“Conectar nuestra música con la cultura maya es muy simbiótico”: Damian Lazarus

A lo largo de las últimas dos décadas, el sello Crosstown Rebels ha sido un punto detonante para la historia reciente del techno y house. Gestado por el DJ y productor británico Damian Lazarus, el sello supo romantizar las dos vertientes más populares dentro del espectro menos comercial de la música electrónica, concibiendo producciones primorosas y refinadas de la mano de artistas como Pier Bucci, Métrika, Jamie Jones, Deniz Kurtel y Maceo Plex.

Lazarus, a la par de mantenerse como uno de los DJs más apetecidos por clubes y festivales a nivel mundial, también ha logrado sacar tiempo para mirar hacia Latinoamérica, encontrando nuevos desafíos e inspiraciones para reinventarse a sí mismo. De esta manera, en el último día del antiguo calendario maya en 2012, Damian Lazarus decide darle vida al festival Day Zero, una convergencia de misticismo, música, maravillas naturales y sentimiento apocalíptico en la contemplativa selva de Tulum, México.

Rodeado de cenotes cristalinos, cuevas prehistóricas y una espesa jungla, la edición 2019 del Day Zero contará con una nómina de lujo dentro su line up: Four Tet, Black Coffee, DJ Tennis, Blond:ish, Shaun Reeves y Bedouin son algunos de los actos que dejarán su impronta en el fascinante parque Dos ojos de la Riviera Maya. Además del insumo musical, una de las principales causas del festival es su componente ambiental. Año tras año, Lazarus y su equipo han presenciado de primera mano el impacto devastador del ser humano con este oasis natural, creando así toda una estrategia de sustentabilidad que beneficie y conscientice tanto a los asistentes a Day Zero, como a las comunidades mayas que aún habitan las entrañas naturales de Tulum.

Para conocer un poco más de Day Zero, hablamos con Damian Lazarus antes del ritual selvático que llevará a cabo este viernes 11 de enero.

Sabemos que Day Zero es la culminación de muchas de sus experiencias tocando alrededor del mundo. ¿Cómo lograste canalizar esto? ¿Qué te hizo traducir esto en un festival?

He tenido el placer de tocar en algunas de las mejores fiestas del mundo en los últimos 25 años. Incluso antes de lanzar mis propios eventos, presté mucha atención a los detalles de cada show: cómo sonaba, cómo se veía, olía y, lo más importante, cómo se sentía. Por supuesto, me encanta tocar música en las fiestas, pero cuando puedes controlar estos otros factores tú mismo, se abre un mundo de magia sensorial que encuentro muy intrigante.

Entonces, cuando comencé a crear mis propios eventos, me transporté de vuelta a esos momentos alucinantes en otras fiestas que me afectaron de una manera u otra. Al igual que el sentimiento tribal y la maravilla natural de Burning Man o la comodidad de Ibiza que te permiten hablar bien al día siguiente.

No hay muchos festivales en el mundo con este tipo de componente espiritual. Day Zero incluso tiene a chamanes en el lugar haciendo ceremonias. Por estos días en que hay tanta pérdida de conciencia, ¿qué hace a Day Zero especial para la escena de la música electrónica?

Creo que Day Zero ofrece a los asistentes una conexión única con la cultura y la espiritualidad local, dos factores que pueden faltar en muchos de los eventos hoy en día.

En el núcleo del evento se encuentra esta idea de honrar la tierra antigua que estamos tan agradecidos de poder usar para la reunión. Nuestro objetivo es lograr el menor impacto ecológico posible en la tierra, lo cual es posible a través de un equipo dedicado a la ecologización, la educación de los asistentes y la infraestructura sostenible.

