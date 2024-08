El problema no es el condón, eres tú

Ponerse un condón no es elegante. Rebuscas por los cajones tratando de encontrar uno. Luego vas dando tumbos a oscuras hasta que te rindes y enciendes la lámpara de la mesita de noche. Tu pareja te mira con paciencia mientras te lo pones y sonríes nervioso.



Sin embargo, no hace falta que te recordemos que son los únicos métodos anticonceptivos que, además, te protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Los condones no son lo más divertido del mundo, pero son extremadamente necesarios.

Pero, ¿y si el ligue de Tinder con el que has quedado no opina lo mismo? La cita ha ido bien hasta ahora y vais a tu casa para follar. Justo cuando por fin empiezas a disfrutar, te para y te dice: “A los tíos nos cuesta más corrernos con condón, así que podríamos no usarlo”. Tú, que eres una persona cuerda y racional, quieres usar el preservativo. Pero puedes ver en sus ojos la decepción y el condón se le empieza a escurrir del pene ya flácido.



A fin de ahorrarte la inevitable discusión que se avecina, hablé con Jeff Foster, andrólogo, para acabar con ese mito de que algunos hombres no pueden llegar al orgasmo si llevan condón y averiguar cómo los detractores de la goma pueden superar esas barreras mentales y disfrutar de relaciones sexuales mejores y más sanas.

VICE: Hola, Jeff. Si un paciente dice que no puede terminar si lleva puesto un condón, ¿qué le dices?

Dr. Jeff Foster: Tienes que averiguar si el problema es físico o si hay una barrera mental. Pero yo diría que la mayoría de los problemas con los condones suelen ser psicológicos, más que físicos.

¿Qué problemas físicos podrían haber?

Está el tema del aumento de calor por la fricción. También, se puede secar e irritar la piel de ambos. No obstante, con los condones más modernos no suele pasar.

Entonces, ¿es un mito que los condones provocan falta de sensibilidad?

Hace veinte años, estaba demostrado que los condones reducían la sensibilidad, pero era cosa del producto. Eran mucho más gruesos porque la tecnología no había avanzado tanto. Ahora que la tecnología es mejor, casi no se notan.

¿Qué puedes hacer si hay demasiada fricción?

Puedes usar lubricantes a base de agua por fuera o incluso por dentro del condón, lo cual reduce esa fricción y sequedad que les hace sentir que pierden sensibilidad.

¿Hay alguna razón psicológica para no querer usar condón?

Están diseñados para prevenir ETS y la asociación mental con eso hace que a muchos se les corte el rollo y el romanticismo de tener sexo.

¿Y eso de hacerse una paja del rey para acostumbrar al cuerpo al condón? ¿Sirve de algo?

Francamente, en 15 años que llevo ejerciendo, nunca había oído lo de la “paja del rey”.

Ah, perdona. Masturbarse con un condón.

Bueno, no es algo en lo que nos centremos en neurología, sorprendentemente. Pero desde un punto de vista práctico, el problema lo vas a tener cuando estés con alguien. Practicar no viene mal y puede que adquieras más destreza. Si vas a estar media hora tratando de ponértelo, la erección no te va a durar tanto y, para entonces, la otra persona se habrá quedado dormida. Te interesa que el proceso de ponerte el condón sea lo más simple posible para que no se convierta en un problema. Cuando lo consigas, no tendrás ningún inconveniente.

¿Qué consejos darías a los pacientes que dicen que no les gustan los condones?

Lo primero que yo haría sería preguntarles si han probado otras marcas. Eso es esencial. Esa es la razón por la que se fabrican diferentes tipos. Tienes que ir probando hasta que encuentres uno que te guste.

¡Gracias, Jeff!



