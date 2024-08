Kevvo pisa fuerte en el trap latino

En la industria musical, a Kevin Manuel Rivera Allende de 22 años lo conocen como Kevvo, el “príncipe del perreo”. Originario de Toa Baja, Puerto Rico, el reggaetonero y trapero está en la cima del género haciendo colaboraciones con exponentes que llevan camino recorrido en el juego.

Junto a Farruko, Árcangel, Ñengo Flow, Darell, Chencho Corleone y Myke Towers, tiene la bomba “105F RMX”, que cuenta con más de 270 millones de visitas en YouTube y supera los 100 millones de reproducciones en Spotify.

A estos masivos números, se suma su incorporación en junio pasado al sello internacional Interscope Records, cuyo catálogo incluye nombres del calibre de Billie Eilish, Blackpink, y Kendrick Lamar. Bajo el respaldo de la casa disquera, dentro de poco publicará su álbum debut llamado Cotidiano, por lo que hablamos con él para que nos ponga al tanto de sus movimientos.

Kevvo. Fotografía tomada en el making of del video de “No lo niegues”.

VICE: Cuando escuché “Rastri” y “105F Remix” el año pasado, me explotó la cabeza. Sobre todo porque eran las primeras canciones de tu carrera, estabas apenas comenzando. Ya que has crecido tan rápido, ¿cómo asimilas el éxito?

Kevvo: El crecimiento ha sido bien rápido y ha sido un cambio de vida también. Acoplarme a este estilo de vida no fue fácil, viniendo de una familia pobre, normal, de Puerto Rico, a convertirte en una estrella, a aprender a manejar más dinero, más responsabilidades, a tener que estar rodeándome de otros artistas, de otras personas, viajando, ¿sabes? Es algo que quería desde muy joven y lo he asimilado durante el camino, poco a poco, de la mano de Dios, porque no es fácil. Solo tengo 22 años, apenas estoy madurando y creciendo, todo esto me llegó durante el momento en que me estaba encontrando personalmente, ahí fue que me agarró la fama. Pero, de verdad, lo disfruto mucho, oro mucho para que Dios me mantenga con los pies en la tierra, enfocado, y siento que eso es lo más importante, aferrarme a Dios durante este camino, no soltarle la mano y él va a seguir abriendo las puertas. Este es mi sueño, quería ser artista, y gracias a Dios se me está dando y disfruto mucho todo lo que hago, de verdad que sí.

Con 22 años formas parte de la generación Z que, como me gusta pensar, viene con un gen distinto. ¿De qué manera aprovechas tu juventud para innovar en una industria llena de exponentes consagrados?

Aprovecho eso mismo, mi juventud. Siento que es mi año peak, estoy entrando, estoy joven, tengo más tiempo, y no tengo las responsabilidades que a lo mejor un artista más maduro o adulto tiene, como hijos, esposa, casa, cosas que tengan que hacer que yo no. Yo estoy puesto completamente pa’ la música y eso es una ventaja. Trato de dar el máximo siempre. Durante estos años en que estoy fresh, me la paso escuchando diferentes estilos de música también, me gustaría hacer alguna vez una canción electrónica, siento que tengo que aprovechar cada idea que viene a mi cabeza y tratar de llevarla más allá. No puedo dejar que se me escape ninguna, porque la música va bien rápido, siguen saliendo exponentes nuevos, ahora estamos los centennials que vienen hackeados los muchachitos, ya nacen cantando, y eso es algo que a mí me motiva porque antes no se veía mucho; es súper que los que me motivaron a mí a hacerlo… ahora yo lo puedo hacer, puedo motivar a otras personas. De verdad lo importante es aprovechar la juventud pa’ darle y no bajarle.

Como bien dices, ahora tú puedes inspirar a otras generaciones y supongo que a ti te influenciaron otras. Ya que has trabajado con exponentes nuevos y otros consagrados, ¿qué has aprendido de estas colaboraciones?

Aprendí que uno tiene que trabajar por la vibra, si te gusta la música, no importa, apóyalo, apoya el talento, ¿sabes? No importa si es nuevo o si es viejo, trabaja porque te gusta, por el corazón, por la música y por la pasión.

