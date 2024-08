Concurso: Samsung MADFUN busca al nuevo fenómeno de las redes sociales

El universo de YouTube se ha asentado de tal manera en nuestras vidas que ahora todos los chavales sueñan con ser la siguiente estrella de la plataforma.Parecía pan comido, pero es ahora, después del petardazo, cuando muchos se dan cuenta del trabajo que hay detrás de cada vídeo y de cada éxito en las redes sociales. Sí, la viralidad a veces es incontrolable y te llega por sorpresa, pero la trayectoria de la mayoría de fenómenos virales muestra todo lo contrario.

Serán precisamente ellos, algunos de los mayores influencers de España, quienes apadrinarán a la próxima promesa de YouTube en nuestro país en el marco de Samsung CREATOR, que busca ese talento oculto y difícil de apreciar en el gran océano de contenidos en que se han convertido las redes sociales hoy en día. ¿Pero cuáles son las claves para llevarse el premio?

Sylvia Salas en uno de sus vídeos

Hemos hablado con Sylvia Salas –referencia del fenómeno DIY en España– y Jesús Rincón (Delantero09) –estandarte del YouTube más futbolero–, sobre sus inicios en YouTube y las claves para triunfar en la red. Ellos serán los padrinos del vencedor del concurso junto a LoganG, Bely Basarte y Itowngameplay. Si quieres ser el elegido y viajar al festival Samsung MadFun para ser presentado en sociedad, mejor tómate en serio sus consejos.

¡Hola Sylvia, hola Jesús! ¿Cómo fueron vuestros inicios?

Jesús: Al principio todo siempre es complicado, pero en YouTube mucho más. Le hablas a una cámara tú solo sin ningún sentido aparente y sabes que nadie te va a ver. Es difícil de entender y por eso se hace duro.

Sylvia: Empecé con un blog con el objetivo de poder avalar mis habilidades como comunicadora y desarrollar mis conocimientos fuera del trabajo, donde no tenía oportunidades para hacerlo. Desde el principio me lo tomé muy en serio. Y después llegó YouTube y el boom.

¿Cuáles creéis que son las claves para triunfar en la red?

Sylvia: Creo que es fundamental encontrar el equilibrio entre un contenido personal, la originalidad y el SEO: hay que saber unirse a las tendencias de la red, saber adelantarse a lo que la gente va a querer ver y va a poner en el buscador sin perder la esencia propia. Por otro lado, en el YouTube de hoy en día ya no vale todo. La gente quiere ver videos bien editados, bien iluminados, sin problemas de audio y con buena calidad de imagen.

Jesús: Para mí no hay claves, simplemente ser tú mismo y hacer un contenido que tú mismo quisieras consumir. Si tu mismo no puedes tragarte un video tuyo, nadie podrá hacerlo, así lo que más importante es que a ti te guste lo que haces.

¿Cuánto curro y planificación hay detrás de cada uno de vuestros vídeos?

Sylvia: Es mucho más trabajo del que se ve a simple vista. La parte más importante es el trabajo de campo para investigar, pulir las ideas y ofrecer un buen contenido. Después también hay muchísimo trabajo de pruebas, ensayos, errores, repeticiones… Los proyectos suelen variar sobre la marcha respecto a mi idea inicial. La parte de trabajo más visible, la grabación del vídeo y la edición, puede llevarme entre 2 y 4 días según el vídeo.

Jesús: Creo que este tema es uno de los más complicados para los youtubers. Las ideas no llegan solas, y tampoco es sencillo llevarlas a cabo. Al final cada vez que grabo se me va un día entero, y no exagero, lleva mucho más tiempo del que la gente piensa. Además, tenemos que estar las 24h pendientes de las redes sociales.

Sylvia en Los Ángeles

¿Cuál sería tu primer consejo para los que aspiran a ser la próxima estrella de YouTube? Jesús: Lo primero y más importante que les diría es que siempre hagan lo que les guste y no se dejen influenciar por modas o cosas que no vayan con su forma de ser. La esencia de cada uno es la que le lleva a ser alguien.

Sylvia: Que se empapen de contenido online, que lo miren todo desde una perspectiva muy analítica para ver lo que está funcionando y lo que no. A partir de ahí, que busquen un formato en el que puedan fusionar lo que funciona con el público y lo que a ellos les gusta hacer.

¿En este sentido, cómo ayudaría el hecho de contar con el apoyo de Samsung CREATOR al ganador del concurso que apadrináis?

Sylvia: Hoy en día la saturación de contenidos en Internet es muy elevada, por lo que es complicado para el nuevo talento conseguir visibilidad. Pero por mucho que haya quien diga lo contrario, siempre hay espacio para las nuevas ideas y para el contenido de calidad. Samsung CREATOR da la oportunidad a gente que hace un contenido maravillosamente trabajado de tener muchísima más visibilidad en un período de tiempo más corto. Para mi es un gran honor poder ayudar a gente con talento para que su trabajo sea reconocido.

Jesús: En un plano más personal, estaría encantado a ayudarle con ideas y la forma de expresarse, o en temas de edición y producción. Vaya, poder darle consejos en todo lo que necesite.

Jesús con Cristiano Ronaldo

¿Tienes alguna recomendación para los participantes en el concurso? Si tú estuvieras en su papel, ¿cómo intentarías sorprender al jurado?

Jesús: Podrían intentar sorprender a cada miembro del jurado. A mí con un vídeo relacionado con fútbol me van a tener ganado, a Bely Basarte, seguro que con algo de música… y si quieren sorprendernos a todos, intentar una mezcla con lo que hacemos cada uno: un vídeo con fútbol, música, videojuegos, entretenimiento, DIY… Y sobre todo, ¡que hagan lo que más les guste!

Sylvia: Sorprendernos es complicado porque en Youtube ya hemos visto prácticamente de todo. Está claro que el contenido tiene que ser personal y de calidad. Quizás podrían optar por hacer una postproducción chula, por hacer vídeos muy bien grabados… Pero creo que al final lo más importante es la idea y lo que ese vídeo transmite. Al final lo que llega son las historias y a veces las ideas más sencillas son las más brillantes. Yo me centraría en crear un contenido que ayude a la gente a desconectar de su día a día, con un toque humano, cercano, divertido, que genere debate, que enseñe a la gente algo nuevo y útil… ¡Las posibilidades son infinitas! ¡Estamos deseando que nos sorprendan!

¿Ha quedado claro? ¡Anímate anda! Para participar en el concurso, tienes que subir un vídeo de entre 1 y 2 minutos de temática libre antes del miércoles 18 de octubre en tu canal de YouTube con los hashtags #SMF y #SamsungCreator en la caja de descripción del vídeo. Así de fácil.

Recuerda que si te llevas el premio gordo recibirás un kit de productos Samsung y tendrás el apoyo de tus Youtubers favoritos. Solo ganará el concurso el dueño del canal, si aparecéis más personas en el vídeo, es algo a tener en cuenta. Puedes consultar todas las bases del concurso aquí .