El aspecto espiritual de Day Zero ha sido uno de sus pilares desde el principio, ya que el evento se concibió alrededor del final del calendario maya y el amanecer de una nueva era de conciencia. Trabajamos en estrecha colaboración con un equipo de chamanes para asegurarnos de que estamos honrando a sus antepasados y tratando su herencia con respeto. Nuestro chamán, Carlos The Reindeer, nos ayuda a crear una programación ceremonial durante todo el evento para recordar a los asistentes la importancia cultural del evento. Encontramos que sumergir a los asistentes en estas prácticas crea una sensación de demostración en lugar de parecer que estemos dando conferencias a personas que podrían estar menos expuestas a este mundo. Cuando se ven y sienten estos valores, resuenan de una manera profunda y significativa y guían a todos hacia un sentido general de respeto: de la naturaleza, la cultura y los demás.

Day Zero Festival 2016 | Foto: Here & Now.

¿Qué tipo de iniciativas ecológicas están involucradas con el festival?

Estamos actuando bajo ciertos principios: rechazar, reducir, recuperar y devolver. Somos muy conscientes del posible impacto de nuestra experiencia y activamos a nuestro equipo, músicos y público para evitar un resultado negativo en la naturaleza que nos recibió. Por ejemplo, rechazamos plástico de un solo uso. No serviremos bebidas con sorbetes, reemplazamos la botella plástica de agua con carbón y servimos las bebidas en plástico biodegradable. Reducimos nuestro impacto mediante la compensación de carbono. Esto significa que las emisiones de carbono generadas por los vuelos de nuestro equipo y músicos se compensan con la forestación. También confiamos en la responsabilidad de la multitud. Todos todavía estamos aprendiendo y no somos los que predicamos, pero sí tenemos una posición privilegiada para inspirar. Por lo tanto, sugerimos a nuestra multitud que viajen juntos, utilicen brillos biodegradables y no piensen que su colilla de cigarrillo en el suelo será la única. Implementamos los mismos conceptos y ética del Burning Man que es “no dejar rastro”. Antes y después de la fiesta tenemos un equipo completo de trabajadores que limpian el sitio con rastrillos para asegurarnos de que no quede nada atrás. Somos súper afortunados de tener una superficie sólida para trabajar, por lo que incluso cuando llueve, la tierra y la arena absorben la mayor parte de la humedad. Afortunadamente nunca hemos sufrido una inundación. Eso es lo hermoso de vivir y trabajar en el Caribe, si llueve es solo por 15 o 20 minutos y luego desaparece inmediatamente. Los dioses nos bendicen con una pequeña ducha de sol y luego continúan su viaje.

Además de la basura, el reciclaje, las canecas para compostaje y la responsabilidad de nuestra multitud, contamos con un equipo de trabajo Maya / Crosstown de tiempo completo que limpia zonas designadas durante la fiesta para asegurarnos de que no haya desperdicios en el suelo. Todos entendemos que a veces puedes disfrutar tanto una fiesta que olvidas todo lo que te rodea. Después del evento, damos un paso adicional para entregar nuestros desechos y basura a una compañía local que recicla y los desecha de manera adecuada. Tenemos un gerente de sostenibilidad cada año que se centra en todos los aspectos de la misma, inspeccionando desde las pulseras hasta el consumo de desechos (antes y después del evento). Como pueden ver, nos apasiona esto.

Por otro lado, este año Day Zero regresa a la jungla, con un increíble parque de cenotes como su locación principal. ¿Qué buscas en este tipo de lugares? ¿Existe un ambiente diferente entre bailar en la playa o en el corazón de la selva?

Hay muchos factores en juego cuando busco un lugar para el Day Zero. Por supuesto, la estética natural de la tierra es importante, pero también requerimos un sentido de importancia cultural que sin duda se explica en este lugar actual de Tulum. El área es propiedad de una gran comunidad maya, y trabajamos en estrecha colaboración con ellos. Hay una escuela cercana a la que hemos estado ayudando activamente y nos sentimos muy apasionados por las personas que nos permiten llevar este evento a su hogar. El año pasado decidí tomarme un año de descanso. Después de cinco años, habíamos convertido a Day Zero en uno de los eventos más esperados del año y sentí que podríamos beneficiarnos al tomar un respiro. Las expectativas para este evento ahora después de la pausa son palpables.

