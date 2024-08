Los atracos a conductores de VTC se están disparando en España

“Varios compañeros que suelen trabajar las noches de los viernes y de los sábados, tienen bastante miedo. Varias personas que han pedido un taxi y han pedido pagar en efectivo, han atracado a mis compañeros. No tenemos ninguna seguridad”, me comenta el conductor del VTC mientras me lleva a casa. Desde hace un tiempo se puede pagar en efectivo y, por lo tanto, los conductores llevan dinero encima, lo que ha hecho que hayan aumentado los robos a los conductores de VTC, como ha sucedido hasta ahora con los taxistas.

No solo están ocurriendo en ciudades de España como Pamplona, Barcelona o Madrid, sino que se trata de algo que también está sucediendo en lugares como Nueva York, Chicago, Londres o Berlín. Y muchos de esos atracos están siendo violentos.

En España la Organización del Sindicato Libre del Transporte, están denunciando el continuo aumento de robos y, su secretario, José María Cazalla, contó a VICE que “mediante perfiles falsos en las aplicaciones, solicitan un viaje con el fin de atracar al conductor”. Cazalla continuó demando que “se pida el DNI cuando un usuario se registre. Si tiene delitos de robos o de violencia, la aplicación lo detectará y no podrá usar la app”.

Sus declaraciones se mueve en la misma línea que las de José, un conductor de VTC que compagina su trabajo de conductor los fines de semana con el de comercial entre semana. También reclama que “tendría que existir mayor seguridad en las aplicaciones y una mejor verificación en los datos”. Señala además que el servicio de pago en efectivo es “escogido por personas inmigrantes, sin papeles o un usuario de entorno a unos 60 años, pero desde hace un tiempo también por personas más jóvenes”. Cuando le pregunto por los asaltos, me dice que tanto él como otros compañeros creen que se trata de “bandas organizadas”.

Días después, José volvió a contactar conmigo para enviarme el audio de uno de sus compañeros de trabajo. En él, su compañero les pedía que tuvieran cuidado en la zona de Carabanchel y de Villaverde, ya que le habían robado hace pocas horas con un cuchillo.

“El modus operandi que están realizando es marcar el punto de recogida y seleccionan como destino, algún ‘barrio conflictivo’, lugares donde no hay tanta presencia policial y pueden sufrir con mayor frecuencia un atraco a manos de sus clientes”, me dice. “Todo el mundo tiene derecho a un taxi, independientemente de donde viva. Confiamos que la gente que quiere ir a esos lugares, no sea violenta, pero ya desconfiamos”, continúa José

La última incorporación que realizó Uber en su sistema, es la verificación del viaje mediante un pin que se envía a la SIM del número vinculado. “El código es aleatorio y siempre será uno nuevo”, me explica Jordi, un compañero de José. Pero hace hincapié en que no es algo muy fiable ya que las bandas organizadas “usan números de prepago y no tienen un contrato. Es más complicado seguir el rastro de estas personas”.

A pesar de todo lo que está ocurriendo Madrid, sigue siendo el paraíso de Uber o Cabify. Según los datos del Ministerio de Fomento en el 2019 se han sumado 3425 nuevos permisos hasta llegar los 16 550 en todo España, un 26% más que el año pasado. Al igual que en Andalucía se han sumado más de 700 licencias VTC, hasta alcanzar las 2601 en toda la comunidad. Consigue superar a Cataluña como segunda mayor región con más licencias.

“La única manera de que haya seguridad tanto para el conductor y el usuario, proviene de Estados Unidos o de las oficinas centrales de España”, argumenta Alberto, taxista que estuvo subcontratado por otro taxista durante más de 20 años y que finalmente cambió de trabajo para tener un sueldo fijo en VTC. “Las ciudades necesitan nuevo métodos de desplazamiento. Pero no tienen que olvidar la seguridad de los ciudadanos”.