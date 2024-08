Cifuentes no es la única: el mercado negro de trabajos de máster en internet

“El TFM tiene como objetivo demostrar la madurez intelectual y la capacidad investigadora del alumno. Ha de ser un trabajo original, fruto del trabajo personal del alumno bajo la guía y orientación de un tutor”. Esto es el objetivo del Trabajo Final de Máster según la Universidad Pompeu Fabra, la mejor universidad de España por tercer año consecutivo.

Y con toda la movida que hay entorno a la veracidad del TFM de Cifuentes, si existe o no y si existe, que lo haya hecho ella, he querido estirar del hilo y poner esas tres letras, la “t” la “f” y la “m”, en las principales plataformas de compra-venta de segunda mano en internet, de la guisa de Milanuncios o Vibbo.

La mayoría de ellos comienzan con la palabra mágica «asesoramiento» para después decir claramente que te los hacen

El resultado es asombroso. Existe una red de centros, academias y particulares que te hacen el TFG o el TFM sin que muevas un dedo. Les pasas el tema, acuerdas las entregas, tanto las de tutorías como la final, y pagas. Así de simple. Incluso hay algunos que hacen entregas full 24 horas.

Por ejemplo en SEA, una de las más famosas, lo hacen de la siguiente forma: “¿Cómo trabajamos? Para comenzar pedimos un adelanto de 25 euros y a partir de ahí dentro de las dos o tres semanas en las qué arrancamos a escribir enviamos avances para que pueda controlar como se realiza el trabajo, y le envíe al tutor para recibir correcciones. Una vez escrito el trabajo en su totalidad, lo controlas para que verificar que en grandes rasgos este correcto. En ese momento pedimos entre el 60/70 por ciento del pago en los 10 días posteriores a la entrega y el resto queda pendiente hasta que quede aprobado para la defensa, por lo que si hay alguna corrección extra la hacemos”.

Y los precios no son desorbitados. Puedes encontrar particulares o empresas que te la hagan a partir de 100 €, 150 €, te cobren por página o a negociar, aunque lo que llama mi atención por encima de todo, es que los centros o academias garantizan la calidad porque ellos mismos son profesores universitarios. ¿Boicotean el sistema desde dentro?

Intento contactar con alguno de ellos pero no quieren hacer declaraciones. Los que sí me contestan, tras enviar más de 50 mensajes a academias y particulares por las plataformas de segunda mano, son dos particulares. Ambos son licenciados con varios másters y se ganan la vida de esta forma clandestina.

Armando*, 30 años

VICE: Hola, Armando. ¿Cómo llegaste al mundo de hacer TFG y TFM de otros?

Armando: Soy licenciado, con dos másters, varios títulos con certificado de profesionalidad, cursos universitarios, ponencias, etc. Mi campo pertenece a las humanidades, así que no tengo trabajo, y doy gracias por haber trabajado mientras estudiaba porque me dieron experiencia laboral. He trabajado de todo y ahora mismo soy comercial.

Estos trabajos me permiten llegar a fin de mes, guardar algo para las vacaciones o vida social, imprevistos y demás. Trabajo de lunes a sábado, también festivos, y cuando llego estudio porque oposito. No me gusta hacer trabajos para los demás, ni ceder la autoría de algo que supone tanto esfuerzo.

¿Mucha gente pide tus servicios?

Alucinas con la cara que tiene la gente y la cantidad de trabajos que me ofrecen. De todo campo y materia, algunos con tiempo para hacerlos bien y otros con plazos irrisorios. Y hay tres tipos de personas: las que regatean, las que te dan más, y las que te tienen que dar más por el marrón que tienen encima.

El perfil es un poco heterogéneo. Vagos redomados, gente que trabaja al mismo tiempo y gente que con la fecha de entrega demasiado cerca… Para mí son excusas porque también trabajo. Pero bueno, que siga habiendo muchos clientes: bienvenido hijo. Por dinero, adiós a la ética.

«Cobro a 10 € la página y desde ahí se negocia. Si me gusta el tema y lo veo sencillo bajo un poco el precio»

¿Cuánto cobras por trabajo o de qué variables depende el precio?

