Cómo tener sexo durante la cuarentena sin salir de casa

Todos tenemos nuestras fantasías y ahora nos sobra el tiempo, así que ¿por qué no usar nuestros impulsos primitivos para mejorar nuestras destrezas artísticas, como hicieron Miguel Ángel y Botticelli antes que tú? Los más temerarios pueden incluso enviar sus creaciones a alguien por correo. Piénsalo: tu pareja o rollo baja a coger un paquete y se encuentran con una carta que contiene, nada más y nada menos, que tus fantasías más íntimas esperando a ser leídas. Es importante enfatizar que en este caso siempre debe haber consentimiento por ambas partes. Y, obviamente, por respeto a todos aquellos que se juegan el culo entregando el correo, asegúrate de que lo envuelves y desinfectas apropiadamente.

Supongo que también podrías enviar un desnudo, pero eso es muy del 2019. Seamos creativos por una vez.

Ya seas soltero, estés con alguien, pero separados, o estés harto de tu pareja, hay una cosa que nos une a todos: nuestra vida sexual no es lo que solía ser. Mientras que muchas parejas exploran el sexo digital, los solteros que no tienen follamigos asiduos tienen que volverse mucho más creativos para desfogarse.

El confinamiento nos impide recurrir a los métodos tradicionales, a saber, pillarse la del quince y acabar en casa de alguien que no conoces o deslizar el dedo en alguna aplicación viendo el mercado hasta que encuentres algo que te interese. Así que para los que viven solos y todavía no se hayan liado con algún compañero o vecino (que hasta hace poco considerabas un cinco de diez y ahora dices que “no está tan mal”), puede ser complicado encontrar una solución.

Pero como diría Raphael: “¿Qué pasará, qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche”. Con eso en mente, he aquí algunas opciones para explorar y pasarlo bien siendo soltero durante la cuarentena.



Cómprate un juguete sexual

Foto de Emily Bowler

Antes de la cuarentena, vimos dos tipos de personas: a) los cachondos y b) los que compraron todo el papel higiénico por miedo a que se acabase. No seré yo quien decida cuál de las dos era la más común. En vez de eso, voy a dejar que hablen las cifras. Tinder ha registrado un récord en el número de deslizamientos por todo el mundo, mientras que las diferentes marcas de juguetes sexuales han visto un aumento en las ventas. Según una nota de prensa de JeJoue, una tienda sexual en línea, ha habido un incremento en las visitas a su página web de un 70 por ciento, comparado con las mismas fechas el año anterior. Si estás pensando en comprar un juguete sexual, este es el momento ideal.

Por suerte, la industria tecnológica sexual ha avanzado mucho en la última década, lo que quiere decir que hay opciones para todo tipo de persona. Sea cual sea tu preferencia sexual, hay un juguete para ti. Para aquellos que tienen pareja, pero están separados por la cuarentena, ¿qué os parece usar un Fleshlight y un dildo conectados mientras hacéis videollamada? ¿O enviarle a tu pareja el mando del juguete sexual que prefieras por correo y cederle el control de tus orgasmos?

Si tienes poco dinero, como muchos de nosotros en estos momentos, quizás sea hora de recurrir a la creatividad y usar un cepillo de dientes eléctrico y aceite de coco, o ese collar de perlas falsas que ya no te pones. A estas alturas, cualquier idea es buena.



Nuestro viejo amigo, el sexo por teléfono

Foto de Emily Bowler

Cuando se trata de tener sexo tú solito, no hay nada que supere al teléfono. Ya sea con alguien gimiendo y susurrando al otro lado de la línea o mandando una sarta de emoticonos con forma de berenjena, le debemos mucho a Alexander Graham Bell. Y desde que llegaron los smartphones, las formas de calentarse con alguien que no está presente son mucho más diversas: videollamada, notas de voz, vídeos caseros, selfis, fotos en el espejo, descripciones detalladas por WhatsApp y la aplicación favorita de esta cuarentena: Houseparty (pero asegúrate de que bloqueas la habitación).

Quizás pienses que todo esto es muy complicado. En ese caso, quédate con lo más simple: una buena sesión de sexo telefónico. Y con todas las plataformas de llamadas gratuitas que hay, la distancia no es un problema.

Escribe ficción erótica o haz dibujos

Abstinencia

No, ¡Gracias!

El juego del amor

Foto de Emily Bowler

La vida moderna nos ha vuelto impacientes: comida rápida, diversión rápida y orgasmos rápidos. Sin embargo, aún más que en cualquier otro aspecto de la vida, la importancia de los preliminares y de la paciencia es algo que no podemos infravalorar.

Las oportunidades de tener una fantasía rollo Romeo y Julieta durante esta pandemia son infinitas. Quizás has conocido a un vecino monísimo que no conocías, cuando salías a tirar la basura. Puede que hayas tirado de aplicaciones y conectado con alguien que está al otro lado de la ciudad y con quien pareces llevarte bien. O lo mismo tus amigos han organizado una fiesta en Houseparty y has visto a alguien que estaba potente y has preguntado a tu colega cómo se llama. A lo mejor, te has dedicado a preguntar a todas tus amigas si conocían a alguien sin pareja que quisiera tener una cita por videollamada.

Elijas la plataforma que elijas, lo que está claro es que ambos vais a tener más tiempo libre que nunca, así que, ¿qué mejor momento para conoceros y escribir una bonita historia de amor? No tienes absolutamente NADA más que hacer. Obviamente, existe el riesgo de quedar tras meses de conoceros por internet y que no te guste en persona, pero la verdad es que nos vamos a tener que conformar con esto.



@RoseStokes

Este artículo de publicó originalmente en VICE Reino Unido.