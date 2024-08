Como ver algo mientras pasa: Una plática con Sun Araw

Cameron Stallones, mejor conocido en los microuniversos de la música experimental como Sun Araw, es un explorador que puede dejar que su sonido dinamite terrenos áridos o desconcertantes como pocos, sin la necesidad de una grandilocuencia mayor, que la de una antena receptora que capta señales metafísicas, para ser traducidas a manera de mantras minimalistas polimórficos. Por decir lo menos.

Autor de uno de los mejores discos del inicio de la década, On Patrol (2010), el prolífico Sun Araw vuelve este año con un trabajo fascinante -raro como la chingada-, titulado The Saddle Of The Increate, el cual es un tour de force por los vericuetos del ser, y la ambigüedad fantástica y los parajes indómitos que de los mismos emanan.

Platicamos con Cameron acerca de este disco, los viajes reales y simbólicos, y echamos un vistazo al futuro y los mundos paralelos de su corpus sonoro.

Noisey: Pienso que tu música es como una búsqueda mántrica por entretejer cosas que muchas veces nos resultan inverosímiles o difícil de plantear en palabras. ¿De dónde partiste esta vez para tejer The Saddle Of The Increate?

Cameron: La verdad es que comencé con el primer acorde de «A golden boot». Programé el sintetizador para que tuviera esa inmersión de tono extremo. Solo estaba jugando, lo escuché y luego sólo quería oírlo de nuevo, así que toqué el segundo acorde. Digamos que el timing preciso vino igual, escuchando. Fue un buen pensamiento inicial, como ver algo mientras pasa.

Como siempre, no sabía lo que era el disco o hacia dónde iba hasta casi a mitad de camino. Pero creo también que por eso puede flotar en esos lugares que son difíciles de llegar verbalmente, porque no uso ese lenguaje conmigo. No al principio, al menos.

Tu nuevo disco tiende puentes entre el mundo vaquero y la antigua Grecia de forma peculiar, por no decir atípica. ¿Encontraste líneas o aspectos nuevos a los que tenías ya preconcebidos al grabar el disco?

Traté de escribir mucho más material verbal de lo que suelo hacer. El disco explora cómo estas cosas vinieron juntas de una vez mientras lo hacía. Esas cosas fueron tres: un libro de Alice Bailey sobre los Trabajos de Hércules y su relación con el Zodíaco, esta cultura indígena en Indonesia que construye templos que parecen sillas de montar, y estas conferencias de QED por Richard Feynman.

La cosa sobre el libro de Hércules era darse cuenta que la mayoría de sus labores tenían que ver con la lucha libre con el ganado. Lo de los templos de silla de montar era que plantea la pregunta: ¿quién o qué se sienta en la silla de montar? Y la cosa sobre las conferencias de Feynman era realmente que él está haciendo siempre la misma pregunta. Es como un enigma.

¿Qué tanto puede mutar este disco en vivo?, ¿buscas que suene de determinada manera en vivo?

Los shows en vivo son completamente diferentes a los álbumes, son una interpretación de las melodías, pero en realidad las melodías se utilizan sólo como un trampolín para la improvisación. Para mí, la parte placentera de tocar radica en el sentimiento de descubrimiento, por lo que la práctica en vivo trata de encontrar maneras de hacer posible ese sentimiento posible. No se trata tanto de la ejecución de una composición, sino de un exploración de la zona, digamos.

¿Sientes que debe haber una especie predeterminada de sacarle el mayor provecho a este viaje de tu disco?

El arte conecta con la gente porque les recuerda, o crea en ellos algún tipo de reminiscencia similar. Hay cierto sabor y tal vez te gusta ese sabor, tal vez no. Todo arte viene de algún lugar psicológico específico y es de valor para aquellas personas que pueden entender su lenguaje. Y hay un millón de lugares y un millón de idiomas, por lo que parece que puedes encontrar tu propia forma receptora, por así decirlo.

Muchas veces, el viaje no es secuencial, lineal o claro para algunos, ¿cómo se articula la abstracción con relación a la gente que piensa que se quedó a medio camino, y sólo escuchó sonidos raros y aburridos (para ellos)?

No tiene sentido «explicar», porque la verdad es que muchas veces ni siquiera el creador del arte realmente «entiende», al menos no con su mente verbal-intelectual. O si lo hacen, eso es aún peor, porque sólo entienden lo que significa para ellos, que es muy limitado. ¿Alguna vez has oído a alguien explicar lo que su pintura significa? Es horrible.

La parte importante del trabajo es lo que un pintor llamaría el «gesto», el movimiento principal o empuje emocional. Esa es la parte que, con suerte, se conecta. Y para mí, quiero que el movimiento emocional esté siempre sucediendo de una manera nueva, con tan pocas referencias externas como sea posible. Es fácil transmitir emoción con géneros musicales ya entendidos (como, «éste tiene un 4×4 maravilloso, o este es un poco calipso»). Lo que me interesa es intentar encontrar nuevas e inesperadas ideas musicales que puedan comunicar el sentimiento.

Como cuando Sun Araw tocó en el DF en 2013. Crédito: Elizabeth Cacho / Afterpop

Cuando escucho tu música percibo que puede ser escuchada desde un lugar muy profundo del inconsciente y el subconsciente, pero también creo que hay una fuerte carga de humor vedado. ¿Qué tan importante es para ti el humor tn tu música?

Se supone que este disco nuevo es divertido. Quiero decir, incluso estoy haciendo voces divertidas. El humor siempre ha sido una gran parte de cómo pienso. La mayoría de los mejores pensamientos que tengo me hacen reír de alguna manera. Y eso es muy profundo, porque reírse de algo suele ser el reconocimiento de que toda la premisa es de alguna manera inadecuada, imposible.

Si es cierto aquella máxima de «los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje», e imaginando un mundo utópico, ¿qué tipo de música o sonidos te gustaría crear que hoy en día tu condición de humano te limita a hacerlo?

Uta wey, siempre estoy soñando con nuevas tecnologías, siendo capaz de manipular sonidos más rápido y de formas más sutiles. Tan a menudo me encuentro tratando de construir nuevos efectos y nuevas formas de procesamiento, que tengo una idea casi visual de lo que le quiero hacer al sonido, pero no hay manera de actualizarlo más.

Manipular el sonido se ha vuelto mucho más rápido y fácil de organizar, pero nunca dejo de querer que sea aún más rápido y fácil. Las cosas que más me emocionan son ideas para mecanismos de control cada vez más elaborados, que son de naturaleza musical, cosas que utilizan más partes del cuerpo y ofrecen una resistencia agradable. Las posibilidades digitales son apenas exploradas, pero averiguar cómo involucrar al cuerpo y el rendimiento va a ser la cosa más importante de eso.

