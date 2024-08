Con este video de La Zowi y Bea Pelea queremos volvernos “Trafikantes”

“Le puse esto al agua y ahora es tequila”.

“Le puse esto a mi gato y ahora es un tigre”.

“Le puse esto a mi conejo y ahora es Bad Bunny”.

¿Algo que es bueno por sí mismo, puede ponerse aún mejor? ¡Sí! Y como prueba, esos comentarios que se leen en el recién estrenado video de “Trafikantes”, de La Zowi y Bea Pelea.

Videos by VICE

La unión artística de estas dos pesadas de la música urbana en España llega después de aquella lejana colaboración de 2016 junto a Ms Nina en “Oye Papi”. Ahora, de la mano de DJ Florentino —el más romántico de los románticos— en la producción, y bajo el sello de La Vendición Records, La Zowi y Bea Pelea por fin publican otro tema en conjunto, además del video que le da vida, dirigido por SAINTMORITZ, con producción de Bruce Lee Films y Los Hermanos Polo.

“Esta canción la grabamos después de que saliera Ama de casa. Llevaba bastante que la habíamos grabado, hace como seis meses, pero entre una cosa y otra, como la organización del video, queríamos sacarla en buenas condiciones, por así decirlo, y esta ha sido la fecha que se ha hecho posible”, dice La Zowi en exclusiva para VICE.

La mano de Florentino con sus beats románticos se nutren perfecto con la seguridad y rimas de la Zowi y la candencia reggaetonera de Bea: “Fue guay trabajar con Florentino. Creo que él estaba en Londres y un amigo mío de Londres me dijo que iba a venir a Madrid, entonces el día que vino, lo invité a mi estudio que tengo con varios colegas y estuvimos ahí escuchando beats como seis o siete horas, hasta tarde en la noche. Ya cuando decidimos que iba a ser ese, yo empecé el tema y grabé mi parte en el momento con él. Cuando la oí, me pareció que podía ser guay incluir a Bea, porque me apetecía mucho hacer algo con ella. Como hace reggaetón y a mí, en un principio, me gusta hacer un rollo más trap, era guay combinarlo, porque era un sonido nuevo para mí”, agrega.

Siguiendo la línea de las letras de ambas, que generalmente hablan de un amor no convencional y empoderamiento femenino al puro estilo de mujer fatal, “Trafikantes” es un manifiesto de que a ellas solo les interesa liarse con gángsters de los que no piensan enamorarse.

Entre fajos de droga y billetes, un auto deportivo, una casa de lujo y atuendos que Cardi B y J. Lo hubieran deseado para su película, Hustlers, La Zowi y La Bea se muestran como mujeres con las que no querrías meterte en problemas.

“Se me hace bastante gracioso y raro autodefinirme como la hustler de España, pero… bueno sí, puede ser una ironía graciosa para definirnos. Lo que está claro es que somos de las pocas G’s de España”, concluye.

La Zowi se presenta el 9 de noviembre en Galera, CDMX.

La Zowi se presentará junto con Bea Pelea, Mexican Jihad, Charly Gynn y Milf en México por primera vez el próximo 8 de noviembre en Monterrey y el 9 en Ciudad de México.

Aquí puedes comprar tus boletos para el show de CDMX presentado por Caballeros y MARGINAL.