El precio varía según el tema, la complejidad, la extensión, el plazo de entrega, las correcciones, el seguimiento a modo tutoría, etc. No hago nada que no me interese, al menos, un poco. Cobro a 10€ la página y desde ahí se negocia. Si me gusta el tema y lo veo sencillo bajo un poco el precio. Y antes de empezar, una señal, depende de lo mismo, pero 50€ aproximadamente.

¿Y qué opinas de la movida de Cifuentes?

Pues vamos a ver… Yo no concibo pagar para que me lo hagan y lo de Cifuentes lo veo más como un mamoneo, clientelismo. También te digo que no creo que sea comparable la persona que hace el trabajo con quien paga para que lo haga y lo defienda en público como lo suyo. O con quién mueve los hilos para que le den una titulación por la cara.

La universidad normalmente es así, esto no es nuevo. Clientelismo, y endogamia. Además se contamina por la política. Cada rector o cada profesorado tiene un signo político, etc.

«Solo esta tarde me han escrito tres personas. Es abril y los trabajos se presentan en mayo, ya sabes»

¿Y cuántos trabajos ha podido hacer en un curso?

Muchos. Depende del mes, esto va por temporadas alta, media y baja. Cuanto más se acerca la evaluación o una convocatoria más extraordinaria, tienes más encargos. Pero vamos, solo esta tarde me han escrito tres personas. Es abril y los trabajos se presentan en mayo, ya sabes.

Pagar por algo de extranjis, conlleva no poder reclamar mucho. ¿Garantizas una nota?

Sí, aprobado. Hago cosas de calidad, si no es estafar y perder el tiempo.

Laura*, 26 años

VICE: ¿Cómo te metiste en el mundo de suplementar TFG y TFM?

Laura: Me quedé sin el trabajo temporal que tenía, vi que mucha gente se dedicaba a esto y le iba bien y decidí empezar.

¿Consideras que lo que haces es legal o ilegal?

Considero que no es ilegal por mi parte, yo simplemente hago trabajos o ayudo a hacerlos a cambio de dinero, me lo tomo como si fueran clases particulares.

A Cifuentes, al parecer, la han pillado. Si pillan al que lo hace y se chiva, ¿tiene consecuencias legales para ti? ¿Te lo has planteado?

Creo que no tendría ninguna consecuencia para mi, ¿no?.

«Demostrar que los trabajos no están hechos por los alumnos es difícil por parte de los profesores»

¿Cuál es el modus operandi? Discreción, enviar información periódica para presentar al tutor, etc. ¿Hay alguna posibilidad que alguien sepa que lo has hecho tú?

Voy enviando los trabajos punto por punto para que el tutor lo vaya corrigiendo. Creo que sí pueden enterarse por la forma de escribir, de expresarse, ya que dudo que sea igual a la que han utilizado los alumnos durante el curso… pero demostrarlo por parte de los profesores será más difícil.

¿Cuánto cobras por un TFG o TFM? Me imagino que dependerá de cada caso.

Cobro según el número de páginas, pero suele ser a 10 euros cada una. Llevo poco tiempo dedicándome a esto pero suelo tener dos trabajos al mes. A final de mes todo depende de la extensión de los trabajos que haga.

¿Cuál es el perfil del demandantes? ¿Joven y apurado económicamente o mayor y sobrado de pasta?

Suelen ser jóvenes, pero que no van mal de dinero.

«Garantizo una nota y si no la consiguen devuelvo el dinero, pero nunca me lo han pedido»

¿Ha contactado contigo algún cargo de responsabilidad? como político, abogado importante, arquitecto, etc.

Que yo sepa cargos políticos no….

¿Garantizas una nota? ¿Qué pasa si el alumno no la consigue?

Sí que garantizo una nota, si no la consigues devuelvo la parte proporcional acordada pero de momento no he tenido que hacerlo.

¿Han pillado a alguna vez a alguno de tus clientes? Para evitarlo, ¿recomiendas algunas directrices a tus clientes?

Les recomiendo algunas cosas, como que lo lean antes de enviarlo y sobretodo que incluyan expresiones propias.

¿Tienes contacto con otras personas que se dedican a lo mismo?

No, yo trabajo de forma individual

*Armando y Laura no se llaman Armando y Laura. Sus nombres reales se han cambiado para garantizar su anonimato.