De los exponentes grandes que llevan más tiempo siempre aprendo porque es una escuela, trato de no hablar mucho y escuchar cuando estoy cerquita de ellos. Siempre escucho lo que me dicen porque estoy con un icono, con alguien que admiro mucho y quisiera estar en su lugar, seguir sus pasos, so escucho mucho y cada consejo que siento que me pueda sumar, lo cojo.

Entrando al tema del disco, el primer adelanto es “No lo niegues” con Jhay Wheeler, un tema más lento y romántico, bastante alejado de lo que sueles hacer. ¿Podemos esperar este tipo de versatilidad en el álbum?

En mi disco viene de todo. Mucha gente me conoce por el perreo y por el trap, como “105 F”, ¿sabes? Esa fue la canción que me dio a conocer y es un perreo, pero en el disco venimos con otros estilos, otros, colores, otros timbres de voz de Kevvo que no han escuchado aún. Los fans solamente han escuchado como un 20% de lo que es Kevvo.

“No lo niegues” es mi primer R&B, es la primera vez que atacábamos ese estilo y sentía que Jhay Wheeler era el encaje perfecto porque iba a transmitir el sentimiento que le quería dar al tema, y gracias a Dios los fans lo han aceptado y les ha gustado. Esa canción la hice en específico para mis fans mujeres, porque sí, ya he hecho perreo y trap, las pongo a bailar, hago música también pa’ la calle, pero había que hacer algo para traerlas más allá, ¿sabes? Que vean ese lado más romanticón, ese dirty side de Kevvo, y con en ese tema se me da la oportunidad de demostrar la versatilidad.

“No lo niegues” me abrió otra puerta para seguir haciendo ese estilo, y ya que a la gente le gustó, me atrevo a seguir haciendo más R&B, más de ese flow; en el disco viene un sin número de canciones diferentes… perreo, R&B, trap, hay de todo y seguiré haciendo de todo, me gustaría hacer música electrónica, me montaría en una canción con Skrillex, con Steve Aoki, o algo así, un junte bien diferente.

Sobre esto que mencionas de hacer canciones con Steve Aoki o Skirllex… hemos visto en los últimos años que artistas de pop u otros géneros que no se habían interesado por el reggaetón, están haciendo colaboraciones que algunas veces se sienten forzadas para seguir en el mercado. ¿Lo ves como una forma de explotar el género ó crees que es bueno para darlo a conocer en otros mercados?

Es de ambas partes porque el que no conoce a Steve Aoki, lo va a conocer. Por ejemplo, si la canción es conmigo, lo conocerá por mí y el que no conoce de Kevvo, lo va a conocer por Steve Aoki, ¿sabes? No lo veo negativo, veo que estamos todos en la industria de la música y si ahora mismo lo que gusta es trap, reggaetón, hay que hacerlo. ¿Qué te voy a decir? ¿Que porque eres Steve Aoki no puedes hacerlo? ¡No! Vamo’ a hacer un junte súper duro, vamo’ a unir los estilos y ver qué puede salir. Soy bien fan de la unión en la música y de crear así, ¿sabes? Soy fan de la fusión.

Y esto antes no se daba, ¿no? Por ejemplo, los rockeros eran de “Yo soy rockero y nunca voy a hacer una colaboración con un reggaetonero” y ahora ya pasa mucho justo esta fusión que mencionas. ¿Te imaginas que seguirá ocurriendo en el futuro o en algún momento se detendrá?

Pienso que ahora mismo la música está en un momento de evolución en el que están saliendo muchas ramas, todas son bien parecidas, por ejemplo salió el trap y salió el drill, pero siento que la música está explotando porque están saliendo géneros nuevos o artistas nuevos.

La música está en un punto de evolución y tomando un rumbo que uno no sabe pa’ dónde va a coger y tiene que estar bien pendiente. A mí que me gusta la música, me lo disfruto porque siento que es súper cool que esté pasando todo eso, estamos cambiando el flow, ya no nos quedamos en el mismo sonsonete y soy bien fan de eso, porque todas las canciones venían sonando muy igual. Ahora hay de todo y el mundo escucha de todo, ya no hay una segregación de “tú eres rockero, tú escuchas rock y yo escucho reggaetón”, ahora es una mezcla y es brutal, porque ahora todo el mundo escucha de todo y todo el mundo escucha reggaetón, tú vienes aquí a Miami y lo que suena es reggaetón, “reggaetón por aquí”, “reggaetón por allá”, “reggaetón con artistas americanos”. De verdad eso es súper, es duro.

