Componer es algo que hago en piloto automático: Una charla con fLIP Tamez de Jumbo

fLIP Tamez es uno de los músicos que más admiro, proveniente de una de las bandas mexicanas más representativas del rock nacional, Jumbo, y una de las más queridas por los escuchas durante ya tres generaciones de melómanos ilustrados, adiestrados por la Avanzada Regia, un boom musical similar al de la literatura iberoamericana, proveniente del norte del país.

Tamez es un amante de las guitarras, la buena música, los compositores doctos y el cine de arte. Un artista indiscutible del que esperamos seguir escuchando buenas canciones durante mucho tiempo más.

Con una carrera de más de quince años como guitarrista de Jumbo, fLIP lleva algunos años mostrando al mundo otra faceta de su música, exponiendo sus raíces y un gran talento con la guitarra en su proyecto solitario. Después de Adiós domingo gris, primer lanzamiento en 2009, llegó Enemigo Común, una producción cargada de guitarras y melodías influenciadas en lo clásico del blues y el rock n’ roll.

Como estoy lejos de México, tuve una correspondencia con Tamez a través de Outlook, en la que me escribió sobre su primer contacto con la música, las primeras canciones que aprendió a tocar, su primera guitarra y bandas, de la Blueswagen (primeros inicios de Jumbo) y de Elliot Smith.

Una correspondencia que no te puedes perder si te jactas de ser un melómano educado.

Noisey: ¿Cómo fue tu primer contacto con la música?

fLIP Tamez: Mis papás tocaban el piano. Recuerdo que tocaban canciones de los Beatles en musak. Un poco después me metieron a clases, y aunque sí me gustaba, prefería jugar futbol en la calle y no disfrutaba tener que parar para meterme una hora a clase de piano y que me regañaran por no practicar. Unos años después descolgué una guitarra que sólo servía de adorno en la casa y la experiencia fue completamente distinta: no podía dejar de tocarla.

¿Cuál fue la primer canción que aprendiste a tocar?

«Panamá» de Van Halen.

¿Qué recuerdas de tomar clases de piano a los ocho años?

Recuerdo que prefería estar en la calle jugando futbol, y que la maestra no era tan buena onda.

¿Cómo era esa guitarra que te regalaron a los once? ¿aún la conservas?

Era una copia de Stratocaster muy barata color sunburst. Para mí era la cosa más hermosa del mundo. Después de unos años la vendí para comprar algo mejor. Daría lo que fuera por tenerla de vuelta.

¿Cuáles eran los nombres de algunas de las bandas a las que perteneciste en la secundaria?

Mi primera banda se llamaba La Eneida. Casi no sabíamos tocar, pero nos lo tomábamos muy en serio. Después de muchas bandas que duraron poco toqué en La Ultima de Lucas. Esos fueron años muy divertidos. De ahí hubo otros años de muchos proyectos cortos hasta que llegué a Jumbo.

¿Cómo fue que se formó Blueswagen?

Blueswagen era una banda que me gustaba mucho. Yo no estaba ahí, pero era amigo de todos, tocaban en un lugar que se llamaba el Tango en el Barrio Antiguo de Monterrey. Algunas veces me invitaban a tocar alguna canción, pero no fue hasta que la «Rana Garza» se fue a estudiar a Boston que me invitaron a entrar. Fueron pocos shows en que todavía usamos ese nombre. De ahí salió Jumbo.

¿Qué representa para ti Elliot Smith?

Es uno de mis músicos favoritos. Creo que fue un genio de la composición. Me duele que haya muerto de una manera tan trágica. Estoy convencido que fue el Bob Dylan de mi generación y que no lo supimos ver.

¿Qué estabas haciendo el día que se suicidó? ¿lo recuerdas?

¡Estábamos en Los Ángeles! Y la noticia fue un cubetazo de agua fría. Había leído que mudarse a California le había ayudado a mejorar su estado de ánimo y sus problemas de adicción. Me daba la impresión, además, que después de Figure 8 se iba a convertir en una súper estrella. Recuerdo que me dolió mucho su partida.

¿Cuál crees que sea tu mayor virtud como compositor?

[Risas]. No sé. Yo hago canciones que me gustan a mí, y cruzo los dedos para que primero les gusten a mis compañeros de banda, para después poder intentar que le gusten a la gente. Cuando escribo para mi proyecto en solitario, busco que sean un poco más obscuras, blueseras o pesadas, pero en realidad. El proceso es muy similar: componer es algo que hago medio en piloto automático.

¿Quiénes son tus compositores favoritos?

Ya hablamos de Elliot Smith. Los Beatles, Elmore James, Bob Dylan, Thom Yorke, Fionna Apple, Jack White, Jeff Tweedy, Doyle Bramhall II y Sean Lennon. Son los primeros que se me vienen a la cabeza. Me gustan muchos.

¿Y tus escritores de cabecera?

Kurt Vonnegut, Chuck Palahniuk, José Saramago, Haruki Murakami, Charles Bukowski, Herman Hesse, Ray Bradbury, Jack Kerouac, Bret Easton Ellis y George Orwell.

¿Qué me dices de Desayuno de Campeones de Kurt Vonnegut?

A Vonnegut lo conocí con Slaughter House Five y me voló la cabeza. De ahí investigué y vi que su obra mas famosa era Breakfast of the Champions. Corrí a buscar ese libro y también me impactó mucho. En ese entonces él todavía estaba vivo y seguía escribiendo. Poco a poco logré leer toda su obra. Me gusta demasiado cómo logra hacer una crítica muy real de la sociedad occidental moderna de una manera muy fina pero muy aterrizada y cotidiana. Es humor negro liviano y sin pesimismo. Genio.

¿Y Vincent Gallo?

Recuerdo haber visto Buffalo 66. No sabía si era una genialidad o una chiflazón. Me gustó demasiado, compré el VHS y la vi un montón de veces. Es de mis películas favoritas.

¿Cuál es tu guitarra preferida?

La Güera, una Gibson Les Paul Custom de 1979 color maple natural.

¿Qué fue en sí ese fenómeno de La Avanzada Regia?

Un montón de grupos tocando diferentes estilos en una ciudad donde no pasaba mucho. Cuando Control Machete se convirtió en un fenómeno, salimos todos en fila y parecía un movimiento sumamente bien orquestado. En realidad fue la suma de mucha gente haciendo cosas por puro gusto en un momento donde se conjuntaron muchos factores que ayudaron a que las bandas de la ciudad se lanzaran internacionalmente. En mi opinión, el factor más difícil de replicar o más importante de esos años fue la audiencia: la gente iba a ver shows todo el tiempo, sin importar quien tocara o si tenía o no un disco. Y pagaban por ver las bandas. Eso hace que los engranes se muevan.

¿Qué le dirías ahora a Mopri?

Con Mopri hablo todo el tiempo. Hasta hace muy poco seguía siendo parte del management de Jumbo. Casi siempre que veo un partido importante de fut, lo voy comentando con él todo el tiempo.

¿Qué hay de tu carrera como solista? ¿cómo te ha ido?

Es un proyecto que disfruto mucho. Me gustaría poderle dedicar más tiempo, pero ha ido creciendo poco a poco y de manera muy orgánica. Espero seguir haciéndolo por muchos años más.

