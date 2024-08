Cómo vencer el mal aliento matutino

Artículo publicado originalmente en VICE Reino Unido.

No importa cuánto tiempo pasemos en el gimnasio o cuánto le dediquemos a nuestro cuidado de la piel, hay una peculiaridad corporal que todos compartimos incluso con las celebridades más mimadas y pulcras: el mal aliento matutino.

Uno de los olores más distintivos conocidos por el hombre, el olor en sí mismo no parece diferir de una persona a otra, pero no se puede decir lo mismo de su intensidad. Puedes cepillarte y hacer todas las gárgaras que quieras; pero en algún momento la vida te atrapará y despertarás con el tipo de aliento que deja a los perros inconscientes y hace llorar a los niños. Pero, ¿qué es lo que causa el mal aliento matutino? ¿Por qué tiene que existir? ¿Por qué ningún genio ha descubierto todavía cómo acabar con él? ¿Y por qué algunas almas tienen la maldición de quedarse con él todo el día?

¿Por qué tenemos mal aliento al despertar?

Recurramos a la ciencia. Cuando dormimos, nuestros cuerpos se dedican diligentemente a implementar las respuestas fisiológicas pertinentes según aquello con lo que hayan estado expuestos durante todo el día. No importa lo que comas, la realidad del cuerpo siempre se manifestará por la boca cuando la menta de tu pasta dental desaparezca.

El Dr. Milad Shadrooh, también conocido como “El dentista cantante”, es semi famoso por cuidar la salud bucal de otras personas semi famosas. Le pregunté qué causa el mal aliento matutino. “Hay muchas causas posibles por las cuales tenemos mal aliento por las mañanas, pero las dos principales son tener la boca seca y una mala higiene bucal”, dijo.

Otras causas incluyen ciertos tipos de medicamentos, ejercicio, reflujo ácido, sinusitis y alguna enfermedad en las encías, todo lo cual fomenta la liberación de sustancias químicas dentro de nuestros cuerpos, las cuales se suman a ese muy mal olor.

Otra explicación es que, durante el sueño, nuestras bocas se abren naturalmente. El paso constante de oxígeno y dióxido de carbono a través de nuestras gargantas provoca que se nos seque la boca. Si eres del tipo de persona que come o fumar antes de irse a la cama, sin cepillarse los de dientes, no especules más y confía en el conocimiento de que tu higiene bucal es terriblemente deficiente.

¿De dónde viene la halitosis?

Leah y Cassidy habían entablado una relación recientemente, justo poco antes de que Leah comenzara una lucha contra un tipo de mal aliento matutino del que no podía deshacerse. Esto es mejor conocido como halitosis, que, en una jerga médica apenas inteligible, significa mal aliento. “Realmente no recuerdo que antes hubiera sido así de terrible, todo lo que sé es que acababa de empezar una nueva relación de pareja y tenía que tener constantemente un chicle en la boca cuando ella estaba cerca porque mi aliento era terrible y permanecía así todo el día”, me dijo.

“Hubo algunos cambios en mi estilo de vida a los que posiblemente podría culpar, como salir de fiesta, beber más de lo normal y probar nuevos alimentos; todas las cosas habituales que uno hace cuando empieza a salir en citas con alguien. Después del tercer mes consecutivo de pasar mis días con halitosis, dejé de comer alimentos picantes y con olor fuerte y disminuí mi consumo de alcohol, pero nada parecía cambiar. Decidí acudir con mi médico de cabecera porque se volvió cada vez más difícil evadir besar a Cass por las mañanas, y ella empezó a pensar que yo estaba perdiendo interés en ella, cuando en realidad, yo simplemente no quería abrir la boca. Todavía sufro de halitosis, lo cual es una molestia cuando se trata de hablar con mis colegas del trabajo o conocer gente nueva. Pero si veo el lado positivo de esto, mi vínculo con Cass es mucho más fuerte desde que le hablé al respecto”.

En una exhibición de franqueza increíblemente extraña, algunas personas en las calles aceptaron felizmente hablar conmigo sobre sus encuentros más destacables con el mal aliento matutino.

“Fue un aliento caliente y rancio en mi mejilla, además de estar en un tren completamente lleno esa mañana, lo que me resultó insoportable”, se quejó Katrina de Epping. Para Liam de Waltham Forest, mi mención del mal aliento matutino le trajo el recuerdo proustiano de una vieja llama que se extinguió debido a un repugnante mal olor bucal. “Me sentí como un cretino cuando rompí el contacto con ella, porque era una chica muy agradable, pero ¿cómo le dices a una mujer que su aliento matutino hace que tu pene se encoja?”, dijo delicadamente.

El mal aliento matutino, en general, es muy común y no es algo de lo cual sentirse avergonzado. Pero cualquier persona a la que le preocupen los efectos de este padecimiento, debe buscar ayuda con su dentista, mientras tanto el Dr. Shadrooh nos ha proporcionado una lista útil de medidas preventivas.

Cómo vencer al mal aliento matutino

1. Mantén una buena higiene bucal cepillando tus dientes dos veces al día, limpiando eficazmente los minúsculos espacios entre ellos y tallando la superficie de tu lengua. Después, usa un enjuague bucal especial para combatir el mal aliento.

2. Manténte hidratado, especialmente antes de acostarte.

3. No comas alimentos con olores fuertes como cebolla, ajo o lácteos.

4. No fumes ni bebas alcohol, especialmente antes de acostarte.

5. Si usas retenedores o aparatos de ortodoncia, asegúrate de que estén limpios antes de usarlos durante la noche.

6. Comprueba que no tengas alguna enfermedad subyacentes de las encías acudiendo a exámenes regulares con tu dentista.

7. Si el mal aliento continúa, consulta a tu médico de cabecera para descartar cualquier problema estomacal o de reflujo.