaje casi profesional; hagan una degustación de vinos; organicen un maratón de películas malas del canal Lifetime; hagan su propia versión de Chef’s Table y mutuamente ofrézcanse un “menú de degustación” de varios tiempos; hagan una sesión de fotografía boudoir con una cámara instantánea; preparen unas firecrakers y ríanse juntos de la parodia porno del meme de las manoplas de Bernie; tomen turnos para modelar desnudos y que cada uno le haga un retrato en acuarela al otro; pidan comida del restaurante donde hayan tenido su mejor cena romántica antes de la pandemia; vean Moonstruck, la película más romántica de todos los tiempos; o ideen algo con una combinación de todo lo anterior.

En última instancia, cualquier actividad que haga que tú y tu pareja se sientan más cerca y conectados entre sí funciona para que tengan una buena cita nocturna; no tiene que ser algo como jugar Twister al desnudo o algo excesivamente sexual (aunque si eso es lo que les gusta, ¿quién soy yo para detenerlos?). Solo ten en cuenta los sonidos/imágenes/escenas involucradas, ya que también afectarán la noche de tus roomies.

No te angusties si tu cita nocturna no sale exactamente como la planeaste.

Es bien sabido que los planes pueden desviarse de su curso. (Todo el último año es muestra de ello). Eso significa que preparar minuciosamente cada detalle de tu cita, no necesariamente evitará que surja algún imprevisto, ya sea por tu parte o por parte de tus roomies. Los imprevistos suceden: la gente se intoxica con la comida; las relaciones se terminan; las mascotas se orinan sobre las computadoras portátiles; las tuberías se rompen y la conexión wifi se pierde. La emergencia de otra persona podría significar que tú tengas que reorganizar tu noche para limpiar un desastre. ¡Así es la vida!

Ser parte de un buen equipo de compañeros de departamento significa que tienes que lidiar con los reveses y aceptar que incluso los planes mejor diseñados pueden cambiar, y que esos planes no cambiarán para molestarte. “Se trata de sortear el momento, y en ese momento tratar de mantener la perspectiva de que, Esto no se trata solo de mí. Realmente me importa lo que las otras personas están sintiendo justo ahora y cómo son las experiencias que están viviendo, y quiero que ellos también tengan un buen Día de San Valentín”, dijo Canevello. “A partir de ese punto, puedes decir: ‘Veamos si podemos encontrar una manera de hacer que eso suceda para todos’”.

Este es un principio rector: nada es menos sexy (o menos productivo) que los conflictos pasivo-agresivos entre roomies. Excepto, claro, por las parejas que no tratan a los roomies como seres humanos independientes, con sus propios deseos y necesidades. “Es el mismo caso que cuando te dicen, ‘¡No salgas con alguien que maltrata a los camareros!’”, dijo Canevello. “Simplemente eso no es correcto”.