Entre el reggaetón, el perreo y el trap hay diferencias que a veces mucha gente no distingue. Por ejemplo, hay canciones de J Balvin que no son para perrear y les llaman perreo, o canciones de Sebastián Yatra que llaman reggaetón por meterlas en la etiqueta de lo “urbano”, pero no lo son. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre géneros?

El perreo usualmente tiene el dembow, la batería que hace “pum tan ca can, pum ta ca can can, pum ta ca ca…” que es lo que te pone a bailar; el trap tiene un flow más lento, tira’o pa’tras, no es la misma batería, el trap casi siempre suena como que “tssss, ssst, ssst” los sonidos hacen alusión a la diferencia de beats por segundo entre ambos ritmos. Son dos cosas diferentes completamente ¿sabes? Yo por lo menos las he aprendido a identificar pero no sé, siento que a la hora de la verdad hay que hacer de todo, no puedes hace reggaetón y no hacer un trap porque ahora mismo la música funciona por moods y un día tú quieres perrear and one day you wanna trap, you know? Un día quieres trapear, hay que hacer de todo.

Kevvo. Fotografía tomada en el making of del video de “No lo niegues”.

¡Gracias por las clases, Kevvo! Ahora cuéntame, ¿cómo han sido estos meses de formar parte de la familia de Interscope Records?

Es algo súper grande e importante en mi carrera. Siento que ahora cada idea la puedo aprovechar al máximo con Interscope de la mano, porque están ahí con todos los plugs, you know? Si quiero hacer una canción con tal persona, Interscope está súper activo para darme la mano, y siempre ayudan a que mi idea vaya más allá. Somos un trabajo en equipo y estoy bien contento con eso porque como artista es lo que uno busca, que le den importancia y cariño a tu música, así como uno como artista le pone ese cariño y ese amor. Gracias a Dios me siento súper cómodo con lo que estamos trabajando y pronto venimos con el disco COTIDIANO, BABYYYYYY, que vamo’ a romper, la vamo’ a romper con todo’ esos temas.

¿Vas a sacar otro sencillo antes de lanzamiento oficial del disco?

¡Claro! Todavía no sé cuál voy a sacar, tengo muchas canciones, no te voy a mentir. Lo que pasa es que hay que decidir bien cuál vamos a sacar primero, porque me gustan todas de verdad. Es más, te voy a decir, en el disco tenemos featurings con Zion y Lennox, tenemos con El Alfa…

Han pedido mucho tu colaboración con Zion y Lennox.

¡Papi! Ese es uno de mis temas favoritos, junto con Zion y Lennox, que yo vengo escuchándolos desde muy pequeño, son dos voces que uno tiene grabadas en la mente, para mí es algo súper grande, de verdad que sí.

Estoy súper contento porque vamos a salir con ese discazo y espero que a todos les guste, pendientes a eso, pendiente a mis redes, siempre estoy activo en mis redes, en TikTok, dale pa’ mi Instagram, búscame como @kevvoofficial, en mi canal de YouTube suscríbete, para que estén pendiente’ a lo nuevo, que vamos a estar rompiendo, no se lo pierdan.

Gracias por el tiempo Kevvo, ojalá cuando pase la pandemia podamos verte en vivo para perrear y disfrutar.

Estoy loco por viajar, siento que esta pandemia ha atrasado los proyectos. Es una situación muy triste, yo estuviese de gira, trabajando, compartiendo, y no puedo estar con mi familia, porque siento que la música me ha dado una familia, ¿sabes? Gracias a Dios yo puedo ir a México y puedo conocer la cultura, compartir con personas de allá y es algo que me encanta y mano, me lo quitaron… FUCKING COVID BRO!, pero bueno, estamos súper activos y esperamos poder salir pronto. Usen su mascarilla, su sanitizer, tomen las precauciones por favor, porque la pandemia está mala y no quisiera que le pase nada a nadie. Mis bendiciones, estoy con ustedes, de verdad que sí.

