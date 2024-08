Finalmente el concierto de las Farc sí se realizará

Durante una rueda de prensa realizada el 28 de agosto en el marco del Congreso Nacional de las Farc, Carlos Antonio Lozada denunció que la Alcaldía no permitió el montaje de infraestructura del concierto que tendrá lugar el 1 de septiembre con el que la guerrilla lanzaría su partido político. En su Twitter, Lozada hizo un llamado al alcalde Enrique Peñalosa para que permita el uso de la Plaza de Bolívar.

Esta declaración generó indignación y confusión en las redes sociales. Varias personas afirmaron que el concierto se había cancelado y a través del hashtag #LaPlazaEsDeTodos, comenzaron a exigir que no se niegue el préstamo de la Plaza de Bolívar. Además, los hermanos Zuleta afirmaron que ellos no habían aceptado tocar en el concierto, lo cual generó más incertidumbre respecto al evento.

Videos by VICE

Sin embargo, lo cierto es que este agazajo nunca estuvo cerca de ser cancelado. Lo que pasó fue que el permiso no se tramitó de forma correcta. Según la Secretaría de Gobierno, el 16 de agosto, Pablo Julio Cruz Ocampo, representante legal de la Farc, radicó una solicitud para usar la Plaza de Bolívar con el fin de hacer un evento político-cultural. Hasta ahí todo bien, pero en un comunicado la Secretaría aseguró que hasta el viernes 25 no tenían ni idea que el evento político-cultural incluía un mega concierto.

Este tipo de acciones requiere de un permisos especiales de seguridad que todavía no habían sido tramitados, por lo tanto el espacio no había sido habilitado. En el comunicado también se explicó que el montaje no se había permitido porque el miércoles 30 de agosta está programado que en la plaza se haga la marcha «Todos por la educación».

En vista de esto, esta mañana la organización del concierto empezó a hacer los trámites que faltaban y una vez lleguen a la Secretaría darán el permiso.

Así que es cuestión de tiempo para que se oficialice el concierto en el que estarán Jhonny Rivera, Toto la Momposiona, Grupo Bahía, Ky Many Marley, Ana Tijoux, Julián Conrado entre otros.

Toda la información del evento la encuentran por aquí.