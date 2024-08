La pesadilla inmobiliaria del mes: pisos okupados a precio de saldo

‘La pesadilla inmobiliaria del mes‘ es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

La temática de hoy seguramente sea la pesadilla inmobiliaria que más relacionada está con la burbuja y con la maldita crisis. Mucha gente en pocas casas, muchas casas sin gente y mientras tanto, los bancos son los dueños de todas las casas, bancos que previamente han sido rescatados por la gente que ha sido expulsada de esas casas por esos mismos bancos. Es un poco lioso, pero hoy os vamos a hablar de lo que ocurre después de todo eso.

En Madrid hay decenas de pisos que se venden muy baratos, casi aparecen como las mejores rebajas del mercado. Solo tienen una pega, que están ocupados.

¿Qué es?: Mejor dicho, qué son. Son pisos pequeños, en su mayoría viejos y de hipotecas que no se han podido pagar. Tras el desahucio y el vacío posterior, alguien aprovechó para disfrutarlo y quedarse hasta ahora.

¿Dónde están?: Casi todos están en los barrios más humildes y obreros de Madrid, muchos de ellos en la zona sur de la capital.

¿Qué se puede hacer por ahí?: Esta es una pregunta trampa, porque si lo compras no puedes hacer nada, más que nada porque no puedes hacer uso del piso.

¿Cuánto vale?: Suelen valer en torno a un 50% más baratos que los pisos (desocupados) de la misma zona. Un piso de dos habitaciones puede costar unos 65.000 euros.

Este es el primer texto de esta sección en la que la pesadilla la sufren tanto el dueño del piso como el inquilino. El primero porque tiene un piso ocupado, del que no puede hacer uso; el segundo porque no tiene más narices que ocupar después de que la sociedad le haya dado la espalda hasta ese cruel punto de tener que hacerlo. En Madrid hay censadas en torno a unas 2.500 viviendas ocupadas de forma ilegal, pero la realidad hace pensar que seguramente sean muchas más, ya que aquí solo se cuentan las que han iniciado el procedimiento para intentar desalojar a los okupas.

La inmobiliaria se tiene que convertir en los ojos del comprador, porque igual hasta un año después de comprar el piso no sabe cómo es por dentro

Sin embargo, la pesadilla global no llega hasta que ese piso sale al mercado, ahí entran en la ecuación el desastre del propietario, los fondos de inversión y las inmobiliarias, todos dentro de una operación comercial aberrante. ¿Cómo haces para vender un piso ocupado? El primer y evidente problema es que el comprador no puede ver lo que compra, es decir, es una especie de casting a ciegas. Es como en La Voz, pero en lugar de que te elija Malú, te quedas con un piso de 57 metros cuadrados y una familia con todos los miembros en paro.

Estos pisos se acumulan en la zona sur de Madrid: Aluche, Carabanchel, Villaverde y la zona de Entrevías. Esos barrios obreros son los que más pisos de estas características ofrecen. En cuanto ojeas un poco estas ofertas ya te das de bruces con la realidad. «Inmueble ocupado», alguno de ellos incluso tira de fórmulas algo más forzadas como «Vivienda sin posesión». ¿Cómo que «sin posesión»? Eso parece más argot baloncestístico que inmobiliario.

El Gallo. Uno de los pisos ocupados que se ofrece está en Vicálvaro, se ofrece por 95.000 euros. Imagen vía

Piso en la calle El Gallo: localizado en el barrio de Vicálvaro, al este de Madrid. Tiene el aspecto clásico de los edificios de los años 80 cuando Madrid tuvo que expandirse hacia fuera, no debe quedar a más de diez minutos andando de la Universidad Rey Juan Carlos. Me pongo en contacto con la empresa que lo anuncia, la teleoperadora rehuye de darme demasiados datos, pero me confirma que todos los pisos son de una sociedad de gestión patrimonial. Una empresa que básicamente se dedica a comprar bloques enteros de viviendas ocupadas y revenderlos más caros. Eso sí, sin mediar ni echar a los okupas. Cuesta 94.928 euros.



Aladierna. Cuarto piso, exterior y 68 metros cuadrados. Por 65.000 euros puedes hacerte con este piso en Villaverde. Imagen vía Idealista

Piso en calle Aladierna: situado en Villaverde, al sur de Madrid, pegado a la A-42 o carretera de Toledo. Llama la atención porque es una edificación nueva en comparación con muchos de sus bloques vecinos. “Los pisos ocupados se venden muy bien porque salen muy baratos y en cuanto se desocupan suben de precio como la espuma”, me dicen desde la inmobiliaria que se encarga de gestionar su venta. Pregunto cómo se soluciona el tema de los okupas y me explican que lo mejor una vez comprado el piso es negociar con ellos, intentar que se vayan por las buenas. “Siempre es más rápido que empezar todo un proceso judicial”, resumen. Cuesta 65.023 euros.

Los Cármenes. Muy cerquita de la Casa de Campo se ofrece este dúplex de casi 80 metros, también ocupado. Imagen vía Idealista

Dúplex en Glorieta de Los Cármenes: en el barrio de Aluche, en la zona conocida como Laguna, cerca de la Casa de Campo y la Autovía de Extremadura. Destaca porque es aparentemente un buen piso, con dos plantas y tres habitaciones. La inmobiliaria no entra en detalles, pero deja entrever que todos estos pisos ocupados “antes o después fueron de los bancos” para terminar pasando de fondo de inversión en fondo de inversión. Pregunto si conocen las condiciones en las que se encuentran los pisos, a lo que me responden que no, pero que el bajo precio que tienen lo justifica casi todo. Argumentan que en muchos de los casos los okupas son “familias normales con trabajos y vidas como las de cualquier familia, no invierten en el piso pero tampoco lo destrozan”, aclaran desde la inmobiliaria. Cuesta 95.012 euros.

Lo preocupante de este proceso de reventa reside en que ni vendedor ni inmobiliaria pretenden solucionar el problema que hay, únicamente quieren quitárselo de encima. El intermediario simplemente busca su comisión por la venta a toda costa e intentan lanzar ganchos y cebos para que los compradores piquen, redundando a menudo en los términos “chollo” u “ocasión inmejorable” para describir una casa que no se podrá usar en ocho o diez meses en el mejor de los casos.

Otra problemática de este tipo de inmuebles son las condiciones de compra. Muy pocos o ningún banco van a acceder a darte financiación sin realizar la tasación correspondiente del piso, de ahí que el comprador tenga que ir a tocateja. ¿Qué provoca esto? Que solo las empresas y los fondos buitre tengan acceso a estas gangas. Algunos anuncios te lo dicen a las claras:

La forma de pago es una, la que ellos te dicen. Como para decirles que quieres pagar por PayPal

Conclusión: una desgracia que demuestra la gran pesadilla que es el mercado inmobiliario en España. Pisos ocupados en zonas humildes que se ofrecen a precio de outlet a inversores, cuyo único interés final es el menudeo de vender y revender los inmuebles ocupados sin ningún ánimo de solucionar el problema. Al final el piso sigue ocupado y el comprador no se atreve a comprarlo. ¿Seguro que no hay una solución mejor?