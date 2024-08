¿Con ganas de disfrutar por atrás? Un experto nos dice cómo tener sexo anal seguro

Entrar por la puerta trasera puede ser delicioso y, al contrario de lo que se cree, no es algo exclusivo de los hombres que tienen sexo con otros hombres. Si bien son los hombres homosexuales los que practican el sexo anal con más frecuencia como reemplazo del sexo vaginal, para nadie es un secreto que muchos hombres heterosexuales disfrutan teniendo sexo anal con sus parejas mujeres, o incluso gustan de ser penetrados por ellas con los dedos o con juguetes sexuales. ¿Por qué? Porque en la zona del ano, las nalgas y el perineo existe un gran número de terminaciones nerviosas que los convierten en puntos erógenos por excelencia. En el caso de los hombres que reciben sexo anal (pasivos), el placer va todavía más allá: ya sea que sean penetrados con un pene, con un juguete sexual o con los dedos, ellos pueden alcanzar niveles altísimos de placer debido a que en la zona de la próstata se encuentra el famoso punto G masculino. Nadie que haya probado una buena sesión de penetración o masaje prostático puede negar la maravillosa sensación que ofrece este recóndito lugar.

Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que es una zona delicada, y que si no se utiliza adecuadamente, puede ser la puerta de entrada no sólo al placer, sino también a lesiones y una gran cantidad de ITS. ¿Qué hacer? Para saber más acerca de cómo practicar sexo anal de forma segura, charlamos con Aldo Almaraz Boyso, quien funge como médico en la Clínica Especializada Condesa y que, al tratar a pacientes con diferentes ITS y a víctimas de violencia sexual, tiene amplios conocimientos en el tema.

VICE: Aldo, vamos al grano: ¿qué debemos hacer o qué debemos evitar en cuanto al sexo anal se refiere, sobre todo en lo tocante a temas de salud?

Aldo Almaraz: Considero que todo radica en la cultura sexual. Entre más información se tenga siempre será mejor. Si me preguntas qué es lo que hay que hacer, pues informarse, tener fuentes fidedignas. Antes el sexo anal era un tema tabú, cosa que hoy por está dejando de serlo y entre más se hable de ello, mejor. Y lo que no hay que hacer es callarlo. ¡Hay que hablar y hablar de ello hasta que se normalicen estas prácticas!

¿Por qué se piensa que es tan riesgoso el sexo anal? ¿Eso es verdad o es un mito que es más riesgoso que otras formas de contacto sexual?

Tiene parte de verdad. Recordemos que la mucosa anal es muy frágil y mediante la penetración va a sangrar muy fácilmente. Hay que recordar que una penetración prolongada, es decir, más allá de 10 minutos, incrementa la posibilidad de sangrado, —que puede ir a microscópico a sangrado abundante— y por lo tanto, de una infección, principalmente por sífilis, gonorrea, clamidia y VIH. Y además de estas cuatro enfermedades, hay una quinta en la que no interviene necesariamente el sangrado y que basta con el frotamiento genital para que se dé una infección, que es el virus del papiloma humano.

¿O sea que sin penetración, sólo con frotamiento en el ano se puede transmitir este virus?

Sí. Y es por eso que aproximadamente el 90 por ciento de la población mundial sexualmente activa tiene en su organismo en virus del papiloma humano. Y de ahí es donde hay que partir. Y muchos hombres sin saberlo somos portadores.

Hablando de otras formas de sexo anal que no necesariamente implican la penetración con el pene, ¿esas prácticas también conllevan riesgo?

Claro. Piensa en otras prácticas de penetración, como el fisting, que es introducir la mano o puño dentro de la cavidad anal de la otra persona. En el caso del fisting, primero hay que observas medidas higiénicas —corte de uñas— y usar guantes de látex. Y luego ya el masajeo del esfínter externo y el uso de lubricante en gran cantidad. Eso evitará desgarres y lo convertirá en una práctica segura y placentera.

Volvamos al sexo penetrativo «clásico», es decir, pene/ano. Así como me diste el 1-2-3 de qué se tiene que hacer para el fisting, ¿cuáles serían los pasos a seguir para este tipo de contacto sexual?

Algo que hasta este momento y que no te había mencionado, pero que es importantísimo, es el uso del condón. Aunque es un método de planificación familiar, usar condón reduce muchísimo la probabilidad de contraer una ITS. Y que el condón debe estar bien colocado. Un condón que se rompe es un condón mal colocado. Eso de que «estuvo muy fuerte el sexo» o de que «la tengo muy grande» es mentira. El condón para que salga al mercado, de cualquier marca, debe pasar por una gran cantidad de pruebas y certificaciones. Lamentablemente hay mucha gente que no sabe ponerse correctamente un condón, que los rompe en el acto sexual, y esto ya es riesgo de infección.

Por otra parte, el lubricante. Recordemos que a diferencia de una vagina, el ano no lubrica, entonces hay que darle una ayudadita. Y como parte de esta ayuda está el jugueteo previo de la zona, que ayuda a relajar los esfínteres. Si quieren hacerlo sin condón, que ya es asumir un riesgo, es tratar de que el contacto penetrativo sea menor a diez minutos. En el caso del sexo con un preservativo bien puesto y con lubricante, el coito se puede prolongar hasta más de una hora. Para que veas que sí hay diferencia entre usarlo y no usarlo. Todo esto es algo que se tiene que tomar en cuenta.