Volveremos a Dos Osos este año por tercera vez. Podríamos haber encontrado fácilmente una nueva locación y haber aumentado la capacidad de forma masiva, pero decidí que este lugar se siente demasiado como en casa y nos ha ofrecido un contenedor increíble para crear una fiesta que sea a la vez cómoda y monstruosa. Solo tuvimos que tener cuidado con la cantidad de personas a las que permitimos venir para no sobrepoblarla. El lugar tiene un hermoso anfiteatro natural donde está el escenario, y seguirá siéndolo. Este anfiteatro está rodeado de un montón de pequeños espacios para explorar, como cenotes de agua dulce, cuevas y áreas ocultas para perderse. Este año agregaremos un segunda escenario llamado The Club, y en este momento eso es todo lo que quiero compartir al respecto.

Day Zero Festival 2016 | Foto: Here & Now.

¿Qué ha sido lo que más te ha fascinado de México y Latinoamérica?

En México, particularmente, tienen una pasión que se entrelaza con la música, el amor y la amistad, y la verdad me parece irresistible. La calidez entre las personas es muy especial y la apreciación que le tienen a la música electrónica es algo hermoso. Conectar nuestra música con los mexicanos y la cultura maya para el Day Zero es muy simbiótico.

Y musicalmente hablando, ¿tienes presente algún artista o proyecto que te haya sorprendido gratamente durante estos últimos años?

En el cine tienes a un autor como Alfonso Cuarón, que puede pasar de dirigir una película de $700 millones de dólares a hacer una pieza artística en blanco y negro como Roma, que representa su infancia en Ciudad de México. Para mí, esto es algo muy mexicano, esforzarse siempre por la perfección y siempre regresar a las raíces de tu alma y capturarla en el arte. En cuanto a música hay algunos artistas mexicanos súper talentosos, pero todavía siento que hay un pequeño agujero donde debería haber una superestrella de la música electrónica reconocida a nivel mundial. Él o ella está ahí afuera en algún lugar, y continuamente los estoy buscando.

Mucha gente recuerda Day Zero: Sound Of The Mayan Spirit, la compilación que lanzaste en el marco de la primera edición del festival. ¿Algún día llegará una segunda entrega?

Cuando lanzamos ese álbum hace siete años, creo que establecimos una agenda para la forma que el house y el techno tomaría en el futuro. Desde entonces, la comunidad musical se ha dejado llevar por la música “chamánica”, hasta el punto de que casi se ha convertido en una broma. Y debido a esto, nunca he sentido la necesidad de volver a esta idea.

Day Zero Festival 2016 | Foto: Here & Now.

Sé que tu banda, The Ancient Moons, viene de una idea inicial basada en la música soul, ¿pero qué tanto influyó Day Zero en la concepción de tu más reciente álbum, Heart of Sky ?

El nombre del álbum, Heart of Sky, deriva del Popol Vuh, la historia de la creación de los mayas. En este Day Zero 2019, nuestros artistas ejecutarán la historia de la creación a lo largo del evento que dura 18 horas, y darán vida a los increíbles cuentos de los antiguos mayas.

Soy de Colombia, donde la vida en el campo es nuestro tesoro más preciado. Muchas personas no saben que Damian Lazarus es un abuelo que disfruta de una vida familiar en la tranquilidad de su granja y viñedo. Cuando estás disfrutando de este estado de sosiego, ¿extrañas ser un DJ reconocido mundialmente?

Absolutamente no. Mi tiempo limitado en casa en la granja es infinitamente valioso, es la única vez que puedo encontrar la paz lejos de mi existencia como un artista reconocible. Pero mantengo y valoro ambas partes de mi vida en igual medida, y disfruto cada día como si fuera el último.

Si quieres conocer más acerca del Day Zero Festival 2019 en la siempre mística Tulum, puedes pasarte por acá.



