Con “Harmony Hall” y “2021,” Vampire Weekend está al fin de regreso

Vampire Weekend, la banda norteamericana de indie pop timoneada por Ezra Koenig, ha seguido su experimento con guitarras loopeadas de 120 minutos con dos canciones recién salidas del horno. “Harmony Hall” y “2021” son los primeros cortes que podemos ver de Father of the Bride, el primer álbum de la banda en cinco años, luego del Modern Vampires Of The City lanzado en 2013. Aparentemente, el nuevo trabajo estaría listo para el mes de abril.

“Harmony Hall”, un mix de cinco minutos lleno de guitarras ambientales y pianos house, guiados por la voz despreocupada de Ezra Koenig, termina en un coro donde Koenig canta “I don’t wanna live like this, but I don’t wanna die”. Por su parte, “2021” es un corte más lento con un pegajoso interludio de 90 segundos adornado con guitarras y un persistente hi-hat.



Videos by VICE

Si quieres escuchar ambas canciones, aquí abajo te las dejamos:

Este artículo apareció originalmente en Noisey US.

Sigue a Noisey en Twitter.