Para las personas que deciden no usar preservativo, ¿cuál es la opción? ¿Se puede, no se puede?

Claro que se puede. Aquí la situación es que sean conscientes de que hay riesgos. El hecho de que mantengas sexo sin protección con una persona desconocida ya te pone en riesgo de contraer una ITS. Sin embargo, también hay personas que disfrutan el «bareback», es decir, el sexo «a pelo» o sin preservativo, y para este tipo de prácticas hay diferentes apoyos: está por ejemplo el PrEP, que es la profilaxis pre exposición. Es tomar un medicamento comúnmente llamado ‘Truvada’ que prácticamente no tiene efectos secundarios y cuya toma diaria ayuda a reducir la posibilidad de infección por VIH hasta en un 98 por ciento.

¿Es posible adquirirla en México?

Apenas va a iniciar el programa mediante algunas ONG’s. De momento es muy difícil conseguirlo, sobre todo por el costo; son medicamentos caros. Y además estamos hablando específicamente de que el PrEP únicamente te protege de la infección por VIH, no así del resto de las ITS.

¿Y si ya tuve penetración anal sin preservativo, hay algún tratamiento que me ayude a minimizar los riesgos? ¿Algo así como la pastilla del «día después»?

Sí, está la profilaxis post exposición. Mientras se tome 72 horas después del contacto sexual sin protección y así continuamente durante 28 días, te ayuda a minimizar el riesgo de infección por VIH también hasta en un 98 por ciento. Pero ojo, esta profilaxis no es para todos, pues tiene un componente llamado efavirenz. Este fármaco puede tener como efectos secundarios mareo, insomnio, fatigas, pesadillas, etcétera. Es muy fuerte. Ahora imagínate: le das esto a una persona con un cuadro depresivo y puede tener consecuencias tan graves como el suicidio.

¿Qué otras cosas recomiendas como complemento para tener un sexo anal seguro, además de las medidas que ya me describiste?

Yo recomiendo hacer enemas. El enema además de quitar la materia fecal ayuda a retirar una gran cantidad de bacterias, hongos e incluso virus.

¿O sea que más allá de la parte de hacerse el enema por un tema de no ensuciarse, también ayuda a reducir la posibilidad de contraer una ITS?

Por supuesto. Como bien dices, aunque mucha gente se lo practica por un tema de pudor y por no afectar la líbido, en realidad también ayuda mucho para reducir la probabilidad de contraer una ITS. Aunque no lo dejas «estéril» al 100 por ciento, sí queda mucho más limpio.

¿Cuáles son los riesgos de practicar el famoso «beso negro», es decir, besar o lamer la zona anal?

Hay probabilidad de contraer herpes. También puedes contraer una gastroenteritis, sobre todo si no hay una higiene adecuada, debido a una bacteria que es muy latosa, que se llama Escherichia coli. Y esta bacteria no sólo se transmite vía el beso negro, también entra a las vías urinarias vía el pene cuando hay sexo penetrativo sin condón, y ahí vienen las infecciones. Ahí tienes otro motivo para el uso del preservativo.

¿Alguna consideración final?

Acercarse a expertos y profesionales en consejería. Eso ayuda a que la información no se convierta en paranoia. Un profesional para hablarte incluso de cifras pero sin alarmarte más de la cuenta. No creerse todo lo que hay en internet, que sí es un buen punto de partida, pero lo que yo recomiendo es que se acerquen a gente preparada en el tema.

Puntos importantes para un sexo anal seguro y placentero:

La higiene es importante. ¡A cortarse las uñas, que el ano es delicado!

Si decides usar un enema, trata de lubricar la punta de la perilla o de la ducha anal. No hacerlo puede provocarte una fisura y propiciar el contraer una ITS.

Las duchas anales o enemas ayudan a retirar materia fecal, hongos y bacterias, pero también «barren» la mucosa anal, por lo que si tienes sexo «a pelo» también aumenta la probabilidad de contraer el virus del VIH.

Más duro y más tiempo de penetración significa más riesgo, sobre todo si no usas condón.

El ser pasivo aumenta la posibilidad de contraer VIH.

¡Lubricante y más lubricante! Evita fisuras y lastimaduras y mantén la puerta cerrada a infecciones.

Si ya decidiste hacerlo a pelo (sin condón), busca tratamiento PEP o PrEP.

El PEP y el PrEP sólo te protegen de contraer VIH, no así de otras ITS.

Evitar la eyaculación dentro de ti cuando practicas sexo anal (cuando no usas preservativo); también reduce la posibilidad de contraer VIH.

¿Juguetes? Evita los objetos de madera, pues pueden astillarse y lastimar el ano y el recto.

¡No te metas objetos de vidrio, mucho menos botellas! Pueden romperse o crear un efecto de vacío y tener efectos desastrosos.

También evita objetos que puedan «irse» por accidente por el ano.

Algunas ITS no requieren de la presencia de sangrado del ano, sólo el frotamiento puede propiciarlas, por lo que los métodos de barrera son de gran utilidad.

Procura hacerte un «panel viral» (estudio de laboratorio) cada seis meses como mínimo si tienes vida sexual activa.

¡Ante cualquier duda, consulta a un experto! ¡Y a disfrutar el placer por la puerta de atrás!

