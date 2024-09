Comunicar el amor no tiene fronteras en «Habls mucho» de Vanessa Zamora

Vanessa Zamora es una cantante y compositora originaria de Tijuana que reparte su tiempo entre Ciudad de México y Los Ángeles y que publicó su primer disco solista en 2014 Hasta la fantasía, con un acercamiento natural al folk pop que la colocó como una de las voces distinguidas de su generación en la música independiente mexicana. Estuvo girando por México y otros países un par de años y sacando otras rolas sueltas y experimentando con su estilo, para este año regresar con su segundo larga duración, Tornaluna, que estrena a finales de año y grabó en los Sonic Ranch Studios de Tornillo, Texas. «Habls mucho», cuyo video estrenamos en la parte superior de este post, es el primer sencillo de la placa, la cual será un trabajo donde su fórmula de folk se acerque a la psicodelia, con un trato más directos de temas como la sexualidad, que es justo el caso del primer sencillo.

«Habls mucho» es una canción que celebra el deseo como una pulsión natural que escapa a etiquetas y definiciones, y enaltece que el amor nos envuelva sin importar su forma: sólo hay que dejarse llevar, y no ser esa persona que, como repite dulce y pegajosamente el coro, «habla mucho y calla poco». Sobre el tema en cuestión, Vanessa dijo en su comunicado de prensa: «Esta canción es la puerta que abre el mundo de mi nuevo álbum Tornaluna. La escribí cuando me sentí atraída por alguien más, mientras estaba enamorada. Quería decírselo, pero esa persona era muy indiscreta, entonces me lo tuve que guardar. Conozco y creo que todos hemos sido una de esas personas en algún punto que: habla mucho y calla poco, en cualquier situación».

Videos by VICE

El video es sencillo pero efectivo, con mariposas hechas de labios, ojos flotando y un look en general psicodélico glitchoso. En realidad, se puede entender todo el asunto como un homenaje al amor lésbico, y al amor entre personas con alguna discapacidad auditiva, como comprueba el increíblemente sexy final, que nos regala la letra de la rola en lenguaje de señas, acompañado de la leyenda «con respeto y cariño a la comunidad sorda del mundo». Sobre el video, Vanessa nos dijo: «La atracción y la comunicación del amor no tienen fronteras. Nuestro cuerpo dice más que las palabras. Y es por eso que quiero dedicar este video a la comunidad sorda del mundo, que igual podríamos pensar que se les dificulta comunicarse y flirtear con otra persona, pero al final por dentro somos iguales y sentimos el mismo fuego, pasión, ganas, amor, y vivimos la sexualidad al máximo. No importa qué tipo de comunicación, lo que sentimos dentro es lo mismo y hay que sacar la psicodelia y la guerra de emociones que sentimos por alguien».

(Sigue a Noisey en Facebook).