Hemos preguntado a la gente por qué compra tanto papel higiénico

Dejemos una cosa clara: la crisis del papel higiénico es absurda. Por qué, de entre todas las cosas, se está haciendo acopio de rollos de papel durante una epidemia que afecta al sistema respiratorio y no al aparato digestivo (léase: no te hace cagar). Además, el papel higiénico no se puede comer, no se puede beber y no se puede usar como combustible para el coche o la caldera. Es un producto con un solo uso que no tiene ningún sentido en esta situación y, aun así, la gente se pelea en los pasillos de los supermercados.

¿Qué está pasando? ¿Por qué quieren acumular rollos de papel? Para entenderlo, hemos ido a varios supermercados de Australia para entrevistar a la gente que compra grandes cantidades de papel higiénico. Nadie quería salir en las fotos, así que fotografiamos sus carritos mientras hablábamos de la situación.

Lily, 65

VICE: Hola Lily, ¿por qué compras tanto papel higiénico?

Lily: Lo compro porque veo que todo el mundo está entrando en pánico, así que yo también entro en pánico [se ríe]. Creo que compro tanto por precaución. Es importante mantener la higiene, por el virus y eso. No merece la pena poner en peligro mi vida.

Pero, hasta donde yo sé, el virus no afecta al aparato digestivo…

Sí, bueno, pero… ya sabes.

No, no sé.

Yo solo sé que todos mis amigos se han vuelto locos con el papel higiénico. Todos, hasta en el trabajo. Y tengo familiares en otros países que también, todo el mundo está preocupado con la situación.

Hayden, 30

Hola, Hayden. Cuéntanos, ¿por qué estás comprando tanto papel higiénico?

Tengo miedo de que se acabe y cuando lo necesite de verdad ya no quede. También tengo cinco hermanos con sus familias, así que compro para todos.

¿Por qué papel higiénico y no otras cosas?

No hay escasez de comida, al menos por ahora. Pero por alguna extraña razón, todo el mundo está comprando papel higiénico.

¿Cuál crees que es la razón?

No lo sé, es solo que hay una alta demanda ahora mismo por alguna razón, así que tengo que comprar. Si quieres usarlo, tienes que conseguirlo. Es un producto de lujo, tío.

¿Qué te llevó a comprar papel higiénico? ¿Alguna noticia en particular?

Principalmente, porque en las noticias solo hablaban de eso. Pero también todo lo que se ve en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y todos los canales de noticias de televisión.

Danny, 21

Hola, Danny, ¿por qué estás comprando tanto papel higiénico?

Porque somos idiotas. Literalmente.



¿Crees que es cosa del pensamiento gregario?

Cien por cien. Me parece que la gente está entrando en pánico innecesariamente y tiene miedo de quedarse sin él. No me creo que esté gastando el papel higiénico tan rápido. ¿Qué pasa, que todo el mundo tiene diarrea crónica de repente?

Pero tú también tienes tres paquetes ahí.

No tenemos nada en casa. Además, este supermercado solo deja comprar un paquete por persona. Estoy con mis dos compañeros, uno está aquí a mi lado y el otro ha ido a pillar más comida. Estamos comprando todo esto para no tener que volver a este infierno.

Esa es mucha comida, ¿estáis haciendo acopio o tenéis hambre?

Tenemos hambre…

Ashley, 30

Hola, Ashley, ¿por qué crees que la gente prefiere comprar papel higiénico?

Creo que por miedo. Miedo a que no puedan salir de casa y se les acabe. Es una especie de miedo grupal. Yo lo compro porque se me ha acabado.

¿Qué crees que ha causado el pánico?

Los medios, claramente. Creo que las noticias han asustado a todo el mundo y ahora se comportan de manera estúpida con el papel higiénico.

¿Tus amigos también están comprando papel higiénico por miedo?

No, que yo sepa, pero se me ocurren algunos que lo podrían estar haciendo en secreto.

Jon, 29

Hola, Jon, ¿qué piensas de la crisis del papel higiénico?

Nosotros lo compramos porque no nos queda mucho y lo necesitamos. Es un poco frustrante tener que hacer cola para comprar solo un paquete. Pero no tenemos ni idea por qué todo el mundo lo está comprando.

¿Cuál crees que es la razón?

Imagino que por el virus, pero no entiendo por qué papel higiénico. He vivido en lugares en los que suele haber desastres naturales y nadie compraba papel higiénico compulsivamente. La gente compraba comida, agua, linternas, velas, y ese tipo de cosas. Yo nunca he comprado tanto papel higiénico en mi vida. Si crees que el mundo se va a acabar, ¿de qué te sirve tener el culo limpio? No lo entiendo.

