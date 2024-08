5 preguntas para los borrachos que han encontrado dormidos en un Stop

La situación es esta. Este pasado domingo un ciclista se levantó por la mañana para hacer lo que hagan los ciclistas los domingos por la mañana y se encontró una furgoneta modelo Berlingo parada encima de una señal de STOP en una carretera nacional de Sabadell. El motor estaba encendido y dentro había tres hombres dormidos, aparentemente borrachos. El conductor tenía la cabeza apoyada encima del volante.

Bien, ahora vienen las preguntas.

¿PERO QUÉ COÑO?

Pese a lo extraño del fenómeno debemos intentar comprenderlo. Los datos que tenemos son los siguientes:

1-Era las ocho y media de la mañana de un domingo.

2-Tres hombres borrachos dormidos dentro de una furgoneta parada en medio de una carretera, más concretamente encima de una señal de STOP.

3-Uno de ellos era el conductor.

4-La furgoneta tiene una escalera de obras en la baca del coche.

5-El motor estaba encendido.

Bien. Intentemos hilar la historia. Tres tipos que debían haber estado currando en alguna especie de obra durante el sábado deciden ir a tomar unas copas después del duro trabajo. Aunque estamos a finales de verano, aún hace calor y siempre apetece una cerveza, sobre todo después de pasar todo un día realizando una actividad física importante. Los tres amigos deciden coger su furgoneta, mandar un WhatsApp a casa diciendo “voy a tomar algo con los chicos, cariño, vendré a cenar, pero tarde” y se dirigen hacia un bar. Durante la primera cerveza y la segunda cerveza todo va bien y resulta normal, pero es al pedir la tercera que ya ven que la cosa empieza a alargarse, y les gusta. El día siguiente es domingo y no se trabaja, no están haciendo daño a nadie. Después de la cuarta cerveza deciden mandar otro WhatsApp, “Al Finsl ceno con los chocos, llegaré terda” (“Al final ceno con los chicos, llegaré tarde”). Los tres amigos terminan cerrando al bar y deciden ir a tomar un último cubata a la discoteca Helio (o algo así). Finalmente terminan cerrando la discoteca. Son las 5 de la mañana y ya no queda nada que hacer. Se tambalean hasta la furgo y deciden emprender el camino de vuelta a casa.

A los pocos minutos se duerme Pepe. Luego Carlitos. El conductor se queda solo y nota el sueño penetrando su cerebro. Lucha como un león contra el reclamo de Morfeo. Se detiene en un Stop para coger la nacional hacia Sabadell y durante ese instante de espera, se duerme. De repente Pablo (el conductor) se encuentra en un mar de miel hablando con delfines que fuman pipas y escriben poemas con pintalabios de Nocilla, el mundo de los sueños es maravilloso. ¿Verdad, Pablo?

¿POR QUÉ EL CICLISTA SE GRABA A ÉL MISMO SI SU PAPEL EN LA TRAMA ES TOTALMENTE SECUNDARIO?

No hace falta hacer un vídeo estilo selfie para documentar esta imprudencia vial, no hace falta marcarte como protagonista cuando es evidente que las auténticas estrellas de la película son los tres hombres borrachos. El ciclista es un secundario, de hecho ni eso, es un extra sin frase. Es más, es como el guionista de la película o como el tipo que hace bocadillos para los extras sin frase. El tipo está pidiendo a gritos atención, quiere viralizarse y es precisamente esta búsqueda de fama lo que le convierte en un oportunista, encima escudado en un discurso moral. ¡Cuéntame otra, ciclista!

¿ES ESTE EL LÍMITE MÁXIMO DE BORRACHERA AL QUE SE PUEDE LLEGAR CUANDO, AL SALIR DEL CURRO, ALGUIEN PROPONE ESO DE ‘IR TOMAR UNA CERVECITA’?

Todos conocemos ese momento, tan castizo, de “la caña después del curro”. Es una oportunidad única para hacer team building con los compañeros de trabajo y para intentar hacer florecer apasionantes romances o amistades. En todo caso, estas reuniones pueden terminar “liándose” y de repente encontrarte en un bar a la una de la mañana. Pierdes el metro, te gastas dinero en un taxi, no has cenado y a la mañana siguiente apareces por la oficina medio dormido y con dolor de cabeza preguntando si alguien tiene un ibuprofeno mientras la gente te dice eso de “Te liaste un poco ayer, ¿no?”. Esto vendría a ser lo normal, otras veces se termina llegando a casa a las seis de la mañana o directamente empalmando pero es muy poco probable que termines dormido en medio de la carretera con el coche encendido. Eso es otro nivel, el nivel del profesional de “liarse”. Tenemos tres ganadores.

¿CUÁNDO HARÁN LA PELÍCULA DE ‘LOS TRES BORRACHOS DORMIDOS EN UN COCHE’?

La verdad es que la historia tiene bastante gancho. Las increíbles aventuras de tres hombres durmiendo borrachos en una furgoneta en un Stop. Veo varias secuelas, incluso una serie en Netflix o algo, que ahora dicen que las series son las nuevas películas. Camisetas, gorras, bolis, muñecos tipo Funko Pop!. Veo también mucho merch, rollo Star Wars. ¿Algún inversor en la sala?

¿QUÉ PASARÁ CUANDO SE DESPIERTEN? ¿TENDRÁN ESTOS TIPOS LA PEOR RESACA QUE HAYA EXISTIDO EN LA FAZ DE LA TIERRA?

Esto advierte la peor resaca del mundo. Imaginaos ese despertar: de repente un poli les está hablando, les dice que salgan de la furgo, “por favor”. Lo último que recuerdan es que eran las cuatro de la mañana y estaban volviendo a casa y todo iba bien, o más o menos bien. Ahora son las nueve de la mañana y esos policías les miran mal. Y hay un ciclista raro, como grabando vídeos muy enfadado. Cogen sus móviles y ven varios mensajes de sus amigos diciéndoles que están saliendo en YouTube, durmiendo borrachos en una carretera. ¿Qué coño? EL dolor de cabeza es insoportable, ¿alguien tiene un jodido Ibuprofeno? No entienden nada, anoche solo fueron a tomar unas cañas. Solo unas cañas.

