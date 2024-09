Condenado a tres años de cárcel estudiante francés por apoyar a Estado Islámico en Twitter

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Un tribunal francés ha condenado a un estudiante de secundaria a tres años de cárcel por tuitear en repetidas ocasiones comentarios de apoyo a Estado Islámico (EI). En los últimos seis meses, el joven, de 18 años de edad, publicó hasta 70 páginas de tuits jaleando a EI y alabando los ataques terroristas del pasado 13 de noviembre que mataron a 130 personas en los alrededores de París — incluyendo a 90 en la sala de conciertos Bataclan.

Apenas unos días después de los ataques, cuando los usuarios de redes sociales tomaron Twitter para compartir #MonPlusBeauSouvenirDuBataclan (mi recuerdo favorito de Bataclán), el estudiante tuiteó una imagen de la sala de conciertos sitiada subtitulado: «Mi recuerdo favorito de Bataclán, tanto reír».

Otros tuits provocativos incluyen «Disparo en Paname, LMFAO» [Laughing My Fucking Ass Off] y «París se movilizó contra EI, LOL [Lots Of Laughs], no hay nada que puedan hacer.» (Paname es un apodo para París).

El estudiante también está acusado de utilizar la plataforma en mayo para proferir amenazas de muerte contra Hassen Chalghoumi, el imán de la mezquita de Drancy, en Seine-Saint-Denis, al noreste de París. Chalghoumi es conocido por sus posiciones moderadas y su cercanía a la comunidad judía francesa.

El abogado del estudiante ha descrito a su cliente como «un chico normal», señalando que las autoridades optaron por no intervenir entre mayo y noviembre porque el joven «no presentaba ningún peligro».

El estudiante se ha defendido diciendo que había creado «un personaje» y que, simplemente, era «adicto a Twitter». La cuenta, dijo, no era más que una broma. «Si era una broma, entonces fue una broma que duró un largo tiempo», afirmó el fiscal de Caen, en el noroeste de Francia.

El estudiante — que viene de Hérouville-Saint-Clair, un barrio residencial de Caen — ha permanecido detenido desde el pasado 20 de noviembre bajo cargos de «amenazas de muerte religiosamente motivados y glorificar públicamente un acto de terror».

En declaraciones al diario francés local Ouest France en noviembre, la tía del chico describió a su sobrino como «muy amable». La familia, añadió, no entendía cuáles eran sus motivos. La madre del niño aseguró al mismo diario que su hijo estaba con frecuencia «en línea, en su tablet», pero que la familia no tenía idea de lo que había estado haciendo.

La tía del chico también le dijo a la radio local Bleu Basse-Normandie que la familia estaba «sorprendida» de enterarse de ello en los medios de comunicación social. «Son palabras muy, muy duras. Pero no olvidemos que es joven», ella declaró, y agregó: «Estas son sólo palabras sin otras consecuencias… Él es alguien a quien le gusta provocar, pero eso es todo».

Una semana después del tiroteo Charlie Hebdo y los ataques terroristas de enero que dejaron a 17 personas muertas en los alrededores de la capital francesa, el Ministro de Justicia de Francia anunció que 54 personas habían sido investigados por glorificar el terrorismo.

La más joven era una niña de 14 años de edad, de Nantes, que fue puesta bajo investigación después de gritar: «Somos las hermanas Coulibaly, vamos a sacar nuestro Kalashnikovs» a los inspectores de boletos en un tranvía.

Sólo unos días después de los ataques terroristas de noviembre, un hombre de 23 años de edad en Marsella fue sentenciado a un año de cárcel por gritar: «Ala Akbar» a un grupo de oficiales de policía y haciendo un gesto degüello.

Glorificar el terrorismo en Francia conlleva una pena máxima de cinco años. El tribunal ha condenado al estudiante a cumplir, por lo menos, dos años de su pena de prisión.

