Fotos de la comunidad cosplay en Rusia

La fotógrafa Mariya Kozhanova vive en Kaliningrado, la ciudad más importante de una provincia rusa que se ubica en la costa del Mar Báltico, entre Polonia y Lituania. Es un lugar con una identidad complicada –una mezcla curiosa entre las tradiciones alemanas y prusas junto con una herencia soviética– que Kozhanova lleva años explorando con su obra. Después descubrió una subcultura joven que no encajaba en ninguna de las categorías: la escena local de cosplay y sus fanáticas de Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion y Final Fantasy. Eso marcó el inicio de su proyecto fotográfico de cuatro años de duración llamado Declared Detachment.

«Todo empezó cuando una de mis amigas comenzó a ocupar todo su tiempo libre creando disfraces para participar en festivales de anime«, dijo Kozhanova. «Por entonces no sabía nada sobre la cultura cosplay, estaba muy centrada en el tema de las tradiciones perdidas en Kaliningrado, mi ciudad natal, que ya era un tema complejo de por sí. La cultura cosplay es aún más ajena a esta ciudad y quería entender por qué estas personas de entre 20 y 30 años trataban de adoptar una cultura tan diferente y actuar como personajes ficticios para escapar de su vida cotidiana».

Aunque la mayoría de los cosplayers empiezan mostrando interés por el anime y el manga japoneses, los personajes de videojuegos, los dibujos animados anime y los cómics de Marvel, hoy en día también están de moda los personajes de los cuentos de hadas rusos. La Generación Y rusa reflejada en Declared Detachment está familiarizada con el concepto de crisis de identidad –a nivel nacional, no sólo personal–. Durante su infancia y adolescencia en la década de 1990, fueron testigos del colapso de la Unión Soviética y de sus valores, lo cual dejó un vacío cultural que todavía está presente. El cosplay se ha vuelto un santuario necesario que ofrece un sentido de comunidad, además de metas y pasiones compartidas.

«Los cosplayers están organizados en grupos pequeños y ensayan en clubes deportivos, teatros, casas privadas, espacios abiertos y estadios», afirmó Kozhanova. «Cuando los conocí, estaban ensayando en uno de los antiguos clubes de la juventud soviética. Al principio les acompañaba a festivales cosplay y a sus eventos locales, participaba en sus sesiones de fotos y cuando confeccionaban sus disfraces. Quería adentrarme en el mundo de las personas que escogí para el proyecto».

La mayoría de los personajes de Kozhanova son mujeres jóvenes en medio de su transformación hacia sus personajes anime favoritos. «Para ellas es una oportunidad para ser libres y perfectas», dijo Kozhanova. «¿A quién no le gustaría ser la mujer más interesante y atractiva, aunque sea durante un día o unos minutos sobre el escenario?».

«Es la forma perfecta de enterrar tu timidez e inseguridad bajo una máscara que tomas prestada de tu héroe favorito, que está diseñado para ser perfecto, algo imposible para los humanos. Ya no eres tú mismo, puedes ser libre y actuar como te dé la gana. Pueden ponerse los disfraces más reveladores y las faldas más cortas, pero obtienen el efecto contrario, se convierten en una armadura que les protege mucho más de lo que exponen».

En las fotos de Kozhanova se notan los elementos más superficiales del cosplay, como pelucas y orejas puntiagudas de elfo, pero su significado va más allá de la superficie. Su verdadero significado yace en cómo es posible escapar del peso de la realidad por medio de identidades adquiridas, es algo que todos practicamos en mayor o menor medida.

«No me centro en la versión final de los personajes ni en su actuación o en su disfraz, me fascina el momento de la transformación de persona normal en héroe», explicó Kozhanova. «Es justo eso lo que muestro en mi obra. Reflejo a las personas no solamente en un ámbito doméstico o en un lugar seleccionado al azar de la ciudad, sino que también las capturo en el mundo del quieren escapar y las muestro en la etapa final de lo que quieren ser, porque creo que la realidad yace en un punto intermedio».